Ibrahimovic: “Portugal x Croácia foi prejudicado pelo VAR; o empate foi anulado por um impedimento que não existiu. Ronaldo está mantendo a equipe refém”

Do estúdio da Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic também analisou o andamento da partida entre Portugal e Croácia: “No final, Portugal se classificou para as oitavas de final: isso é futebol... Às vezes, as regras jogam a seu favor; outras vezes, contra. É uma pena que, desta vez, tenham prejudicado a Croácia. Luka Modrić e Mateo Kovacic saem de cabeça erguida: deram o máximo, mesmo que as coisas não tenham saído como esperavam. A Portugal, no geral, foi superior e jogou muito bem, mas a Croácia também entrou em campo com o objetivo de marcar. Não fiquei impressionado com as atuações de Pedro Neto e Bruno Fernandes, que ficaram aquém das expectativas, enquanto Rafael Leão foi excelente e colocou a defesa croata em sérias dificuldades. Roberto Martínez decidiu a partida com substituições inteligentes, colocando em campo Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Leão deu uma bela assistência para Ramos, que colocou Portugal na frente.”