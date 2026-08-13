O período de lua de mel nunca realmente existiu para McInnes, mas qualquer paciência remanescente da torcida do Ibrox evaporou na noite de quinta-feira. Desde que fez a mudança de alto perfil do Hearts no verão, McInnes não conseguiu registrar uma única vitória em quatro jogos competitivos. Este mais recente fracasso europeu vem na sequência de uma série de maus resultados no cenário doméstico, deixando o projeto do treinador com aparência cada vez mais frágil apenas algumas semanas após o início da nova campanha.

O ambiente ao apito final era venenoso, com vaias ecoando pelas arquibancadas enquanto a realidade da derrota por 3 a 2 no placar agregado se impunha. O Rangers entrou no jogo de volta em desvantagem por 2 a 1 após o primeiro confronto na Polônia e, apesar de uma série de movimentações no verão envolvendo nove reforços, a equipe pareceu desorganizada e sem uma identidade tática clara.