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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Ídolo do Manchester United detona Gabriel Magalhaes, "sortudo", enquanto estrela do Arsenal escapa de cartão vermelho na vitória sobre o Chelsea

Gabriel
Arsenal
Arsenal x Chelsea
Chelsea
Premier League

Wayne Rooney acredita que o zagueiro do Arsenal Gabriel teve muita sorte ao escapar de um cartão vermelho por chutar o goleiro do Chelsea Emiliano Martinez na cabeça. O lance polêmico aconteceu no início de um tenso clássico de Londres e deixou os comentaristas completamente perplexos depois que o VAR não interveio.

  • Gabriel escapa de cartão vermelho precoce em dérbi de Londres

    O Arsenal manteve seu início perfeito na temporada da Premier League com uma tensa vitória sobre o Chelsea. No entanto, o atual campeão escapou de um grande susto logo aos cinco minutos do confronto.

    O ex-capitão do United Rooney insiste que o defensor do Arsenal Gabriel deveria ter sido expulso após uma entrada imprudente em cima do goleiro do Chelsea Martinez. O zagueiro brasileiro pareceu atingir o arqueiro diretamente na cabeça durante um lance confuso dentro da área, deixando Martinez caído com dores e precisando de atendimento médico imediato.

    A visão do árbitro Chris Kavanagh foi infelizmente obstruída pelo grande número de jogadores na área. Surpreendentemente, o VAR optou por não recomendar uma revisão no monitor à beira do campo, provocando um amplo debate entre jogadores frustrados do Chelsea e comentaristas de televisão igualmente atônitos.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rooney e Young detonam decisão do VAR

    Falando no Match of the Day, da BBC, Rooney expressou total incredulidade pelo fato de Gabriel ter permanecido em campo. A lenda do United considerou que os replays em câmera lenta mostraram uma entrada incrivelmente perigosa, que merecia punição severa.

    "Você não percebe isso realmente à primeira vista, mas depois, quando vê o replay e eles colocam em câmera lenta", explicou Rooney. "Martinez está com a bola nas mãos e Gabriel chuta a cabeça dele, levanta a perna e vai muito além do limite. Ele teve muita sorte de permanecer em campo."

    O também comentarista Ashley Young ecoou essas opiniões contundentes ao questionar todo o processo de revisão do VAR. Young acrescentou: "Concordo. Quando a bola está no chão e Martinez a tem, Gabriel levanta demais o pé para chutar. Não sei por que isso não foi para o VAR ou se eles realmente analisaram direito, porque ele não está nem perto da bola. Ele se livrou de uma ali."

  • Arsenal garante vitória de virada dramática

    O momento altamente controverso aconteceu pouco depois de o Chelsea de Xabi Alonso fazer um início fulminante na partida. Ex-alvo do Arsenal, Morgan Rogers colocou os visitantes em vantagem com apenas dois minutos de jogo, silenciando a torcida da casa.

    O Chelsea chegou ao norte de Londres ostentando também um aproveitamento perfeito de 100%. No entanto, o Arsenal respondeu muito bem ao revés inicial e rapidamente retomou o controle do ritmo. Kai Havertz empatou com sucesso contra seu ex-clube na metade de um primeiro tempo eletrizante. Depois, o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, completou a virada impressionante ao marcar o gol decisivo da vitória no segundo tempo, mantendo viva a sequência de triunfos e garantindo os três pontos.

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    Arsenal aguarda a ação da Champions League

    Depois de garantir três pontos vitais e evitar uma suspensão custosa para Gabriel, o Arsenal agora volta suas atenções para a Europa. O time londrino deixará temporariamente de lado a defesa do título da Premier League ao iniciar sua campanha na Champions League durante a semana. O Arsenal enfrenta um complicado teste de estreia contra o peso-pesado da Serie A Napoli.

    Enquanto isso, Alonso tentará fazer o Chelsea voltar a vencer quando a ação da copa nacional retornar. O Chelsea está pronto para enfrentar o Leeds United em um duelo da Copa da Liga na noite de quarta-feira.

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