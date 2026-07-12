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Ibrahima Konaté insiste que a França não cairá na “armadilha” de Lamine Yamal ao responder à afirmação do astro espanhol sobre o “medo” antes do confronto nas semifinais da Copa do Mundo
França não se abala com a confiança da Espanha
A tensão está aumentando antes da semifinal de peso da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, no Texas. Após a vitória da Espanha sobre a Bélgica nas quartas de final, o jovem astro do Barcelona, Yamal, partiu para o ataque, sugerindo que a França deveria ser quem estivesse sob pressão, considerando a história recente entre as duas nações.
Konate, no entanto, foi rápido em descartar os comentários do adolescente. “A França tem medo da Espanha? Não. Para ser totalmente honesto, não damos atenção a tudo o que é dito antes do jogo”, disse ele aos repórteres.
“Não devemos ter medo de ninguém. O importante é manter a humildade com que começamos esta competição e não cair nesse tipo de armadilha, especialmente em um momento como este. Ele pode dizer o que quiser. Vamos nos preparar para o jogo da melhor maneira possível, e espero que, quando terminar, o resultado seja a nosso favor.”
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A Espanha “não é só o Lamine”
Konate está convicto de que a seleção de Didier Deschamps não pode se dar ao luxo de se concentrar exclusivamente em um único jogador. O ex-zagueiro do Liverpool, que recentemente assinou contrato com o Real Madrid em uma transferência de grande repercussão, acredita que a força coletiva da La Roja é o verdadeiro perigo.
Quando questionado sobre o plano tático para o jovem ponta, Konate explicou: “Para ser totalmente honesto, não pensamos especificamente nisso. A Espanha é uma seleção excepcional, com muitos jogadores de alto nível. Mas o objetivo não é focar em apenas um jogador, porque toda a equipe pode causar problemas. Não é só o Lamine — é toda a Espanha.”
Enfrentando os fantasmas da Euro 2024
A Espanha tem levado vantagem nos últimos anos, tendo derrotado a França nas semifinais da Euro 2024, mas Konate destacou circunstâncias específicas que, em sua opinião, distorceram esses resultados.
Ele disse: “Não vamos mentir: foi uma partida muito difícil. Mas, sinceramente, se formos honestos uns com os outros — e com todo o respeito a todos os jogadores desta seleção francesa —, a escalação inicial que entrou em campo contra a Espanha naquele dia, especialmente na linha defensiva, era composta por muitos jogadores que ainda não tinham desenvolvido nenhuma sintonia entre si. Era a primeira vez que jogávamos todos juntos, e isso complicou as coisas. Acho que, se a situação tivesse sido diferente, sinceramente não acredito que a partida teria se desenrolado da mesma maneira.”
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Konate está animado com a transferência dos sonhos para o Real Madrid
Konate também reservou um momento para refletir sobre esse marco pessoal após assinar com o Real Madrid.
Apesar da semifinal internacional que se aproxima, ele está ciente da importância da transferência. “É o maior clube da história. Até você vestir aquela camisa, não dá para perceber isso de verdade”, confessou.
No entanto, sua prioridade imediata continua sendo levar a França à terceira final consecutiva da Copa do Mundo, enquanto a equipe busca se vingar de Yamal e da Espanha.
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