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Icons 2018 GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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ÍCONES: Como o jovem Kylian Mbappé imitou Pelé duas vezes durante a conquista da França na Copa do Mundo de 2018

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Kylian Mbappé tinha apenas 19 anos quando transformou a Copa do Mundo de 2018 em sua apresentação pessoal ao mundo — quebrando recordes franceses e igualando feitos vistos pela última vez na era de Pelé, tudo isso enquanto levava os Bleus a um título que parecia o início de algo histórico. Para a última edição de Icons, o podcast e série de reportagens da GOAL que revisita as últimas 10 Copas do Mundo através dos momentos, personagens e controvérsias que as marcaram, trazendo de volta à vida o espírito de cada torneio, relembramos como Mbappé comandou o show na Rússia pela França...

""Não quero ser apenas alguém de passagem no futebol." A profundidade das palavras de Kylian Mbappé logo após a final da Copa do Mundo de 2018 contrastava com sua tenra idade, mas ele não precisava se preocupar. Aos 19 anos, ele acabara de levar a França à glória no maior palco do futebol — repetindo duas vezes o feito de um dos maiores jogadores de todos os tempos — e permaneceu sob os holofotes desde então.

Mbappé não era exatamente um desconhecido quando chegou à Rússia como o novo e empolgante garoto-propaganda da seleção francesa de Didier Deschamps. Destinado ao estrelato após sua revelação no Mônaco, o adolescente havia se juntado ao clube de sua cidade natal, o Paris Saint-Germain, um ano antes, inicialmente por empréstimo, antes de uma transferência definitiva já combinada no valor colossal de € 180 milhões (£ 166 milhões), o que significava que ele estava prestes a se tornar o segundo jogador mais caro de todos os tempos aos 19 anos. Ele imediatamente começou a retribuir esse investimento, contribuindo com 38 gols em sua temporada de estreia na capital francesa, embora um pouco fora dos holofotes da Ligue 1.

No entanto, a maneira como Mbappé conquistou o torneio ainda adolescente foi algo que não se via desde Pelé na Suécia em 1958, já que ele repetidamente imitou as façanhas do maior jogador de todos os tempos. A razão pela qual a Copa do Mundo continua sendo o evento mais fascinante que o futebol tem a oferecer é a oportunidade fugaz, que ocorre a cada quatro anos, de testemunhar alguém fazer seu nome no maior palco do mundo em tempo real. Em 2018, essa pessoa foi Mbappé.

Esse foi o prólogo de uma carreira que certamente se desenrolaria no mais alto nível, com Mbappé agora sendo o astro que todos esperavam que ele se tornasse pelo clube e pela seleção — certamente não alguém que “apenas passou por” o esporte.


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    Tudo começou com um gol fácil

    Na verdade, a França teve um início pouco promissor na Rússia, apesar de contar com um elenco repleto de estrelas, que incluía também Paul Pogba, N’Golo Kanté e Raphaël Varane, precisando de um pênalti e de um gol contra inusitado para derrotar a Austrália na estreia, antes de enfrentar dificuldades contra outro adversário obstinado, o Peru.

    Mbappé, porém, assumiu a responsabilidade e levou os Bleus às oitavas de final. Seria difícil lembrar seu primeiro gol na Copa do Mundo sem a ajuda da internet, e isso porque foi provavelmente o mais simples de toda a sua carreira até hoje; depois que o chute desviado de Olivier Giroud passou por cima do goleiro peruano, o adolescente estava à disposição para empurrar a bola para dentro da linha a literalmente um metro da meta. Naquele momento, ele se tornou o mais jovem artilheiro da história da Copa do Mundo do seu país.

    A seleção francesa, com muitas alterações na escalação, empatou sem gols com a Dinamarca em sua última partida do Grupo C, dando continuidade a um início aparentemente indiferente, mas o gol de Mbappé garantiu que a equipe já estivesse classificada para as oitavas de final como líder do grupo.

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    Superando um dos maiores de todos os tempos e seguindo os passos de outro

    30 de junho de 2018. Esse foi o dia em que o mundo começou a entender. Se as pessoas ainda não tinham prestado atenção às proezas de Mbappé na fase de grupos, certamente o fariam nas oitavas de final.

    Foi Kylian Mbappé contra Lionel Messi naquele que viria a ser um clássico da Copa do Mundo, já que o decepcionante segundo lugar da Argentina no Grupo D deu origem a um confronto de tirar o fôlego contra a França em Kazan, nas oitavas de final. Prematuramente descrito como a passagem do bastão do melhor do mundo na época, esse seria o jogo decisivo da carreira de Mbappé até então, pois ele exibiu seu incrível preparo físico e sua habilidade devastadora de finalização para inaugurar uma nova era de superestrelas.

    Foi Mbappé quem abriu o placar aos 11 minutos, recuperando a bola no fundo do seu próprio campo depois que, justamente, Messi a havia perdido. O que se seguiu foi uma demonstração de tirar o fôlego do que o adolescente era capaz, ao deixar quase toda a seleção argentina para trás, arrancando de suas garras e avançando velozmente para dentro da área antes de ser derrubado pelo infeliz Marcos Rojo, que apenas tentava acompanhá-lo.

