Ibrahimovic: “Precisamos criar um Milan vencedor. Somos a parte fashion de Milão. Modric e Rabiot estão em outro nível. Allegri gostaria de ter um time com mais personalidade”

A vitória no clássico contra o Inter devolveu o entusiasmo ao mundo Milan, que agora tenta acreditar na recuperação do Scudetto. O consultor sênior do fundo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, concedeu uma entrevista à CBS Golazo, marca americana que transmite a nossa Série A, na qual falou sobre os próximos passos de Gerry Cardinale para os rossoneri.

De piadas sobre a rivalidade com os nerazzurri a bastidores sobre seus primeiros passos na Holanda, o ex-atacante falou abertamente sobre Allegri, o projeto Milan Futuro e a ambição que este clube deve ter.

Aqui estão suas palavras