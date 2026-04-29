Getty
Traduzido por
Ícone da Premier League aconselha Cole Palmer a deixar o Chelsea, considerado “tóxico”, em meio a rumores de transferência para o Manchester United
Barry alerta para o ambiente tóxico no Chelsea
O ex-jogador do Manchester City manifestou sérias preocupações de que o ambiente no vestiário de Stamford Bridge esteja prejudicando diretamente o desenvolvimento das maiores promessas do Chelsea. Barry sugeriu que jogadores como Palmer talvez precisem procurar outro clube para concretizar suas ambições esportivas.
“Qualquer jogador quer atuar em um vestiário harmonioso, num clube estável”, explicou Barry ao Midnite. “Se você está num vestiário que talvez seja um pouco tóxico, é difícil ir para o treino e dar o seu melhor todos os dias; não é nada agradável. Todos sabemos que o vestiário é muito forte; se dois ou três jogadores começarem a duvidar das convicções do técnico ou de seus métodos, isso naturalmente se espalha. Se esses poucos jogadores não estiverem felizes, eles não vão ter o desempenho que poderiam ter se algo estiver os incomodando, e isso pode afetar o desempenho de toda a equipe. Se esse fosse o caso no Chelsea, estaria afetando o vestiário.”
- Getty Images Sport
Rumores sobre o Manchester United e problemas com lesões
Os alertas surgem num momento em que as especulações sobre uma transferência para Old Trafford continuam a crescer, com relatos sugerindo que Palmer poderia se sentir tentado a voltar para o Noroeste. Embora o jogador já tenha desmentido as especulações de que estaria buscando uma saída, Barry acredita que a falta de um plano de longo prazo acabará por ter consequências.
“Qualquer jogador, seja Cole Palmer ou outros, se não enxergar um futuro estável a longo prazo no Chelsea, é natural que ele e seus agentes comecem a procurar e pensar ‘para onde podemos ir e conquistar coisas’ nesta carreira que, no fim das contas, é curta para um jogador de futebol”, acrescentou Barry.
Palmer passou por uma temporada frustrante pessoalmente, lutando contra uma lesão persistente na virilha que o deixou fora dos gramados por até 12 semanas, embora tenha conseguido marcar nove gols no campeonato em 22 partidas.
A reputação de Rosenior como “professor substituto”
A situação interna do clube chegou a um ponto crítico sob o comando de Rosenior, cujo breve mandato teria sido prejudicado pela falta de respeito por parte do elenco. A desunião reinava no vestiário, com alguns membros da equipe supostamente se referindo ao ex-técnico pelo apelido pejorativo de “o professor substituto”, à medida que os resultados começavam a piorar.
Barry refletiu sobre como é difícil para um técnico se recuperar quando o vestiário se volta contra ele. “Passei por pequenos períodos assim na minha carreira. O técnico fica desesperado, vê que aquele jogador está afetando o vestiário, quer tirá-lo de lá, mas no futebol não dá para fazer isso da noite para o dia. Liam Rosenior não teria tido chance de fazer nada a respeito”, observou ele.
- Getty Images Sport
A busca por estabilidade continua
Para Palmer, o foco continua sendo recuperar a forma física ideal e garantir seu lugar na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo. No entanto, com o Chelsea atualmente na oitava posição da Premier League e enfrentando uma seca de gols que bateu recordes históricos indesejados, o jogador de 23 anos pode ver sua lealdade ser posta à prova se o clube não conseguir encontrar a estabilidade que Barry insiste ser vital para o sucesso.