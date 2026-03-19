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Icons 2014 GFXGetty/GOAL
Nino Duit

Traduzido por

ÍCONES: Por que a Alemanha vestiu vermelho e preto na goleada de 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014

No verão de 2014, a Alemanha não se limitou a conquistar a Copa do Mundo em solo brasileiro — ela deixou para trás um dos símbolos de união mais poderosos e inesperados que o futebol já viu. Além da inesquecível vitória por 7 a 1 na semifinal contra os anfitriões, uma partida que chocou o mundo, uma camisa vermelha e preta passou a representar algo mais profundo do que vitória ou derrota: respeito, empatia e um vínculo improvável entre duas nações do futebol. Este é o Icons, uma série de reportagens e podcasts da GOAL que revisita as últimas 10 Copas do Mundo por meio dos momentos, personagens e controvérsias que as definiram, trazendo de volta à vida o espírito de cada torneio.

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos novamente, Sami Khedira: em menos de 29 minutos, a Alemanha já vencia por 5 a 0 contra o anfitrião Brasil nas semifinais da Copa do Mundo de 2014. Foi uma goleada de proporções históricas, a ocasião perfeita para dançar um pouco de samba no vestiário – e depois em campo. Nada poderia dar errado; o Brasil estava arrasado, a Alemanha já tinha garantido sua vaga na final.

E, no entanto, o que disse o técnico Joachim Löw em sua conversa no intervalo? “Eu disse: ‘Se apenas um de nós começar a brincar, a ridicularizar o adversário, a não jogar mais com seriedade absoluta – essa pessoa definitivamente não estará na final, se chegarmos lá’.”

Löw também lembrou aos seus jogadores da amarga derrota na semifinal contra a Itália na Copa do Mundo de 2006, em casa, e da dor que isso causou, ao mesmo tempo em que relembrou as quatro semanas especiais que a seleção alemã já havia passado no Brasil.

“Os brasileiros demonstraram muito respeito por nós em todo o país”, explicou o técnico da seleção mais tarde. “E, para mim, estava completamente fora de questão que os humilharmos ou os tratássemos com arrogância.”

À primeira vista, foi uma goleada. Mas, olhando mais de perto, foi o ápice de um entendimento internacional que talvez só o futebol consiga alcançar. A camisa da Alemanha naquela noite, com suas listras horizontais vermelhas e pretas ao estilo do Flamengo, serve como símbolo disso.


  • Virar o jogo

    Tradicionalmente, a Alemanha é uma das seleções menos populares do planeta, para dizer o mínimo. Em 1954 e 1974, ela impediu que as duas seleções europeias mais talentosas do século XX — a Hungria de Ferenc Puskás e a Holanda de Johan Cruyff, respectivamente — conquistassem os títulos da Copa do Mundo que muitos consideravam merecidos, em finais disputadas com muita garra.

    Na década de 1980, a reputação da Alemanha no futebol mundial estava completamente arruinada. Na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, ocorreu primeiro “A Vergonha de Gijón”, quando Alemanha e Áustria combinaram para avançarem às custas da Argélia, antes da agressão de Harald “Toni” Schumacher ao francês Patrick Battiston nas semifinais.

    Em vez de simpatia, porém, a Alemanha continuou a colecionar títulos com dedicação, vencendo o Campeonato Europeu de 1980, a Copa do Mundo de 1990 e a Euro 96. “O futebol é um jogo simples”, teria dito o lendário atacante inglês Gary Lineker, “22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos e, no final, os alemães sempre vencem”.

    No início do novo milênio, a maré começou lentamente a mudar. O conto de fadas do verão da Copa do Mundo de 2006 em casa, onde a Alemanha perdeu por pouco nas semifinais para a Itália, que acabou se sagrando campeã, viu o país organizar um torneio que o mundo inteiro abraçou. O desempenho revigorante da jovem e talentosa seleção alemã na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, por sua vez, conquistou muitos admiradores antes de sua derrota igualmente apertada nas semifinais para a Espanha, que acabou sendo a campeã. Agora, eles estavam em busca de conquistar amigos no Brasil.

    “Sua camisa para o Rio” foi como a DFB escolheu divulgar sua nova camisa vermelha e preta de visitante — praticamente uma imitação da icônica camisa titular do Flamengo — para a próxima Copa do Mundo em fevereiro de 2014. Até então, as camisas de visitante da Alemanha eram em sua maioria verdes. Ocasionalmente, eram vermelhas ou pretas — mas nunca ambas em partes iguais.

    “A nova camisa está ótima e me lembra o uniforme do Flamengo do Rio de Janeiro”, disse Mesut Özil. “Com certeza vai nos trazer sorte para a Copa do Mundo no Brasil.” Foi o início de uma notável ofensiva de charme, com a Alemanha buscando conquistar tanto mais um título quanto os corações dos anfitriões.

