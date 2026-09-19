AFP
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Ídolo da Itália e da Inter, Sandro Mazzola morre aos 83 anos, e o mundo do futebol presta homenagem ao lendário meia-armador
Uma figura lendária morre
O futebol italiano perdeu um de seus maiores jogadores de todos os tempos depois que Mazzola morreu no sábado, aos 83 anos, após uma doença. O icônico meia-atacante passou toda a sua carreira na Inter, gravando seu nome no folclore do futebol.
Mazzola foi uma figura central na lendária "Grande Inter" dos anos 1960. Ele ajudou o clube a conquistar títulos europeus consecutivos, além de também desfrutar de enorme sucesso no cenário internacional com a Itália.
Sua morte marca o fim de uma era para a Inter. Mazzola é amplamente celebrado não apenas por seu talento incrível, mas por sua devoção ao longo de toda a vida ao amado clube de infância.
A Inter presta uma homenagem emocionante
Após a trágica notícia, a Inter divulgou uma nota emocionante para homenagear seu homem de um clube só e ícone da história da equipe. O clube expressou profundo pesar, observando que Mazzola deixa uma marca permanente e sem precedentes no esporte.
"A FC Internazionale Milano, seu presidente Giuseppe Marotta, o vice-presidente Javier Zanetti, o técnico Cristian Chivu e sua comissão, os jogadores e todos na Inter lamentam com profundo pesar a morte de Sandro Mazzola", confirmou o clube.
A Inter destacou sua profunda ligação com o time. "Sandro Mazzola foi um dos maiores jogadores da história do futebol", dizia o comunicado. "Ele era a história da Inter: chegou ao clube ainda menino e nunca o deixou."
Seguindo os passos do pai
Mazzola carregou um fardo pesado desde jovem. Ele era filho de Valentino Mazzola, o lendário jogador do Torino que morreu tragicamente no desastre aéreo de Superga, em 1949, quando Sandro ainda não tinha sequer sete anos.
Apesar da enorme pressão, Sandro construiu seu próprio legado notável. Na campanha de 1963-64, ele marcou duas vezes na final da Copa dos Campeões para derrotar o Real Madrid por 3 a 1. Após a partida, o grande Ferenc Puskas entregou sua camisa a Mazzola e lhe disse: "Certa vez joguei contra seu pai e você honrou a memória dele."
Ele passou a somar 162 gols em 572 partidas pela Inter de Milão. Seu sucesso doméstico incluiu quatro títulos da Serie A, dois Mundiais Interclubes e o segundo lugar atrás de Johan Cruyff na Bola de Ouro de 1971.
- Hulton Archive
Deixando um legado italiano duradouro
O impacto de Mazzola foi muito além do lado azul e preto de Milão. Com a seleção italiana, ele conquistou a Eurocopa em 1968 e chegou à final da Copa do Mundo de 1970 contra o Brasil.
O mundo do futebol agora se unirá para lamentar a perda de um verdadeiro gigante do esporte. Homenagens sem dúvida virão de todas as partes do mundo, enquanto torcedores e ex-companheiros de equipe celebram a contribuição incomparável de Mazzola ao futebol italiano e europeu.
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