Ibrahimovic: “Portugal x Croácia foi prejudicado pelo VAR; o empate foi anulado por um impedimento que não existiu. Ronaldo está mantendo a equipe refém”

Ibrahimovic não mediu palavras ao apresentar sua versão dos fatos: “Foi um jogo muito bom, estragado no final pelo VAR. Não vejo nada de irregular no gol do 2 a 2: o VAR o anulou, mas, para mim, foi um roubo. O sensor na bola não estava funcionando ou algo deu errado, já que Renato Veiga havia tocado na bola, o que significa que não havia impedimento. Veja a imagem: o número 20 da Croácia não toca na bola, não altera nem um pouco a trajetória dela. É o número 13 de Portugal (Veiga, ndr) que a toca! Como pode ser impedimento? Um adversário toca na bola e, de repente, o artilheiro croata fica em impedimento? Absurdo! Os croatas, que lutaram com o coração, foram privados de um momento de sonho nesta Copa do Mundo. Para anular um gol aos 90', a decisão precisa ser cristalina. Aqui, não foi de forma alguma. Isso não foi arbitragem. Foi um roubo em toda a regra. Para mim, é evidente que queriam que Portugal e Ronaldo chegassem às oitavas de final para enfrentar a Espanha.”