    • Publicidade

  • Best-seller brasileiro

    O plano da DFB rapidamente deu frutos. Muito antes mesmo do início da Copa do Mundo, a camisa de visitante da Alemanha causou entusiasmo no Brasil.

    “Quando a camisa alemã com as cores do Flamengo foi revelada, decidi torcer pela Alemanha”, disse um torcedor brasileiro, segundo o jornal local O Dia, em uma matéria sobre a camisa especial.

    O entusiasmo foi seguido por uma corrida às compras, já que, em muito pouco tempo, a camisa se tornou um sucesso de vendas no Brasil. Em pouco tempo, ela esgotou nas lojas de artigos esportivos do Rio de Janeiro, enquanto falsificações inundavam Copacabana. Na Alemanha, Bastian Schweinsteiger posou no centro de treinamento do Bayern de Munique vestindo uma camisa original do Flamengo para fortalecer a relação crescente.

    Enquanto isso, um expatriado alemão no Rio chamado Bernhard Weber, também conhecido como MC Gringo, aproveitou a oportunidade e, inspirado pela camisa especial da Alemanha, escreveu a música “Deutscher Fussball ist geil, beweg’ dein Hinterteil” (“O futebol alemão é incrível, mexe o traseiro”). No videoclipe que acompanha a música, Weber dançava pelas ruas, praias, mercados e favelas do Rio de Janeiro, cantando alternadamente em português e alemão, vestindo uma camisa vermelha e preta da Alemanha, um boné do Flamengo e com uma mulher brasileira seminu ao seu lado. Logo a música estava tocando regularmente na televisão brasileira e nos bares de praia.

  • Impressionando em campo

    No início de junho, a seleção alemã finalmente chegou ao Brasil, instalando-se no Campo Bahia, complexo construído especialmente para a Copa do Mundo. Eles imediatamente se empenharam em se integrar à comunidade local: Schweinsteiger e Manuel Neuer dançaram com os torcedores locais ao som do hino de um clube baiano, enquanto toda a equipe participava de eventos sociais na região. O jornalista esportivo brasileiro Renato Costa elogiou a equipe em entrevista à Deutsche Welle, dizendo: “Dá para perceber que a seleção alemã se interessou pelo Brasil e está se esforçando muito”. 

    Em campo, a Alemanha jogou um futebol de tirar o fôlego, começando com uma impressionante vitória por 4 a 0 sobre Portugal na estreia, liderada por um hat-trick de Müller. Seguiu-se um empate contra Gana, antes de a Alemanha vestir seu uniforme de visitante pela primeira vez na vitória sobre os Estados Unidos, que garantiu o primeiro lugar no grupo. Apesar disso, eles estiveram perto da eliminação contra a Argélia nas oitavas de final, precisando da prorrogação para avançar.

    Enquanto isso, o anfitrião Brasil também mantinha seus torcedores em suspense. Depois de vencer o grupo, a Seleção passou pelo Chile em uma dramática disputa de pênaltis nas oitavas de final. Os torcedores locais comemoraram freneticamente, mas Schweinsteiger e Lukas Podolski também, e vídeos da dupla alemã comemorando com bandeiras brasileiras viralizaram.


  • "A nação vermelha e preta"

    Nas quartas de final, o Brasil venceu a Colômbia, mas perdeu seu maior astro, Neymar, devido a uma lesão nas costas. A Alemanha, por sua vez, iria visitar o Rio de Janeiro — sede do Flamengo — pela primeira vez para o confronto contra a França.

    O Clube de Regatas do Flamengo era originalmente um clube de remo, mas logo mudou seu foco para o futebol. Na década de 1930, Leonidas, a primeira verdadeira estrela do futebol brasileiro e artilheiro da Copa do Mundo de 1938, era o principal jogador do time. Avançando quase 50 anos, em 1981, o lendário Zico levou o Flamengo ao seu primeiro título da Copa Libertadores, bem como à Copa do Mundo de Clubes, ao derrotar o Liverpool em Tóquio. Desde então, o Flamengo tem sido, de longe, o clube mais popular do país.

    Quase todas as maiores estrelas brasileiras já jogaram pelo Flamengo em algum momento, de Mario Zagallo a Bebeto, de Romário a Ronaldinho, de Adriano a Vinícius Jr., e após muitos anos de seca, recentemente houve mais motivos para comemorar. O Flamengo conquistou o título brasileiro em 2019 e 2020, a Copa Libertadores em 2019 e 2022, e a Copa do Brasil em 2022 e 2024.

