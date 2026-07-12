Ibrahimovic: “Madueke nem apareceu, foi como se o Tuchel tivesse jogado com dez jogadores”

A seguir, a avaliação do Calciomercato.com sobre Noni Madueke, jogador do Arsenal nascido em 2002, a respeito da partida entre Noruega e Inglaterra: “Madueke 5: poucos momentos de brilho e muitas imprecisões; ele não pode contar com o apoio de um lateral de verdade para criar superioridade numérica e tem dificuldade em enfrentar o adversário sozinho”.