    Antoine Griezmann converteu o pênalti resultante, mas uma partida completamente imprevisível voltou a ficar empatada aos 30 minutos do segundo tempo, depois que Ángel Di María e Benjamin Pavard trocaram gols de tirar o fôlego, após um chute desviado de Messi ter dado brevemente a vantagem à Albiceleste. Mas, em um intervalo de quatro minutos, Mbappé tomou o jogo pelas alças e tirou a vantagem da Argentina.

    Aos 64 minutos, ele controlou uma bola que ricocheteou e, de alguma forma, criou espaço em uma área lotada antes de soltar um chute forte de pé esquerdo que passou por baixo das mãos fracas do goleiro Franco Armani, dando ao seu país uma vantagem de 3 a 2. Enquanto a torcida ainda comemorava, uma jogada fluida da defesa para o ataque culminou com Giroud dando um passe preciso na trajetória do jovem de 19 anos, que avançava em velocidade, e ele chutou de primeira, sem falhar, no canto inferior, provocando o delírio nas arquibancadas.

    Apesar do gol de consolação de Sergio Aguero no final, essa jogada fez com que Mbappé colocasse o jogo fora do alcance de um dos maiores de todos os tempos, Messi, ao imitar outro grande nome ao se tornar o primeiro adolescente a marcar dois gols em uma partida das oitavas de final da Copa do Mundo desde Pelé, aos 17 anos, na Suécia em 1958. Após 60 longos anos, o recorde finalmente havia sido igualado.

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    "Pelé está em outra categoria"

    Essa façanha rendeu elogios do falecido e grande atacante, já que Pelé escreveu no Twitter: “Parabéns, @KMbappe. Dois gols em uma Copa do Mundo tão jovem colocam você em excelente companhia! Boa sorte nos próximos jogos. Exceto contra o Brasil!”

    Mas, apesar de se juntar ao ícone brasileiro nesse clube tão exclusivo, Mbappé demonstrou nada além de humildade após levar seu país às quartas de final da Copa do Mundo, contrariando sua pouca idade.

    “É lisonjeiro ser o segundo depois de Pelé, mas vamos colocar as coisas em contexto — Pelé está em outra categoria”, disse ele. “Mas é bom estar entre essas pessoas e marcar em partidas eliminatórias. Sou muito jovem, nasci no mesmo ano em que a França ganhou a Copa do Mundo (1998). Aquela foi a nossa única vez, mas esta é a nossa oportunidade de mostrar nossas habilidades. Certamente não há lugar melhor para brilhar do que este. Todos os melhores jogadores estão aqui, é o maior palco.”

    “[1998] Aquele foi um bom ano — ganhamos a Copa do Mundo e Kylian nasceu”, ecoou Deschamps, reconhecendo que todos nós testemunhamos Mbappé dar um grande passo no caminho para a grandeza. “Em uma partida tão importante, ele mostrou todo o seu talento. Além de marcar dois gols e conseguir o pênalti, ele também defendeu bem quando precisou.

    “Ele é um jovem fantástico. Adora futebol, sabe tudo sobre clubes e jogadores. Estou muito feliz por ele ser francês e estar progredindo tão bem.”

    Seus companheiros de equipe também reconheceram que este foi um momento decisivo na carreira do jovem. “Esse é o Kylian que precisávamos ver”, disse Griezmann à imprensa. “Ele fez a diferença ao conquistar o pênalti e depois marcar dois gols. É óbvio que ele nos faz muito bem. Quando passamos por momentos complicados, ele estava lá.

    “Espero que agora o mundo veja o potencial que temos como equipe. Mas Kylian se revelou aos olhos de todos.”

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    À espera nos bastidores

    Era quase profético que Mbappé não tivesse a mesma influência nas quartas e nas semifinais antes de ressurgir como herói no palco mais importante, enquanto a França — frequentemente criticada por suas táticas conservadoras — lutava para chegar à final em Moscou.

    Foi Griezmann quem inspirou a equipe a superar o Uruguai nas quartas de final, dando uma assistência em cobrança de falta para Varane antes que o goleiro Fernando Muslera, de alguma forma, não conseguisse defender seu chute de longa distância, selando uma vitória rotineira por 2 a 0 em uma demonstração de eficiência implacável dos Bleus. Mbappé teve uma oportunidade gloriosa de abrir o placar, mas calculou mal o tempo de sua cabeçada.

    Na semifinal contra a Bélgica, Mbappé foi a válvula de escape da França, que foi forçada a se defender por longos períodos contra a geração de ouro dos vizinhos, liderada por Eden Hazard e Kevin De Bruyne. Embora não tenha marcado, o jovem foi sempre uma ameaça no contra-ataque, exibindo sua agilidade e inteligência posicional — nunca permitindo que a defesa belga relaxasse.

