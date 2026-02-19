ÍCONES: Fabio Grosso - O improvável herói da Itália na Copa do Mundo

“A bola é afastada, Pirlo está lá, Pirlo, Pirlo novamente, com o calcanhar, remata... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso! Falta um minuto, falta um minuto, gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso. Incrível, incrível, estamos na frente e falta um minuto. Estamos na frente e falta um minuto. Gol de Grosso, gol de Grosso.”
Quase 20 anos se passaram desde aquela noite em Dortmund, mas os torcedores italianos ainda têm uma lembrança clara da trilha sonora da Copa do Mundo de 2006, a última vencida pela Azzurra.
Em 4 de julho, a Itália entrou na cova dos leões do Westfalenstadion para enfrentar a anfitriã e favorita do torneio, a Alemanha. Os azarões italianos queriam derrotar um país inteiro, que havia preparado o mais clássico dos funerais para eles nos jornais, usando manchetes como “Pizza Arrivederci”.
Foi um jogo tenso e equilibrado, que foi para a prorrogação. Alberto Gilardino acertou a trave, Gianluca Zambrotta acertou a trave e Gigi Buffon fez uma defesa milagrosa contra Lukas Podolski. Então, aos 119 minutos, quando um escanteio de Alessandro Del Piero foi afastado pela defesa alemã, Andrea Pirlo viu um espaço que parecia não existir e encontrou Fabio Grosso livre na área. Grosso venceu Jens Lehmann com um chute imparável de pé esquerdo cruzado.
Um minuto depois, Del Piero fez 2 a 0, assistido por Gilardino, selando a partida e levando a Itália a Berlim, onde conquistaria sua quarta Copa do Mundo, nos pênaltis, contra a França. Mas foi o gol da vitória de Grosso contra a Alemanha que fez história. Sua comemoração, correndo em direção a um ponto indefinido do campo enquanto balançava a cabeça e gritava: “Não acredito, não acredito, não acredito”, tornou-se icônica.
Grosso acabou abraçando Zambrotta, Fabio Cannavaro e Buffon, que correram pelo campo inteiro para comemorar com ele. Mas não foi o caso de Marco Materazzi, que após 120 minutos de batalha não tinha forças para alcançar seus companheiros. Em vez disso, ele se ajoelhou e abraçou a pessoa mais próxima dele: o árbitro mexicano Benito Archundia, que tentou em vão se livrar do zagueiro italiano.
O gol mudou a carreira de Grosso, e seu grito ecoou o de Marco Tardelli na final da Copa do Mundo de 1982, quando uma nova geração de italianos conquistou a glória mundial.