O atacante italiano Immobile tomou a monumental decisão de encerrar sua ilustre carreira no futebol. Depois de uma trajetória brilhante, com mais de 650 partidas oficiais e mais de 320 gols marcados, o icônico centroavante pendura as chuteiras, deixando uma marca inesquecível no esporte.

O anúncio representa um momento significativo para os fãs do futebol italiano em todo o mundo, que viram Immobile evoluir de uma promissora joia das categorias de base da Juventus para um dos finalizadores mais letais de sua geração, especialmente durante sua histórica passagem vestindo o azul da Lazio.

O veterano atacante decidiu deixar os gramados com efeito imediato, sinalizando o fim de uma carreira que o levou a competir nos mais altos níveis na Itália, na Alemanha, na Espanha e, por fim, na França. Embora muitos esperassem que o atacante pudesse continuar sua trajetória em outra liga continental, ele optou por se despedir agora, garantindo que seu legado permaneça intacto como o de um jogador em quem sempre se podia confiar para balançar as redes.