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imago-sport-1078092320.jpgBrazil Photo Press
Gabriel Marin

Da idolatria no Galo ao retorno como adversário: Paulinho revive história marcante diante do Atlético-MG

Paulinho
Palmeiras x Atlético-MG
Palmeiras
Atlético-MG
Brasileirão

Atacante do Palmeiras enfrenta pela primeira vez o clube onde viveu o auge da carreira, formou dupla histórica com Hulk e foi negociado em uma das maiores vendas da história alvinegra

Atlético-MG e Palmeiras fazem um dos confrontos mais aguardados da 20ª rodada do Brasileirão, mas o duelo carrega um ingrediente especial para um dos personagens da partida. Pela primeira vez desde que deixou Belo Horizonte, Paulinho estará do lado oposto ao do clube que o projetou novamente ao protagonismo do futebol brasileiro.

Contratado pelo Atlético em 2023, o atacante rapidamente conquistou espaço, tornou-se referência no setor ofensivo e formou, ao lado de Hulk, uma das duplas mais decisivas do país. Após duas temporadas de destaque, foi negociado com o Palmeiras em uma transferência milionária. Agora, reencontra o ex-clube em um momento diferente da carreira, após enfrentar um longo período de recuperação por lesões.

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  • Atletico Mineiro v Cruzeiro - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Auge da carreira e parceria histórica com Hulk

    Paulinho chegou ao Atlético cercado de expectativa e precisou de pouco tempo para justificar o investimento. Ainda em sua primeira temporada, assumiu a titularidade e encerrou 2023 com números expressivos: foram 61 partidas, 31 gols e oito assistências.

    Ao lado de Hulk, viveu o melhor momento da carreira até então. A dupla se alternou na artilharia da equipe nas duas temporadas em que atuou junta e acumulou 99 gols: 50 de Paulinho e 49 do camisa 7.

    Além da eficiência ofensiva, os dois participaram diretamente do período mais competitivo recente do clube. Conquistaram dois Campeonatos Mineiros, chegaram às finais da Copa do Brasil e da Libertadores e terminaram o Brasileirão de 2023 na terceira colocação.

    Em 2024, Paulinho manteve protagonismo. Disputou 56 partidas e marcou 19 gols antes de encerrar sua passagem pelo clube no início de 2025.

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    • Publicidade
  • imago-sport-1058307945.jpgFotoarena

    Venda milionária marcou o fim do ciclo em Belo Horizonte

    O desempenho do atacante despertou o interesse do Palmeiras, que acertou a contratação por 18 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 115 milhões na cotação atual, adquirindo 100% dos direitos econômicos do jogador.

    Como detinha 90% dos direitos de Paulinho, o Atlético recebeu aproximadamente R$ 102 milhões na cotação da época. Os 10% restantes pertenciam ao próprio atleta.

    A negociação também envolveu as chegadas dos meio-campistas Gabriel Menino e Patrick ao clube mineiro. No entanto, nenhum dos dois conseguiu se firmar. Gabriel Menino acabou emprestado ao Santos, enquanto Patrick segue em recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

    A saída de Paulinho abriu espaço para uma reformulação no ataque alvinegro. Com os recursos obtidos na negociação, o clube foi ao mercado em busca de reposições, mas nenhum dos atacantes contratados conseguiu dos gramados há mais de um ano.

    Mesmo após diferentes tentativas, o Atlético ainda convive com incertezas no setor ofensivo e segue sem encontrar um jogador que ofereça o mesmo nível de regularidade e capacidade de decisão apresentado por Paulinho durante sua passagem pelo clube.

  • Palmeiras v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Lesões adiaram sequência no Palmeiras

    Paulinho chegou ao Palmeiras ainda em recuperação da grave fratura por estresse na tíbia da perna direita, problema que já o acompanhava nos últimos meses de Atlético.

    Depois de ser liberado para voltar aos gramados em 2025, o atacante apresentou boa evolução no processo de cicatrização. No entanto, com o aumento da carga de treinamentos e partidas, voltou a sentir dores e passou a atuar com limitações físicas.

    Ele disputou 16 jogos antes de ser novamente afastado, logo após a Copa do Mundo de Clubes, para passar por uma nova cirurgia. Desta vez, o procedimento incluiu a fixação do osso com um implante considerado mais resistente para suportar a intensidade exigida no futebol de alto rendimento.

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  • imago-sport-1077807783.jpgZUMA Press Wire

    Reencontro pode marcar primeira oportunidade como titular

    Paulinho voltou a atuar em 2 de maio deste ano, na partida contra o Santos. Desde então, participou de oito compromissos do Palmeiras em 2026, sempre entrando no decorrer do segundo tempo.

    Com a pausa para a Copa do Mundo, a expectativa da comissão técnica é ampliar gradativamente sua minutagem. Diante do Atlético, o atacante reúne condições de iniciar uma partida pela primeira vez desde o retorno aos gramados.

    Caso seja confirmado entre os titulares, Paulinho reencontrará o clube onde viveu os melhores momentos da carreira, conquistou títulos, tornou-se ídolo de parte da torcida e protagonizou uma das maiores negociações da história recente do futebol mineiro.

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