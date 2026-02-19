Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Icons 2006GOAL

Traduzido por

ÍCONES: Fabio Grosso - O improvável herói da Itália na Copa do Mundo

No verão de 2006, algumas noites transformaram Fabio Grosso de um desconhecido em um herói nacional italiano. Desde seu chute decisivo com o pé esquerdo contra a Alemanha até seu pênalti perfeito em Berlim, a história de Grosso é incrível, marcada por humildade, coragem e destino, que o levou dos campos da Série C2 à final da Copa do Mundo. Este é o ICONS, um podcast e série especial da GOAL que revisita as últimas 10 Copas do Mundo através dos momentos, personagens e controvérsias que as marcaram, trazendo de volta à vida o espírito de cada torneio.

“A bola é afastada, Pirlo está lá, Pirlo, Pirlo novamente, com o calcanhar, remata... Gol! Gol, Grosso! Grosso! Gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso! Falta um minuto, falta um minuto, gol de Grosso, gol de Grosso, gol de Grosso. Incrível, incrível, estamos na frente e falta um minuto. Estamos na frente e falta um minuto. Gol de Grosso, gol de Grosso.”

Quase 20 anos se passaram desde aquela noite em Dortmund, mas os torcedores italianos ainda têm uma lembrança clara da trilha sonora da Copa do Mundo de 2006, a última vencida pela Azzurra.

Em 4 de julho, a Itália entrou na cova dos leões do Westfalenstadion para enfrentar a anfitriã e favorita do torneio, a Alemanha. Os azarões italianos queriam derrotar um país inteiro, que havia preparado o mais clássico dos funerais para eles nos jornais, usando manchetes como “Pizza Arrivederci”.

Foi um jogo tenso e equilibrado, que foi para a prorrogação. Alberto Gilardino acertou a trave, Gianluca Zambrotta acertou a trave e Gigi Buffon fez uma defesa milagrosa contra Lukas Podolski. Então, aos 119 minutos, quando um escanteio de Alessandro Del Piero foi afastado pela defesa alemã, Andrea Pirlo viu um espaço que parecia não existir e encontrou Fabio Grosso livre na área. Grosso venceu Jens Lehmann com um chute imparável de pé esquerdo cruzado.

Um minuto depois, Del Piero fez 2 a 0, assistido por Gilardino, selando a partida e levando a Itália a Berlim, onde conquistaria sua quarta Copa do Mundo, nos pênaltis, contra a França. Mas foi o gol da vitória de Grosso contra a Alemanha que fez história. Sua comemoração, correndo em direção a um ponto indefinido do campo enquanto balançava a cabeça e gritava: “Não acredito, não acredito, não acredito”, tornou-se icônica.

Grosso acabou abraçando Zambrotta, Fabio Cannavaro e Buffon, que correram pelo campo inteiro para comemorar com ele. Mas não foi o caso de Marco Materazzi, que após 120 minutos de batalha não tinha forças para alcançar seus companheiros. Em vez disso, ele se ajoelhou e abraçou a pessoa mais próxima dele: o árbitro mexicano Benito Archundia, que tentou em vão se livrar do zagueiro italiano.

O gol mudou a carreira de Grosso, e seu grito ecoou o de Marco Tardelli na final da Copa do Mundo de 1982, quando uma nova geração de italianos conquistou a glória mundial.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L)AFP

    Indispensável

    2006 foi, sem dúvida, a Copa do Mundo de Grosso. Mais do que Buffon, Francesco Totti, Pirlo ou Cannavaro, que acabou ganhando a Bola de Ouro. A história de Grosso é única, sua trajetória tão bonita quanto inesperada, de reserva a titular, de jogador extra a protagonista absoluto.

    Nem mesmo Marcello Lippi, que convocou Grosso para as partidas das eliminatórias e o escolheu para a seleção de 23 jogadores após uma boa temporada pelo Palermo, jamais imaginaria que tinha em mãos um lateral de nível mundial.

    O gol de Grosso contra a Alemanha foi apenas um dos muitos momentos de destaque que ele produziu ao longo do mês. Depois de ficar no banco na única partida que a Itália não venceu no torneio, o empate em 1 a 1 com os Estados Unidos no segundo jogo da fase de grupos, Grosso foi fundamental contra a Austrália nas oitavas de final e contra a França na final, convertendo o pênalti decisivo que levou a Itália ao topo do Olimpo do futebol.

