Ibrahima Konaté está disposto a se transferir para o Real Madrid enquanto aguarda uma oferta dos Blancos

Konate ainda não definiu seu futuro no Liverpool, e a intenção do zagueiro é ter tudo resolvido antes do início da Copa do Mundo. O francês ainda não renovou seu contrato com os Reds, e com o atual contrato prestes a expirar em junho, vários grandes clubes europeus começaram a demonstrar interesse. Entre os interessados está o Real Madrid, que identificou o ex-jogador do RB Leipzig como um dos principais alvos para sua defesa.

Embora pessoas próximas ao zagueiro internacional sugiram que nada está oficializado com o gigante espanhol, a ideia de se transferir para Chamartín seria altamente sedutora para o jogador.

De acordo com o AS, Konaté recusou todas as recentes propostas do Liverpool relativas a uma renovação de contrato, o que gerou um clima de total pessimismo em Anfield quanto ao seu futuro a longo prazo na Premier League.



