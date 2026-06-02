Ibrahima Konaté está prestes a assinar com o Real Madrid, poucos dias após a confirmação de sua saída do Liverpool

O zagueiro de 27 anos deixa Anfield após cinco temporadas de sucesso, que renderam inúmeros títulos importantes, incluindo o título da Premier League em 2025. Após o anúncio oficial de sua saída, o zagueiro central recorreu às redes sociais para expressar seu verdadeiro choque e tristeza em relação à forma como sua passagem por Merseyside chegou ao fim, tendo afirmado anteriormente que uma renovação estava próxima.

Sua saída coincide com as departuras de grande repercussão de Mohamed Salah e Andrew Robertson. No entanto, enquanto essas duas lendas receberam despedidas emocionantes durante o empate em 1 a 1 contra o Brentford, o zagueiro francês foi completamente privado de uma despedida digna dos torcedores antes que seu contrato expirasse oficialmente.