    O destaque foi um passe de dois toques espetacular que colocou Giroud na cara do gol, mas o chute do atacante foi bloqueado in extremis. No fim das contas, porém, o cabeceio de Samuel Umtiti foi suficiente para os jogadores de Deschamps garantirem a vaga na final, onde a Croácia os aguardaria.

  • France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia FinalGetty Images Sport

    Brilhando no maior palco do mundo

    Tendo passado relativamente despercebido desde sua atuação individual dominante contra a Argentina nas oitavas de final, a dúvida era se Mbappé conseguiria se destacar e brilhar no maior palco do futebol mundial. A resposta? Um enfático sim.

    Durante 45 minutos, porém, não parecia que isso fosse acontecer; o adolescente ficou à margem na primeira metade de uma final caótica, talvez intimidado pelo momento. A França havia estabelecido uma vantagem apertada de 2 a 1 no intervalo, mais uma vez graças a um gol contra e a um pênalti, repetindo a vitória na estreia contra a Austrália.

    No segundo tempo, porém, Mbappé ganhou vida, aterrorizando a Croácia nos contra-ataques enquanto uma seleção francesa precisa e eficiente abria uma vantagem inalcançável sobre os eternos azarões. Foi sua arrancada ziguezagueante pela direita que acabou levando a bola até Pogba, que mandou para o fundo da rede com um belo chute de pé esquerdo na segunda tentativa, fazendo 3 a 1.

    Apenas seis minutos depois, veio o momento de coroação do maravilhoso torneio de Mbappé, quando o astro do PSG avançou pela lateral direita para receber um passe de Lucas Hernández na área central, antes de mirar e mandar um chute rasteiro e preciso no canto inferior da rede, de 25 metros de distância. Fim de jogo.

    “O garoto com o mundo aos seus pés: Kylian Mbappé”, exclamou Peter Drury em sua narração. “Pensem na vida que esse garoto tem pela frente.”

    Com aquele chute de pé direito, Mbappé igualou o grande Pelé pela segunda vez no mesmo torneio, tornando-se apenas o segundo adolescente da história a marcar em uma final de Copa do Mundo, enquanto a França levantava o troféu pela primeira vez desde 1998 — o ano de nascimento de seu novo herói.

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    "Bem-vindo ao clube"

    Mais uma vez, o próprio grande craque ficou mais do que feliz por se juntar ao seleto panteão dos jovens artilheiros da Copa do Mundo. “Apenas o segundo adolescente a marcar um gol em uma #FinalDaCopaDoMundo!”, tuitou Pelé. “Bem-vindo ao clube, @KMbappe — é ótimo ter companhia!” O então jogador de 77 anos acrescentou: “Se Kylian continuar igualando meus recordes assim, talvez eu tenha que tirar o pó das minhas chuteiras de novo...”

    Fica claro que o jovem atacante conquistou a admiração do homem com quem compartilha esse recorde único, como Pelé disse mais tarde, em dezembro daquele ano: “Eu já elogiei Mbappé no ano passado, dizendo que ele era um grande jogador. Ele ganhou a Copa do Mundo aos 19 anos; eu tinha apenas 17 anos quando ganhei. Eu disse a ele que poderia me igualar, acho que ele pode se tornar o novo Pelé. Muitas pessoas acham que eu disse isso como uma piada, mas não, não é piada!”

    De fato, durante o torneio e em meio a todo o alvoroço em torno dele, Mbappé parecia ter compreendido o que era necessário para se tornar um dos maiores de todos os tempos.

    “Aprendi que as maiores estrelas e os melhores jogadores são os mais humildes, aqueles que mais respeitam as pessoas”, disse ele em uma rara entrevista de capa para a revista Time no final de 2018. “Existem três critérios: respeito, humildade e lucidez. Minha mãe sempre me disse que, para se tornar um grande jogador de futebol, você deve ser, antes de tudo, um grande homem.”

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    Não é "só de passagem"

    As palavras de Mbappé logo após a final em Moscou, quando o confete mal havia caído na grama do Estádio Luzhniki, revelaram essa humildade e lucidez, bem como sua mentalidade de campeão, apesar da pouca idade.

    “Estou muito feliz. Falei sobre minhas ambições antes da Copa do Mundo. O caminho foi longo, mas valeu a pena. Estamos orgulhosos de ter feito os franceses felizes. Esse era o nosso papel: fazer com que eles esquecessem todos os seus problemas. É por isso que jogamos.

    “Não quero ser apenas alguém de passagem no futebol. Tornar-me campeão mundial passa uma mensagem. Quero fazer ainda melhor, mas ganhar a Copa do Mundo já é um bom começo.”

    Olhando para trás, para a Copa do Mundo de 2018 e para o que aconteceu nos oito anos desde então, Mbappé realmente não precisava se preocupar. Este torneio provou ser sua rampa de lançamento para o estrelato mundial, enquanto ele brilhava sob o intenso brilho dos holofotes na Rússia, igualando-se duas vezes ao que é indiscutivelmente o maior jogador de todos os tempos.

    Tendo realizado seu potencial para se tornar um dos melhores jogadores do planeta — se não o melhor —, ele já é um ícone da Copa do Mundo aos 26 anos.