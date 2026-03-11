Goal.com
Ibrahimovic: “Precisamos criar um Milan vencedor. Somos a parte fashion de Milão. Modric e Rabiot estão em outro nível. Allegri gostaria de ter um time com mais personalidade”

O ex-atacante sueco explicou à CBS Golazo os planos do fundo RedBird para o futuro do Rossoneri.

A vitória no clássico contra o Inter devolveu o entusiasmo ao mundo Milan, que agora tenta acreditar na recuperação do Scudetto. O consultor sênior do fundo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, concedeu uma entrevista à CBS Golazo, marca americana que transmite a nossa Série A, na qual falou sobre os próximos passos de Gerry Cardinale para os rossoneri.

 De piadas sobre a rivalidade com os nerazzurri a bastidores sobre seus primeiros passos na Holanda, o ex-atacante falou abertamente sobre Allegri, o projeto Milan Futuro e a ambição que este clube deve ter.

Aqui estão suas palavras

  • "A PARTE DA MODA DE MILÃO"

    Vocês têm que estar do lado certo de Milão. Sabem, existem dois lados: o azul e o vermelho. Nós somos o lado da moda (risos, nota do editor). Bem-vindos a Milanello!”. 

    • Publicidade

  • “EU ME INSPIRAVA EM VAN BASTEN”

    Quem me inspirava? Marco van Basten. O engraçado é que, quando fui para o Ajax, muitos me comparavam a ele, então a pressão já era grande. Eu ainda não estava pronto para aguentar esse nível, porque ele é obviamente um ícone, uma lenda, e nesse clube fazia parte do trio holandês, composto por ele, Rijkaard e Gullit. Eu era comparado a ele porque era atacante, pela maneira como jogava... então ele era minha referência quando se falava do Milan. Ele teve uma carreira curta, mas o que fez ficará na história.”

  • MILÃO FUTURO

    Na cultura italiana, todos estão focados nos resultados. Os jovens, os treinadores, querem vencer. Se eu quero vencer, coloco em campo um jogador pronto, tirando espaço daquele que tem potencial, com o risco de bloquear seu desenvolvimento. 

    No Milan, mudamos isso. Antes de tudo, queremos dar aos jovens tempo de jogo, porque quando se é jovem, é preciso jogar. Se você não joga no Milan Futuro, joga na Primavera, 100%. Se você começa no Milan Futuro, mas os ritmos são diferentes, nós o transferimos para a Primavera, você cresce e depois voltamos a colocá-lo no time principal. 

    É como uma escada que você sobe e desce, com o objetivo de crescer, para que, quando chegar ao time principal, seja por causa dos resultados que você obteve.

  • DAR AOS TORCEDORES UM MILAN VENCEDOR

    “7 Ligas dos Campeões, 19 campeonatos nacionais, as Bolas de Ouro dos nossos jogadores, todas as taças internacionais que conquistamos. Os torcedores estão acostumados a isso, e se não lhes dermos isso, não lhes daremos o Milan, e temos que lhes dar.”

  • “ALLEGRI QUERIA UMA EQUIPE COM MAIS CARÁTER”

    “Tive Allegri como treinador. Ele é muito bom no relacionamento com os jogadores, está a gerir o grupo na perfeição. Já ganhou troféus com o Milan e já era bom quando me treinava. Tem caráter, também porque não era fácil quando eu jogava, já que havia outros jogadores com muito caráter, como Seedorf e Cassano. 

    Não tínhamos medo de dizer as coisas, mas Allegri tinha que pensar no grupo, não no indivíduo. Ele tinha que pensar em fazer o melhor para a equipe, mas fez isso muito bem e hoje está transmitindo isso para a equipe. Os jogadores daquela época eram diferentes dos de hoje. Talvez os atuais tenham um pouco menos de personalidade, e ele gostaria que tivessem mais.”

  • MODRIC E RABIOT EM OUTRO NÍVEL

    Trabalhar com Allegri é fácil, ele tem experiência, já esteve em grandes clubes. É um vencedor, e estar no Milan não é para qualquer um. Ele entende o que significa estar no Milan, então só precisa fazer com que os jogadores entendam isso. Exceto Modric. Não precisa explicar nada para ele. Temos também Rabiot, que, na minha opinião, está em outro nível. Nesta equipe, temos Mike (Maignan, nota do editor), Nkunku, que chegou este ano, e Rabiot. Joguei com eles quando tinham 17 anos no PSG, e hoje estão aqui no Milan”.