    A vitória contra a Austrália, treinada pelo formidável Guus Hiddink, foi a porta de entrada da Itália para a Copa do Mundo. O pênalti de Totti nos acréscimos, que garantiu a passagem para as quartas de final, foi conquistado por Grosso cerca de 40 minutos depois que a Azzurra ficou com 10 jogadores devido ao cartão vermelho recebido por Materazzi por uma falta em Mark Bresciano. Apesar dos protestos de Lucas Neill e dos Socceroos, Grosso e a Itália não se deixaram abalar.

    “Foi um pênalti claro”, disse Grosso mais tarde em entrevista à mídia italiana. “Eu movi a bola e o zagueiro me bloqueou por trás com os ombros. É claro que minha corrida não foi bonita de se ver e foi bastante cansativa, dada a fase do jogo, mas foi certamente eficaz.”

    Totti acabou marcando o gol, mas sem a contribuição de Grosso, a história provavelmente teria sido diferente.

    • Publicidade
  • Fabio Grosso Winning Goal 2006Getty Images

    Impacto final

    Após seu impacto contra a Austrália e a Alemanha, Grosso deixou sua marca na partida mais importante do torneio: a final da Copa do Mundo, fazendo isso no momento mais importante ao marcar o quinto pênalti decisivo na disputa de pênaltis.

    “Por que eu?”, foi a resposta instintiva de Grosso a Lippi quando o técnico lhe disse que ele seria o quinto a cobrar um pênalti, depois de Pirlo, Materazzi, Daniele De Rossi e Del Piero. Totti havia sido substituído e, embora o atacante Luca Toni, que jogava pela Juventus, e o capitão Cannavaro fossem opções, Lippi confiou a responsabilidade ao seu pouco conhecido lateral-esquerdo.

    “Você é o homem do último minuto”, foi a resposta de Lippi, dita com grande convicção e sem hesitação, referindo-se aos feitos heróicos de Grosso na rodada anterior. Mas ele era tudo menos um especialista em cobranças de pênalti. Antes daquela noite em Berlim, sua última cobrança havia sido cinco anos antes, em 2001, quando jogava pelo Chieti na Série C2, a quarta divisão do futebol italiano.

    Nesses momentos, com os olhos de milhões de pessoas voltados para você, sabendo que a alegria ou a dor, o sonho ou o pesadelo dependem exclusivamente do que você fizer nos próximos segundos, a pressão pode consumi-lo. A linha entre o fracasso e a imortalidade é muito tênue.

    “Tentei de todas as maneiras manter a calma interior”, lembrou Grosso em entrevista ao site da FIFA. “Em momentos como esse, a experiência conta pouco ou nada. Habilidades técnicas são certamente necessárias, mas, mais do que qualquer outra coisa, você precisa ser capaz de atingir um estado mental específico nos momentos que antecedem a corrida.”

    A lembrança desses momentos ainda está viva para os torcedores italianos, mesmo depois de tanto tempo. A caminhada lenta de Grosso, tentando se isolar de tudo e de todos, antes de pegar a bola nas mãos e colocá-la cuidadosamente no lugar. Lippi tira os óculos e enxuga os olhos, enquanto outros no banco não querem assistir. Cannavaro permanece imóvel, como esteve durante as quatro cobranças de pênalti feitas por seus companheiros. Pirlo o abraça por trás. As câmeras voltam para Grosso, que se vira para o árbitro, depois refoca, sem olhar para ninguém, nem para Fabien Barthez nem para o canto do gol. Seu olhar parece perdido, sem oferecer pontos de referência. Ele rapidamente passa a língua pelo lábio inferior, olha brevemente para cima, dá uma longa corrida e dispara um chute perfeito, alto, forte e cruzado, sem chances para Barthez, que se lança para a direita. Um gol da vitória que derrotou a França, o maior adversário da Itália, e colocou a Azzurra no trono.

    “Sempre me lembrarei de ter acabado com a maldição que pairava sobre a Itália em grandes torneios e, em particular, em partidas que terminavam na prorrogação ou nos pênaltis”, disse Grosso sobre o momento que garantiu a vitória. “Da final da Copa do Mundo de 1994 às quartas de final na França em 1998, passando pela sensacional final da Euro 2000, sem mencionar a Itália em 1990 e a Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul em 2002. Estávamos um pouco preocupados antes da última partida na Alemanha em 2006, mas conseguimos manter a calma e o Sr. Lippi nos deu uma ajuda decisiva para recuperarmos nossa autoconfiança.”

