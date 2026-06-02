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Ibrahima Konaté está prestes a assinar com o Real Madrid, poucos dias após a confirmação de sua saída do Liverpool
A surpreendente saída de Anfield marca o fim emocionante de uma era repleta de títulos
O zagueiro de 27 anos deixa Anfield após cinco temporadas de sucesso, que renderam inúmeros títulos importantes, incluindo o título da Premier League em 2025. Após o anúncio oficial de sua saída, o zagueiro central recorreu às redes sociais para expressar seu verdadeiro choque e tristeza em relação à forma como sua passagem por Merseyside chegou ao fim, tendo afirmado anteriormente que uma renovação estava próxima.
Sua saída coincide com as departuras de grande repercussão de Mohamed Salah e Andrew Robertson. No entanto, enquanto essas duas lendas receberam despedidas emocionantes durante o empate em 1 a 1 contra o Brentford, o zagueiro francês foi completamente privado de uma despedida digna dos torcedores antes que seu contrato expirasse oficialmente.
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O Real Madrid chega a um acordo com o zagueiro francês
De acordo com uma reportagem exclusiva da Onze Mondial, o Real Madrid aproveitou a situação e chegou a um acordo definitivo para contratar o cobiçado zagueiro a título gratuito. O gigante espanhol há muito tempo admira o poderoso zagueiro, e conseguir um jogador do seu calibre sem pagar taxa de transferência representa um grande golpe. Entende-se que os termos pessoais já estão totalmente acertados entre o gigante europeu e os representantes do jogador, com o zagueiro ansioso para embarcar em um novo desafio na La Liga após acumular 183 partidas no futebol inglês.
A eleição presidencial é a chave para a confirmação definitiva
No entanto, a concretização dessa transferência de grande repercussão ainda depende de uma questão política interna crucial na Espanha. Segundo informações da publicação, para que o acordo seja oficialmente confirmado, Florentino Pérez precisa primeiro ser reeleito como presidente do clube. Essa votação presidencial decisiva está marcada para domingo, e seu resultado determinará o futuro imediato das negociações de transferências do Real Madrid. Embora uma mudança na liderança continue sendo altamente improvável, Konaté deve aguardar a conclusão do processo formal de votação antes de assinar seu lucrativo novo contrato com o gigante espanhol.
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A campanha na Copa do Mundo antecede a apresentação em Madri
O próximo passo para o zagueiro é concentrar-se inteiramente na seleção francesa. Konate está atualmente se preparando para a Copa do Mundo da FIFA deste verão, com o objetivo de liderar a defesa francesa rumo à glória mundial. Assim que sua participação com a seleção terminar, um rápido anúncio oficial e uma apresentação em Madri marcarão formalmente o início de seu novo e empolgante capítulo.