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Ícone da Serie A, Ciro Immobile anuncia aposentadoria do futebol profissional após carreira lendária
O fim de uma jornada extraordinária
O atacante italiano Immobile tomou a monumental decisão de encerrar sua ilustre carreira no futebol. Depois de uma trajetória brilhante, com mais de 650 partidas oficiais e mais de 320 gols marcados, o icônico centroavante pendura as chuteiras, deixando uma marca inesquecível no esporte.
O anúncio representa um momento significativo para os fãs do futebol italiano em todo o mundo, que viram Immobile evoluir de uma promissora joia das categorias de base da Juventus para um dos finalizadores mais letais de sua geração, especialmente durante sua histórica passagem vestindo o azul da Lazio.
O veterano atacante decidiu deixar os gramados com efeito imediato, sinalizando o fim de uma carreira que o levou a competir nos mais altos níveis na Itália, na Alemanha, na Espanha e, por fim, na França. Embora muitos esperassem que o atacante pudesse continuar sua trajetória em outra liga continental, ele optou por se despedir agora, garantindo que seu legado permaneça intacto como o de um jogador em quem sempre se podia confiar para balançar as redes.
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Uma coleção de troféus repleta de títulos e marcos
O artilheiro italiano se aposenta como uma verdadeira lenda depois de conquistar títulos importantes tanto em nível de clubes quanto de seleção. Entre suas realizações mais notáveis estão a Chuteira de Ouro na temporada 2019/2020, terminar como artilheiro da Serie A em quatro ocasiões e vencer a Euro 2020 com a seleção da Itália.
Seus prêmios individuais são impressionantes, incluindo sua temporada de 36 gols em 2019-20, igualando o recorde, na qual superou nomes como Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo para conquistar a Chuteira de Ouro europeia, um feito que consolidou seu status entre os atacantes de elite da era moderna.
No cenário internacional, Immobile foi peça-chave da Itália de Roberto Mancini que conquistou a Europa durante o verão de 2021. Embora muitas vezes tenha sido questionado por sua média de gols com a camisa da seleção em comparação com seu desempenho no clube, sua entrega e inteligência tática foram vitais na campanha italiana até a final em Wembley, onde derrotou a Inglaterra.
Adeus à capital francesa
O capítulo final da carreira profissional de Immobile aconteceu na França, onde ele passou seus últimos meses como jogador antes de decidir fazer a transição para a próxima fase de sua vida. Seu clube mais recente, o Paris FC, prestou uma homenagem calorosa ao veterano que está de saída, destacando que Immobile é uma lenda.
O clube também expressou nas redes sociais sua gratidão ao afirmar: "Após 650 partidas, mais de 320 gols e vários troféus no currículo, Ciro Immobile está encerrando sua imensa carreira. Um jogador excepcional que terá marcado várias gerações."
A decisão de se aposentar vem após sua recente saída do clube francês, já que ele sentiu que era o momento certo para deixar as exigências físicas da competição profissional. Embora sua passagem por Paris tenha sido breve em comparação com seus longos períodos na Itália, sua presença proporcionou uma experiência inestimável ao vestiário e aos jogadores mais jovens do elenco.
Ele deixa o clube tendo mantido sua reputação de profissionalismo e dedicação, características que definiram sua trajetória desde os primeiros dias no Pescara sob o comando de Zdenek Zeman até suas últimas atuações no sistema de ligas da França.
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Um legado que moldou gerações
Imortalizado por sua capacidade de fazer gols e pela regularidade na área adversária, Immobile encerra uma trajetória inesquecível, que inspirou múltiplas gerações de torcedores e jogadores ao redor do mundo.
Seu estilo de jogo, uma combinação de movimentação incansável sem a bola, finalização clínica e um senso inato de tempo de bola, fez dele um pesadelo para defensores em todo o continente.
Ele segue como o maior artilheiro da história da Lazio, um recorde que muitos acreditam que durará décadas, dado o enorme volume de gols que ele marcou durante seus anos de auge em Roma.
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