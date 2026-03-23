Juntamente com Thomas Müller e Mats Hummels, Klopp foi apresentado como especialista em Copa do Mundo pela Magenta TV em um evento para a imprensa na segunda-feira. Em seguida, houve uma coletiva de imprensa — e a primeira pergunta dirigida a Klopp foi se ele se imaginava assumindo o cargo de técnico da seleção alemã no futuro. “Foi direto ao ponto”, respondeu ele, rindo. “No momento, não estou pensando nisso. Quem sabe o que ainda vai acontecer nos próximos anos. Mas não há nada planejado nesse sentido.”
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"Idiotas! Lixo! Não fazem a menor ideia!" Jürgen Klopp fica completamente furioso após rumores bombásticos
O treinador de longa data do Borussia Dortmund e do Liverpool FC, conhecido por seu sucesso, foi repetidamente associado ao cargo de técnico da seleção alemã no passado. E, repetidamente, ele negou essas especulações. Desde o início de 2025, Klopp trabalha como diretor global de esportes da Red Bull, com suas inúmeras filiais, entre outras, em Salzburgo e Leipzig. Seu contrato vai até 2029, enquanto o contrato de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã com a DFB vai até 2028.
Jürgen Klopp desmente rumores sobre o Real Madrid
Klopp afirmou que até consegue “compreender, até certo ponto”, as constantes perguntas sobre um possível futuro como técnico da seleção alemã — mas a situação parece ser bem diferente quando se trata dos rumores sobre uma saída iminente do Red Bull e uma possível transferência para o Real Madrid.
“É bom que a gente fale sobre isso”, começou Klopp, dando início a um discurso que misturava princípios e indignação. “Quando uma notícia é uma notícia? Quando alguém pega um pedaço de papel e escreve alguma coisa? Ou quando há algo de verdade nisso? Como deve ser a situação? Que o Real Madrid tenha me ligado um dia e dito: ‘Florentino Pérez ao telefone! Jürgen, como vão as coisas?’ Ou basta que o OE24 — não faço ideia se é IA ou alguma pessoa — escreva qualquer bobagem? Isso me irrita.”
O contexto: após a saída de Xabi Alonso no início do ano, Klopp foi apontado como candidato à sucessão no Real. Isso foi noticiado, entre outros, pela Sky e pelo renomado jornalista espanhol Guillem Balague. O OE24, por outro lado, é uma plataforma online austríaca sempre sensacionalista, que pegou essas notícias e as divulgou. Não ficou claro por que Klopp mencionou justamente o OE24.
Dirigindo-se aos repórteres presentes na segunda-feira, Klopp disse: “Vocês precisam se disciplinar um pouco. Isso tudo é bobagem.” O Real, segundo ele, “nem uma vez sequer ligou para mim, nem uma única vez” ao longo de sua vida. Ele acrescentou, em tom de ironia: “Vou assumir o Atlético de Madrid também, de preferência ao mesmo tempo. Desculpem, Madrid, primeiro vocês precisam ligar!”
Jürgen Klopp critica: "O colega não faz a menor ideia"
Depois de tratar dos assuntos relacionados à DFB e ao Real Madrid, Klopp foi questionado, por último, sobre o boato de uma possível saída da Red Bull. “Isso foi escrito pelos mesmos idiotas: o Salzburger Nachrichten”, respondeu Klopp, agora visivelmente furioso. “O colega do Salzburger Nachrichten não tem a menor ideia do que está falando. E todo mundo acredita nisso.”
O boato sobre a saída da Red Bull foi de fato espalhado pelo Salzburger Nachrichten no final de fevereiro. No entanto, o jornal não tem nada a ver com o portal online OE24, muito pelo contrário. O Salzburger Nachrichten é um meio de comunicação de renome e qualidade – que, além disso, tem um histórico polêmico com Klopp.
Em junho de 2024, o Salzburger Nachrichten foi o primeiro meio de comunicação a noticiar uma iminente transferência de Klopp para o Red Bull. O assessor de Klopp, Marc Kosicke, descartou o boato na época como “uma grande bobagem” — mas, em outubro, Klopp realmente assinou com o Red Bull.
A trajetória profissional de Jürgen Klopp
Período Clube Função 2001 a 2008 FSV Mainz 05 Técnico 2008 a 2015 Borussia Dortmund Técnico 2015 a 2024 FC Liverpool Técnico desde 2025 Red Bull Diretor Global de Esportes