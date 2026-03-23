Klopp afirmou que até consegue “compreender, até certo ponto”, as constantes perguntas sobre um possível futuro como técnico da seleção alemã — mas a situação parece ser bem diferente quando se trata dos rumores sobre uma saída iminente do Red Bull e uma possível transferência para o Real Madrid.

“É bom que a gente fale sobre isso”, começou Klopp, dando início a um discurso que misturava princípios e indignação. “Quando uma notícia é uma notícia? Quando alguém pega um pedaço de papel e escreve alguma coisa? Ou quando há algo de verdade nisso? Como deve ser a situação? Que o Real Madrid tenha me ligado um dia e dito: ‘Florentino Pérez ao telefone! Jürgen, como vão as coisas?’ Ou basta que o OE24 — não faço ideia se é IA ou alguma pessoa — escreva qualquer bobagem? Isso me irrita.”

O contexto: após a saída de Xabi Alonso no início do ano, Klopp foi apontado como candidato à sucessão no Real. Isso foi noticiado, entre outros, pela Sky e pelo renomado jornalista espanhol Guillem Balague. O OE24, por outro lado, é uma plataforma online austríaca sempre sensacionalista, que pegou essas notícias e as divulgou. Não ficou claro por que Klopp mencionou justamente o OE24.

Dirigindo-se aos repórteres presentes na segunda-feira, Klopp disse: “Vocês precisam se disciplinar um pouco. Isso tudo é bobagem.” O Real, segundo ele, “nem uma vez sequer ligou para mim, nem uma única vez” ao longo de sua vida. Ele acrescentou, em tom de ironia: “Vou assumir o Atlético de Madrid também, de preferência ao mesmo tempo. Desculpem, Madrid, primeiro vocês precisam ligar!”