    De acordo com pesquisas atuais, o Flamengo tem cerca de 47 milhões de torcedores, mais de um quinto da população brasileira, e se autodenomina “a nação vermelha e preta”.


  • Ofensiva de charme

    Antes de sua primeira apresentação no Maracanã, Schweinsteiger e Podolski compartilharam uma foto vestindo camisetas do Flamengo em uma varanda com vista para a praia do Rio de Janeiro.

    Podolski, em particular, não se cansava de falar sobre o relacionamento cada vez mais próximo entre o clube e a seleção alemã. Durante a Copa do Mundo, ele postava regularmente tweets em português e fotos suas com Ronaldo e Ronaldinho, e mesmo após o torneio, continuou a interagir com os torcedores do Flamengo nas redes sociais. O clube chegou a tentar contratá-lo em várias ocasiões ao longo da década seguinte.

    “Todo mundo sabe que eu amo o Brasil desde a Copa do Mundo, e especialmente o clube Flamengo”, continuou Podolski ao Globo Esporte.

    Em sua primeira partida no estádio do Flamengo, Podolski e companhia derrotaram a França por 1 a 0, com Mats Hummels marcando o gol decisivo de cabeça. Agora, as semifinais e o Brasil os aguardavam.

  • Humilde

    De acordo com a mídia local, mais de meio milhão de camisas da Alemanha foram vendidas no Brasil até o momento do confronto entre as duas seleções, a grande maioria delas nas cores vermelho e preto. O jornal esportivo brasileiro Lance chegou a convidar seus leitores a enviar fotos vestindo o uniforme vermelho e preto da Alemanha. A camisa também vendeu muito bem na Alemanha, e a Adidas informou que os números de vendas estavam “superando todas as expectativas”.

    Müller, Klose, Kroos, Kroos novamente, Khedira: aos 29 minutos, o placar em Belo Horizonte era de 0 a 5, uma goleada de proporções históricas. Löw pediu que sua equipe mantivesse a moderação no intervalo, e seus jogadores seguiram sua orientação. O reserva André Schürrle ainda marcou duas vezes nos minutos finais, antes que o brasileiro Oscar fizesse o 1 a 7.

    “Desde 2006, sabemos como é doloroso perder uma semifinal no próprio país”, escreveu a DFB em português em suas redes sociais após o apito final. “Desejamos a vocês tudo de bom para o futuro.”

    Acompanhando a mensagem, havia fotos de Schweinsteiger consolando seu adversário David Luiz, Müller dando um tapinha nas costas de Dante, Philipp Lahm cuidando de Oscar e a imagem comovente de um senhor brasileiro de bigode que se tornaria o rosto da tragédia na mídia. Chorando, ele se agarrou a uma réplica do troféu da Copa do Mundo nas arquibancadas do Estádio Mineirão. Mais tarde, ele entregou o troféu a um jovem torcedor alemão.

    O homem foi posteriormente identificado como Clovis Acosta Fernandes, um torcedor leal que acompanhava sua seleção há muitos anos e que estava aceitando o que provavelmente foi sua derrota mais amarga como torcedor diante do mundo. Após a partida, ele postou no Facebook uma foto sua com o então técnico da Alemanha, Franz Beckenbauer, na Copa do Mundo de 1990, e escreveu em alemão: “Espero que no domingo você levante o troféu no templo sagrado do futebol, o Maracanã.”

  • Favoritos da casa

    Aquela publicação reforçou a opinião predominante no Brasil de que, apesar da goleada histórica sofrida na semifinal, os anfitriões estariam firmemente ao lado da Alemanha na final contra a odiada e arquirrival Argentina.

    O portal UOL chegou a afirmar que a Alemanha era “mais brasileira que o Brasil” devido ao seu estilo de jogo e, em parte, às suas camisas vermelhas e pretas. Já o jornal O Estado de São Paulo elogiou o “comportamento excepcional” dos alemães, dizendo que “eles aprenderam a compreender o espírito desta região”. Antecipando a final contra a Argentina, o jornal esportivo Lance escreveu simplesmente: “Somos todos Alemanha”.

    Apoiada pelos torcedores alemães que viajaram com a equipe, mas também pelos brasileiros locais, a seleção de Löw derrotou a Argentina de Lionel Messi por 1 a 0 na prorrogação, com um gol de Mario Götze à queima-roupa. A Alemanha não só conquistou seu quarto título da Copa do Mundo no Brasil, como também ganhou muitos novos torcedores tanto em todo o mundo quanto no país anfitrião. 

    Podolski, talvez sem surpresa, posou com o troféu da Copa do Mundo vestindo uma camisa do Flamengo, o que significa que pelo menos uma parte da torcida vermelha e preta pôde comemorar o sucesso da Alemanha.


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