Zlatan Ibrahimovic, consultor dos proprietários do Milan e agora comentarista da Fox na Copa do Mundo, criticou duramente Noni Madueke, da Inglaterra: “É como se o Tuchel tivesse jogado com dez jogadores, ele foi inexistente...”.
Getty Images Sport
Traduzido por
Ibrahimovic: “Madueke nem apareceu, foi como se o Tuchel tivesse jogado com dez jogadores”
A seguir, a avaliação do Calciomercato.com sobre Noni Madueke, jogador do Arsenal nascido em 2002, a respeito da partida entre Noruega e Inglaterra: “Madueke 5: poucos momentos de brilho e muitas imprecisões; ele não pode contar com o apoio de um lateral de verdade para criar superioridade numérica e tem dificuldade em enfrentar o adversário sozinho”.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.