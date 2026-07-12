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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Ibrahimovic: “Madueke nem apareceu, foi como se o Tuchel tivesse jogado com dez jogadores”

Inglaterra
Copa do Mundo

O comentário de Ibra sobre o desempenho do jogador da seleção inglesa

Zlatan Ibrahimovic, consultor dos proprietários do Milan e agora comentarista da Fox na Copa do Mundo, criticou duramente Noni Madueke, da Inglaterra: “É como se o Tuchel tivesse jogado com dez jogadores, ele foi inexistente...”.

  • A seguir, a avaliação do Calciomercato.com sobre Noni Madueke, jogador do Arsenal nascido em 2002, a respeito da partida entre Noruega e Inglaterra: “Madueke 5: poucos momentos de brilho e muitas imprecisões; ele não pode contar com o apoio de um lateral de verdade para criar superioridade numérica e tem dificuldade em enfrentar o adversário sozinho”.

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