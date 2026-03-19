ÍCONES: Por que a Alemanha vestiu vermelho e preto na goleada de 7 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014

Thomas Müller, Miroslav Klose, Toni Kroos, Toni Kroos novamente, Sami Khedira: em menos de 29 minutos, a Alemanha já vencia por 5 a 0 contra o anfitrião Brasil nas semifinais da Copa do Mundo de 2014. Foi uma goleada de proporções históricas, a ocasião perfeita para dançar um pouco de samba no vestiário – e depois em campo. Nada poderia dar errado; o Brasil estava arrasado, a Alemanha já tinha garantido sua vaga na final.

E, no entanto, o que disse o técnico Joachim Löw em sua conversa no intervalo? “Eu disse: ‘Se apenas um de nós começar a brincar, a ridicularizar o adversário, a não jogar mais com seriedade absoluta – essa pessoa definitivamente não estará na final, se chegarmos lá’.”

Löw também lembrou aos seus jogadores da amarga derrota na semifinal contra a Itália na Copa do Mundo de 2006, em casa, e da dor que isso causou, ao mesmo tempo em que relembrou as quatro semanas especiais que a seleção alemã já havia passado no Brasil.

“Os brasileiros demonstraram muito respeito por nós em todo o país”, explicou o técnico da seleção mais tarde. “E, para mim, estava completamente fora de questão que os humilharmos ou os tratássemos com arrogância.”

À primeira vista, foi uma goleada. Mas, olhando mais de perto, foi o ápice de um entendimento internacional que talvez só o futebol consiga alcançar. A camisa da Alemanha naquela noite, com suas listras horizontais vermelhas e pretas ao estilo do Flamengo, serve como símbolo disso.



