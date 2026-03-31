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Ibrahima Konaté está disposto a se transferir para o Real Madrid enquanto aguarda uma oferta dos Blancos
Impasse contratual em Anfield
Konate ainda não definiu seu futuro no Liverpool, e a intenção do zagueiro é ter tudo resolvido antes do início da Copa do Mundo. O francês ainda não renovou seu contrato com os Reds, e com o atual contrato prestes a expirar em junho, vários grandes clubes europeus começaram a demonstrar interesse. Entre os interessados está o Real Madrid, que identificou o ex-jogador do RB Leipzig como um dos principais alvos para sua defesa.
Embora pessoas próximas ao zagueiro internacional sugiram que nada está oficializado com o gigante espanhol, a ideia de se transferir para Chamartín seria altamente sedutora para o jogador.
De acordo com o AS, Konaté recusou todas as recentes propostas do Liverpool relativas a uma renovação de contrato, o que gerou um clima de total pessimismo em Anfield quanto ao seu futuro a longo prazo na Premier League.
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A atração do Real Madrid acaba sendo irresistível
O Liverpool manifestou recentemente seu forte desejo de que Konaté assine um novo contrato, mas o jogador mantém-se firme e continua avaliando suas opções. Essa situação representa uma oportunidade única para os clubes de elite da Europa garantirem um zagueiro de alta qualidade em condições favoráveis. Apesar de uma queda de rendimento nesta temporada, em paralelo às dificuldades gerais do Liverpool, Konaté continua sendo um zagueiro com enorme prestígio, experiência e liderança.
O francês provou seu valor na Inglaterra, estabelecendo-se como um dos zagueiros mais dominantes fisicamente no futebol europeu. No entanto, a atração do Real Madrid e a perspectiva de se juntar a um crescente contingente francês em Madri — incluindo nomes como Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouameni — parecem ser o fator determinante por trás de sua recusa em se comprometer com o projeto de Arne Slot.
O prazo final para a Copa do Mundo se aproxima
Chegar à Copa do Mundo sem um contrato assinado representa um risco significativo para o jogador formado nas categorias de base do Sochaux. Uma possível lesão durante o torneio poderia comprometer sua transferência para um novo clube, razão pela qual resolver sua situação contratual se tornará uma grande prioridade a partir de abril. O Liverpool ainda não desistiu e continua mantendo conversações com seus representantes, embora as reuniões recentes não tenham resultado em nenhum avanço.
Arne Slot continua admirando o jogador, apesar de seu desempenho irregular nesta temporada, e mantém intacta sua confiança no zagueiro. Konaté disputou 41 partidas em todas as competições nesta temporada, comprovando sua resistência quando está em forma. Uma atuação de destaque no próximo confronto da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain poderia ser o catalisador final necessário para convencer o Real Madrid a apresentar uma proposta formal.
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Foco na seleção nacional e planos para o futuro
A Copa do Mundo é um marco importante no calendário de Konaté, onde se espera que ele seja titular ao lado de William Saliba no centro da defesa da França. Os Bleus contam com sua presença física na busca pela terceira estrela nos Estados Unidos. Observadores na França notaram que sua recente queda de rendimento no clube pode estar ligada ao seu futuro incerto, com o Liverpool, o Chelsea e outros clubes já de olho nele como possíveis substitutos.
À medida que o prazo final de abril se aproxima, a pressão aumentará tanto sobre o clube quanto sobre o jogador para encontrar uma solução. Se o Real Madrid decidir agir, parece que Konate está mais do que pronto para trocar Merseyside pela capital espanhola. Por enquanto, o zagueiro permanece em compasso de espera, aguardando a ligação de Madri, enquanto o Liverpool enfrenta a crescente realidade de perder um de seus pilares defensivos.