  • Fabio Grosso PerugiaGetty Images

    Do nada

    Antes da Copa do Mundo, ninguém teria acreditado que Grosso se tornaria um herói nacional. Não só a vitória da Azzurra era considerada improvável devido ao escândalo Calciopoli que envolveu o futebol italiano na véspera do torneio, como Grosso estava longe de ser um nome conhecido.

    “Minha trajetória é a de um jovem apaixonado pelo futebol, que passou quatro anos na liga Eccellenza e, aos 22 anos, estava na C2. Na melhor das hipóteses, eu podia sonhar em jogar na Série A”, explicou Grosso ao La Repubblica. “Mas além dos sonhos está a utopia. Eles me diziam: ‘Venha, vamos levá-lo para jogar aqui ou ali’, mas eu apenas pedia que me deixassem onde estava. ‘Se eu puder’, respondia, ‘chegarei lá mais tarde’. Queria seguir meu próprio caminho sem precipitar-me.”

    Uma história de seus dias jogando pelo Renato Curi retrata perfeitamente o caráter de Grosso: “Eu era muito jovem e, na véspera da nossa primeira partida na Série D, meu técnico ligou para os jogadores mais importantes na noite anterior ao jogo para dar as últimas informações. Quando ele ligou para minha casa, porém, não conseguiu falar comigo. Eu estava fora com meus amigos. Eu tratava tudo como um jogo... Ainda me sentia um amador. Mas ele tinha muita fé em mim.

    Minha mãe me ligou para contar sobre a ligação. Ela também estava decepcionada. No dia seguinte, houve uma reunião para conversar sobre o que havia acontecido, sobre a decepção que eu havia causado ao técnico. Na partida, marquei três gols e vencemos por 6 a 2. A partir daquele dia, me tornei um profissional.”

    Grosso entrou para a história como um excelente lateral, mas poucos se lembram de seus primórdios como meia ofensivo. “Eu era um artista que se tornou lateral para avançar na carreira”, disse ele ao La Repubblica. “Sempre joguei como camisa 10, mas em Perugia o lateral esquerdo foi suspenso e eu joguei nessa posição. Em vez de ser transferido para a Série C, tornei-me titular na Série A e comecei uma nova vida. Nas encruzilhadas, quase sempre escolhi o caminho certo. Isso é sorte, mas não só isso.

    “Na minha estreia na Série A, no San Siro, contra o Inter, eu estava prestes a marcar o gol de empate aos 91 minutos”, continuou ele. “Acabei acertando a trave. Então, o Inter contra-atacou, cometi uma falta e fui expulso. Eu poderia ter desmoronado, mas de alguma forma renasci. E não tenho arrependimentos: sempre fui eu mesmo.”

    A vitória de Grosso é a de um sonhador; o pênalti em Berlim foi o auge de uma carreira como um bom jogador de futebol, certamente não como um craque. Ele aceita esse rótulo sem pestanejar.

    “O problema era a expectativa geral: eu não era [Antonio] Cabrini ou Paolo Rossi, não era Salvatore Schillaci, mas todos esperavam que eu fosse. É por isso que não gosto de falar sobre meu pênalti em Berlim; é parte da jornada, um episódio, mas vivi muito antes e depois daquele chute. Poucas pessoas terão percebido, mas tudo bem.

    Sempre me perguntei o que um amador que havia gradualmente chegado ao profissionalismo, partindo de um nível tão baixo, estava fazendo entre os verdadeiros campeões. Eu não estava convencido das minhas qualidades para estar lá, mas sabia como estar lá.”

  • Fabio Grosso Juventus Getty Images

    A descida

    Após 2006, a carreira de Grosso decolou, embora apenas no papel. A alegria de Berlim abriu as portas para ele se juntar ao Inter, com quem fez sua estreia na Liga dos Campeões e conquistou o Scudetto sob o comando de Roberto Mancini, embora, em nível pessoal, as coisas não tenham corrido exatamente como esperado.

