Ibrahima Konaté insiste que a França não cairá na “armadilha” de Lamine Yamal ao responder à afirmação do astro espanhol sobre o “medo” antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo

A tensão está aumentando antes da semifinal de peso da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, no Texas. Após a vitória da Espanha sobre a Bélgica nas quartas de final, o jovem astro do Barcelona, Yamal, partiu para o ataque, sugerindo que a França deveria ser quem estivesse sob pressão, considerando a história recente entre as duas nações.

Konate, no entanto, foi rápido em descartar os comentários do adolescente. “A França tem medo da Espanha? Não. Para ser totalmente honesto, não damos atenção a tudo o que é dito antes do jogo”, disse ele aos repórteres.

“Não devemos ter medo de ninguém. O importante é manter a humildade com que começamos esta competição e não cair nesse tipo de armadilha, especialmente em um momento como este. Ele pode dizer o que quiser. Vamos nos preparar para o jogo da melhor maneira possível, e espero que, quando terminar, o resultado seja a nosso favor.”