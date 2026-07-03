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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Ibrahimovic: “Portugal x Croácia foi prejudicado pelo VAR; o empate foi anulado por um impedimento que não existiu. Ronaldo está mantendo a equipe refém”

Copa do Mundo
Portugal
Croácia
C. Ronaldo

O ex-campeão sueco não poupa críticas a ninguém após o final sensacional da partida em Toronto

A anulação do gol que poderia ter empatado o jogo em 2 a 2 entre a Croácia e Portugal, marcado pelo zagueiro do Manchester City Josko Gvardiol e anulado devido ao impedimento do companheiro de equipe Matanovic, continua gerando polêmica. Apesar da indicação inequívoca recebida pelo árbitro norueguês Eskas após o sinal do chip na bola, Zlatan Ibrahimovic, comentarista da Fox Sports para a Copa do Mundo, ficou perplexo com o episódio.


POR QUE O 2 a 2 DA CROÁCIA FOI ANULADO

  • ONDE ESTÁ O IMPEDIMENTO?

    Ibrahimovic não mediu palavras ao apresentar sua versão dos fatos: “Foi um jogo muito bom, estragado no final pelo VAR. Não vejo nada de irregular no gol do 2 a 2: o VAR o anulou, mas, para mim, foi um roubo. O sensor na bola não estava funcionando ou algo deu errado, já que Renato Veiga havia tocado na bola, o que significa que não havia impedimento. Veja a imagem: o número 20 da Croácia não toca na bola, não altera nem um pouco a trajetória dela. É o número 13 de Portugal (Veiga, ndr) que a toca! Como pode ser impedimento? Um adversário toca na bola e, de repente, o artilheiro croata fica em impedimento? Absurdo! Os croatas, que lutaram com o coração, foram privados de um momento de sonho nesta Copa do Mundo. Para anular um gol aos 90', a decisão precisa ser cristalina. Aqui, não foi de forma alguma. Isso não foi arbitragem. Foi um roubo em toda a regra. Para mim, é evidente que queriam que Portugal e Ronaldo chegassem às oitavas de final para enfrentar a Espanha.”

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  • LEAO EXCELENTE

    Do estúdio da Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic também analisou o andamento da partida entre Portugal e Croácia: “No final, Portugal se classificou para as oitavas de final: isso é futebol... Às vezes, as regras jogam a seu favor; outras vezes, contra. É uma pena que, desta vez, tenham prejudicado a Croácia. Luka Modrić e Mateo Kovacic saem de cabeça erguida: deram o máximo, mesmo que as coisas não tenham saído como esperavam. A Portugal, no geral, foi superior e jogou muito bem, mas a Croácia também entrou em campo com o objetivo de marcar. Não fiquei impressionado com as atuações de Pedro Neto e Bruno Fernandes, que ficaram aquém das expectativas, enquanto Rafael Leão foi excelente e colocou a defesa croata em sérias dificuldades. Roberto Martínez decidiu a partida com substituições inteligentes, colocando em campo Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Leão deu uma bela assistência para Ramos, que colocou Portugal na frente.”

  • O EGO DE RONALDO

    Sobre a atuação de Cristiano Ronaldo, que marcou o gol do empate provisório em 1 a 1 e seu primeiro gol na fase de eliminatórias da Copa do Mundo, Zlatan Ibrahimovic se pronunciou da seguinte forma: “Não dá para pensar em ganhar nada em 2026 com um Cristiano Ronaldo de 41 anos liderando o ataque. Além disso, porque no banco está Ramos, que entrou e marcou. Isso não é liderança lendária. É o ego que mantém a equipe refém. Ronaldo perdeu o toque e a agilidade. Agora ele fica só na área... A essa altura, é a aura que o sustenta mais do que as pernas. Continuar escalando-o como titular é pura loucura ditada pela nostalgia”.

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