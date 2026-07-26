Da idolatria no Galo ao retorno como adversário: Paulinho revive história marcante diante do Atlético-MG

Paulinho chegou ao Atlético cercado de expectativa e precisou de pouco tempo para justificar o investimento. Ainda em sua primeira temporada, assumiu a titularidade e encerrou 2023 com números expressivos: foram 61 partidas, 31 gols e oito assistências.

Ao lado de Hulk, viveu o melhor momento da carreira até então. A dupla se alternou na artilharia da equipe nas duas temporadas em que atuou junta e acumulou 99 gols: 50 de Paulinho e 49 do camisa 7.

Além da eficiência ofensiva, os dois participaram diretamente do período mais competitivo recente do clube. Conquistaram dois Campeonatos Mineiros, chegaram às finais da Copa do Brasil e da Libertadores e terminaram o Brasileirão de 2023 na terceira colocação.

Em 2024, Paulinho manteve protagonismo. Disputou 56 partidas e marcou 19 gols antes de encerrar sua passagem pelo clube no início de 2025.