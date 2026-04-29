O ex-jogador do Manchester City manifestou sérias preocupações de que o ambiente no vestiário de Stamford Bridge esteja prejudicando diretamente o desenvolvimento das maiores promessas do Chelsea. Barry sugeriu que jogadores como Palmer talvez precisem procurar outro clube para concretizar suas ambições esportivas.

“Qualquer jogador quer atuar em um vestiário harmonioso, num clube estável”, explicou Barry ao Midnite. “Se você está num vestiário que talvez seja um pouco tóxico, é difícil ir para o treino e dar o seu melhor todos os dias; não é nada agradável. Todos sabemos que o vestiário é muito forte; se dois ou três jogadores começarem a duvidar das convicções do técnico ou de seus métodos, isso naturalmente se espalha. Se esses poucos jogadores não estiverem felizes, eles não vão ter o desempenho que poderiam ter se algo estiver os incomodando, e isso pode afetar o desempenho de toda a equipe. Se esse fosse o caso no Chelsea, estaria afetando o vestiário.”