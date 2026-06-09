Ícone do Liverpool e vencedor da Liga dos Campeões anuncia a aposentadoria com apenas 31 anos

Origi explicou os motivos por trás de sua decisão em uma mensagem compartilhada com os torcedores após o anúncio de sua aposentadoria. O ex-jogador da seleção belga também agradeceu a todos aqueles que o apoiaram ao longo de sua carreira.

"Meu propósito no futebol como jogador está cumprido", escreveu ele em seu Instagram. "Realizei meus sonhos de infância de jogar nos maiores palcos e conquistar os maiores troféus. Sou grato a Deus por tudo isso. Aos meus fãs em todo o mundo que me ajudaram a brilhar: cada momento icônico, cada gol, cada pedaço de história que construímos juntos será para sempre nosso.

A todos os clubes, e a todos os treinadores e companheiros de equipe que estiveram ao meu lado, obrigado. Vocês me moldaram de maneiras que vão muito além do campo. Representar a Bélgica, minha nação, ao mesmo tempo em que carregava o Quênia, minhas raízes, foi uma alegria. E à minha família e às pessoas mais próximas a mim… sem vocês, eu não sou quem sou hoje. Sou eternamente grato. A missão está cumprida. Agora, sigo para minha próxima vocação. Mais da jornada está por vir.”







