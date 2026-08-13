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Ibrox sob vaia! O início desastroso de Derek McInnes no Rangers continua, com o clube sendo eliminado da Liga Europa
Um começo de pesadelo para McInnes
O período de lua de mel nunca realmente existiu para McInnes, mas qualquer paciência remanescente da torcida do Ibrox evaporou na noite de quinta-feira. Desde que fez a mudança de alto perfil do Hearts no verão, McInnes não conseguiu registrar uma única vitória em quatro jogos competitivos. Este mais recente fracasso europeu vem na sequência de uma série de maus resultados no cenário doméstico, deixando o projeto do treinador com aparência cada vez mais frágil apenas algumas semanas após o início da nova campanha.
O ambiente ao apito final era venenoso, com vaias ecoando pelas arquibancadas enquanto a realidade da derrota por 3 a 2 no placar agregado se impunha. O Rangers entrou no jogo de volta em desvantagem por 2 a 1 após o primeiro confronto na Polônia e, apesar de uma série de movimentações no verão envolvendo nove reforços, a equipe pareceu desorganizada e sem uma identidade tática clara.
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O otimismo inicial desaparece em Ibrox
Houve um breve momento em que parecia que a noite pertenceria aos mandantes. Aos 19 minutos, o capitão Lawrence Shankland igualou o confronto no placar agregado ao bater um pênalti forte no meio do gol, marcando seu primeiro gol desde sua transferência no verão.
O Rangers começou com uma formação experimental no 3-5-2 devido a uma crise crescente de lesões, que deixou Youssef Chermiti fora com uma lesão de longo prazo no ligamento cruzado anterior e Tuur Rommens afastado por uma distensão na virilha. A mudança tática levou a um jogo aberto e caótico, no qual os visitantes frequentemente pareciam o lado mais perigoso.
Jagiellonia Bialystok assume o controle
O segundo tempo viu McInnes tentar acalmar a situação ao voltar para uma linha de quatro na defesa, colocando Ross McCrorie no lugar de Thelo Aasgaard. No entanto, a mudança não trouxe o controle desejado, à medida que o Jagiellonia Bialystok ganhava confiança. Os visitantes jogaram com um nível de segurança e objetividade que o Rangers simplesmente não conseguiu igualar.
Mesmo depois de Nik Prelec empatar merecidamente para os visitantes aos 65 minutos, e de McInnes recorrer ao banco ao colocar Cammy Devlin e Vanja Dragojevic nos lugares de Dan Neil e Nico Raskin, o Light Blues teve dificuldades para criar chances claras. A falta de entrosamento ficou evidente com o passar do tempo, com a equipe parecendo atuar sem uma estratégia discernível.
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Futuro incerto na Conference League
A derrota significa que o Rangers agora terá de passar por um playoff da Conference League contra o time tcheco Jablonec, um rebaixamento significativo em relação às suas ambições europeias iniciais. As implicações financeiras e esportivas de não conseguir chegar à fase de grupos da Liga Europa serão sentidas intensamente, especialmente diante do forte investimento no elenco ao longo dos meses de verão.
Não há tempo para McInnes lamentar, já que um duelo das oitavas de final da Premier Sports Cup contra o St Mirren está marcado para domingo. O time de Paisley sem dúvida vai sentir o cheiro de sangue diante do atual estado de desorganização em Ibrox. Se McInnes não encontrar rapidamente uma maneira de fazer seu caro elenco cheio de talento render, a insatisfação na metade azul de Glasgow só continuará a crescer.
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