    Grosso terminou a temporada com 35 partidas em todas as competições, marcando três gols, mas não era peça central nos planos do Inter, tanto que, ao final da campanha, preferiu se transferir para o Lyon, da França. Seus dois anos no Stade de Gerland foram repletos de sucesso, com a conquista do título da Ligue 1, da Coupe de France e da Supercopa da França. No entanto, no verão de 2009, Grosso decidiu voltar à Itália e se juntou à Juventus. Naquele momento, porém, sua carreira estava em declínio.

    Grosso aceitou um corte salarial de 50% para se transferir para Turim, mas sua aventura com a camisa preta e branca, onde vestiu a histórica camisa nº 6, não decolou. Após uma boa temporada de estreia, o lateral foi posteriormente deixado de fora do time, apenas para ser reintegrado por necessidade pelo técnico Luigi Delneri.

    Com a chegada de Antonio Conte ao banco, Grosso jogou algumas partidas, mas foi novamente deixado de lado, a ponto de ser o único membro do elenco a não participar da cerimônia de entrega do troféu quando a Juventus conquistou o título da Série A. Ele deixou o clube em uma transferência gratuita naquele verão. Em 5 de dezembro de 2012, Grosso tomou a decisão de se aposentar, justificando sua decisão alguns meses depois.

    “Decidi deixar o campo como jogador depois de alcançar uma enorme satisfação, porque não tinha mais a ambição que me caracterizava. Fui para o exterior e joguei por grandes times na Itália. Esta carreira me deu muito e sempre permanecerá comigo. Eu queria parar para aproveitar mais minha família e cultivar meus hobbies, como tênis e boxe. É a minha vida.”

  • Fabio Grosso SassuoloGetty Images

    Carreira pós-jogador

    Em 2013, Grosso iniciou sua carreira como técnico na Juventus Primavera, inicialmente como assistente de Andrea Zanchetta, antes de assumir seu lugar, onde venceu o Torneio de Viareggio em 2016, mas perdeu as finais da Coppa Italia e do campeonato para o Inter e a Roma, respectivamente.

    No verão de 2017, Grosso foi contratado pelo Bari, da Série B, e levou o time ao sexto lugar, mas teve seu contrato rescindido no final da temporada devido a problemas fora de campo que levaram à falência do clube. Grosso recomeçou em outro time da segunda divisão, o Verona, mas foi demitido nas últimas semanas da temporada, com o time perto das vagas para os playoffs.

    A primeira experiência de Grosso como técnico na Série A foi desastrosa, pois ele sofreu três derrotas em três jogos no comando do Brescia, de Mario Balotelli, o que levou à sua rápida demissão. A partir daí, ele foi para a Suíça e para o Sion, mas as coisas não foram muito melhores, pois sua demissão ocorreu com a equipe apenas uma posição acima da última colocação da tabela.

    Em março de 2021, Grosso voltou à Itália, substituindo seu colega campeão da Copa do Mundo Alessandro Nesta no Frosinone, e conseguiu salvar o time do rebaixamento. Ele permaneceu em Ciociaria até o final da temporada 2022-2023, garantindo a promoção para a Série A com três jogos de antecedência. Em 16 de outubro de 2023, ele assinou com o Lyon, mas saiu após apenas sete jogos, com apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Sua aventura na França é mais lembrada pelo ataque ao ônibus da equipe do Lyon por torcedores do Marselha, que jogaram objetos nos visitantes do Velódromo, um dos quais atingiu Grosso no olho.

    Desde 2024, Grosso treina o Sassuolo, que na última temporada venceu a Série B e foi promovido à primeira divisão. Como técnico, assim como quando era jogador, seu objetivo é vencer, mas não é só isso.

    “Nunca quis esmolas, nunca vivi dos meus ganhos. Não gosto de falar sobre as coisas, gosto de fazê-las. Parei de jogar cortando tudo, desliguei-me de repente. Alguém escreveu: ‘Grosso quer se aposentar’, e eu já tinha feito isso seis meses antes. Fiz isso tão discretamente que ninguém percebeu. E não escrevi nenhum livro, não me tornei uma personalidade da televisão. Fiquei no campo com os rapazes.

    “Quero que eles aprendam a perseverar em situações difíceis, a não se contentarem em fazer apenas o mínimo necessário. É humano temer os desafios, mas esse medo deve ser transformado em coragem. E em campo, nunca pensem demais: pensar retarda a ação. Para mim, treinar também é uma forma de retribuir um pouco da sorte que tive. Quero que meus rapazes sejam felizes e satisfeitos.”

0