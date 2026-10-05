Ídolo do Liverpool, Steven Gerrard assume novo cargo trabalhando com o ícone do Manchester United Gary Neville

O ídolo do Liverpool Gerrard começou oficialmente a trabalhar para um de seus rivais mais antigos. O ex-meio-campista assinou para participar do novo programa de futebol do lendário jogador do United Neville, segundo o Liverpool Echo.

Gerrard está seguindo os passos de seu ex-companheiro de equipe Jamie Carragher, que teve enorme sucesso trabalhando ao lado de Neville. A dupla agora dividirá espaço em uma nova empreitada no YouTube chamada The Overlap Daily.

O novo programa promete oferecer aos torcedores um resumo diário das últimas notícias e debates do futebol. Ele irá ao ar todos os dias úteis às 16h, levando uma equipe estrelada de comentaristas às telas de todo o mundo.