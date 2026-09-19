O futebol italiano perdeu um de seus maiores jogadores de todos os tempos depois que Mazzola morreu no sábado, aos 83 anos, após uma doença. O icônico meia-atacante passou toda a sua carreira na Inter, gravando seu nome no folclore do futebol.

Mazzola foi uma figura central na lendária "Grande Inter" dos anos 1960. Ele ajudou o clube a conquistar títulos europeus consecutivos, além de também desfrutar de enorme sucesso no cenário internacional com a Itália.

Sua morte marca o fim de uma era para a Inter. Mazzola é amplamente celebrado não apenas por seu talento incrível, mas por sua devoção ao longo de toda a vida ao amado clube de infância.