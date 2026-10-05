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Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard assume novo cargo trabalhando com o ícone do Manchester United Gary Neville
Uma nova aliança no futebol surpreendente
O ídolo do Liverpool Gerrard começou oficialmente a trabalhar para um de seus rivais mais antigos. O ex-meio-campista assinou para participar do novo programa de futebol do lendário jogador do United Neville, segundo o Liverpool Echo.
Gerrard está seguindo os passos de seu ex-companheiro de equipe Jamie Carragher, que teve enorme sucesso trabalhando ao lado de Neville. A dupla agora dividirá espaço em uma nova empreitada no YouTube chamada The Overlap Daily.
O novo programa promete oferecer aos torcedores um resumo diário das últimas notícias e debates do futebol. Ele irá ao ar todos os dias úteis às 16h, levando uma equipe estrelada de comentaristas às telas de todo o mundo.
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Unindo antigos rivais da Premier League
O aspecto mais fascinante desta nova empreitada é a continuidade da colaboração entre ex-rivais ferrenhos. Gerrard e Neville passaram toda a carreira como jogadores em lados opostos da acirrada rivalidade entre Liverpool e United.
Agora, eles estão deixando de lado a animosidade histórica para construir uma voz de referência na mídia do futebol. O Overlap Daily pretende unir análises e previsões especializadas a percepções exclusivas de convidados frequentes de alto perfil.
Os torcedores também estarão no centro do debate diário. O programa vai introduzir um segmento dedicado de participação por telefone e receber perguntas diretas dos fãs, dando aos espectadores a chance de desafiar seus antigos heróis.
Acrescentando a uma agenda cheia
Esse novo papel acrescenta mais um compromisso de destaque à agenda movimentada de mídia de Gerrard. O ex-meio-campista já retornou às funções na televisão nesta temporada, trabalhando como comentarista regular da TNT Sports.
Em suas funções no Overlap Daily, Gerrard fará sua estreia como apresentador regular na edição de segunda-feira do programa. Ele será acompanhado no estúdio pela popular apresentadora esportiva Becky Ives.
A transmissão conta com um elenco enorme de ex-profissionais ao lado de seus principais nomes. Nomes conhecidos como Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young e Peter Schmeichel já estão confirmados para aparecer regularmente ao longo da semana.
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Como fica a programação semanal
Após o programa de segunda-feira com Gerrard e Ives, o bastão será passado para um elenco rotativo de rostos conhecidos. A edição de terça-feira terá Kelly Cates ao lado dos ex-companheiros de equipe Young e Hart.
As funções no meio da semana ficarão a cargo de uma dupla com forte ligação com o Tottenham. O programa de quarta-feira terá os ex-Spurs Redknapp e Tim Sherwood no comando de uma hora de debate.
A transmissão de quinta-feira terá o ídolo do Everton Duncan Ferguson e o ex-goleiro de País de Gales Mark Crossley assumindo a apresentação. Por fim, Carragher e Neville comandarão o programa de lançamento de sexta-feira ao lado da estrela do YouTube Mark Goldbridge.
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