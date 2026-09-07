O Arsenal manteve seu início perfeito na temporada da Premier League com uma tensa vitória sobre o Chelsea. No entanto, o atual campeão escapou de um grande susto logo aos cinco minutos do confronto.

O ex-capitão do United Rooney insiste que o defensor do Arsenal Gabriel deveria ter sido expulso após uma entrada imprudente em cima do goleiro do Chelsea Martinez. O zagueiro brasileiro pareceu atingir o arqueiro diretamente na cabeça durante um lance confuso dentro da área, deixando Martinez caído com dores e precisando de atendimento médico imediato.

A visão do árbitro Chris Kavanagh foi infelizmente obstruída pelo grande número de jogadores na área. Surpreendentemente, o VAR optou por não recomendar uma revisão no monitor à beira do campo, provocando um amplo debate entre jogadores frustrados do Chelsea e comentaristas de televisão igualmente atônitos.