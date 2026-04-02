ÍCONES: Como o jovem Kylian Mbappé imitou Pelé duas vezes durante a conquista da França na Copa do Mundo de 2018

""Não quero ser apenas alguém de passagem no futebol." A profundidade das palavras de Kylian Mbappé logo após a final da Copa do Mundo de 2018 contrastava com sua tenra idade, mas ele não precisava se preocupar. Aos 19 anos, ele acabara de levar a França à glória no maior palco do futebol — repetindo duas vezes o feito de um dos maiores jogadores de todos os tempos — e permaneceu sob os holofotes desde então.

Mbappé não era exatamente um desconhecido quando chegou à Rússia como o novo e empolgante garoto-propaganda da seleção francesa de Didier Deschamps. Destinado ao estrelato após sua revelação no Mônaco, o adolescente havia se juntado ao clube de sua cidade natal, o Paris Saint-Germain, um ano antes, inicialmente por empréstimo, antes de uma transferência definitiva já combinada no valor colossal de € 180 milhões (£ 166 milhões), o que significava que ele estava prestes a se tornar o segundo jogador mais caro de todos os tempos aos 19 anos. Ele imediatamente começou a retribuir esse investimento, contribuindo com 38 gols em sua temporada de estreia na capital francesa, embora um pouco fora dos holofotes da Ligue 1.

No entanto, a maneira como Mbappé conquistou o torneio ainda adolescente foi algo que não se via desde Pelé na Suécia em 1958, já que ele repetidamente imitou as façanhas do maior jogador de todos os tempos. A razão pela qual a Copa do Mundo continua sendo o evento mais fascinante que o futebol tem a oferecer é a oportunidade fugaz, que ocorre a cada quatro anos, de testemunhar alguém fazer seu nome no maior palco do mundo em tempo real. Em 2018, essa pessoa foi Mbappé.

Esse foi o prólogo de uma carreira que certamente se desenrolaria no mais alto nível, com Mbappé agora sendo o astro que todos esperavam que ele se tornasse pelo clube e pela seleção — certamente não alguém que “apenas passou por” o esporte.



