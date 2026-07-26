Da idolatria no Galo ao retorno como adversário: Paulinho revive história marcante diante do Atlético-MG

Atlético-MG e Palmeiras fazem um dos confrontos mais aguardados da 20ª rodada do Brasileirão, mas o duelo carrega um ingrediente especial para um dos personagens da partida. Pela primeira vez desde que deixou Belo Horizonte, Paulinho estará do lado oposto ao do clube que o projetou novamente ao protagonismo do futebol brasileiro.
Contratado pelo Atlético em 2023, o atacante rapidamente conquistou espaço, tornou-se referência no setor ofensivo e formou, ao lado de Hulk, uma das duplas mais decisivas do país. Após duas temporadas de destaque, foi negociado com o Palmeiras em uma transferência milionária. Agora, reencontra o ex-clube em um momento diferente da carreira, após enfrentar um longo período de recuperação por lesões.