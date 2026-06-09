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Ícone do Liverpool e vencedor da Liga dos Campeões anuncia a aposentadoria com apenas 31 anos
Origi encerra prematuramente sua carreira como jogador
Origi anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 31 anos. O ex-atacante do Liverpool confirmou a decisão nas redes sociais, afirmando que acredita que sua trajetória no esporte chegou ao fim. O anúncio do belga ocorre apenas dois anos após sua última partida como profissional.
Apesar de ser relativamente jovem para os padrões do futebol moderno, Origi optou por se afastar do esporte após uma carreira que incluiu conquistas no mais alto nível. Ele deixa o futebol sendo mais lembrado por sua passagem pelo Liverpool, onde se estabeleceu como um jogador decisivo em alguns dos momentos mais importantes do clube sob o comando de Jurgen Klopp.
Origi reflete sobre uma trajetória gratificante no futebol
Origi explicou os motivos por trás de sua decisão em uma mensagem compartilhada com os torcedores após o anúncio de sua aposentadoria. O ex-jogador da seleção belga também agradeceu a todos aqueles que o apoiaram ao longo de sua carreira.
"Meu propósito no futebol como jogador está cumprido", escreveu ele em seu Instagram. "Realizei meus sonhos de infância de jogar nos maiores palcos e conquistar os maiores troféus. Sou grato a Deus por tudo isso. Aos meus fãs em todo o mundo que me ajudaram a brilhar: cada momento icônico, cada gol, cada pedaço de história que construímos juntos será para sempre nosso.
A todos os clubes, e a todos os treinadores e companheiros de equipe que estiveram ao meu lado, obrigado. Vocês me moldaram de maneiras que vão muito além do campo. Representar a Bélgica, minha nação, ao mesmo tempo em que carregava o Quênia, minhas raízes, foi uma alegria. E à minha família e às pessoas mais próximas a mim… sem vocês, eu não sou quem sou hoje. Sou eternamente grato. A missão está cumprida. Agora, sigo para minha próxima vocação. Mais da jornada está por vir.”
As memórias de Anfield definem o legado de Origi
Embora nunca tenha se tornado titular regular no Liverpool, Origi conquistou o status de herói cult graças a uma série de gols decisivos. Seu dramático gol da vitória no final da partida contra o Everton e sua contribuição para a famosa virada do Liverpool por 4 a 0 contra o Barcelona na Liga dos Campeões continuam entre os momentos mais marcantes do reinado de Klopp.
Sua contribuição mais icônica veio na final da Liga dos Campeões de 2019 contra o Tottenham, quando marcou o segundo gol do Liverpool em Madri, ajudando a garantir a sexta Copa da Europa. Esses momentos garantiram um lugar duradouro na história do clube.
A carreira de Origi após o Liverpool nunca alcançou as mesmas alturas. A transferência para o AC Milan rendeu apenas dois gols em 36 partidas, enquanto a passagem por empréstimo pelo Nottingham Forest resultou em um gol em 22 jogos, antes de ele perder a vaga no time titular do Milan.
- AFP
A vida após a aposentadoria
Origi deu a entender que está pronto para iniciar o que descreveu como sua “próxima vocação” após o futebol. Embora não tenha revelado planos específicos, sua aposentadoria encerra o capítulo de uma carreira repleta de grandes conquistas e momentos inesquecíveis.
Ele deixa o futebol com um título da Liga dos Campeões, um título da Premier League, a FA Cup, a Copa da Liga, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Para os torcedores do Liverpool, é improvável que sua reputação como jogador que sempre apareceu quando mais importava venha a desaparecer.