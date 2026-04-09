Ibrahima Konaté diz estar “feliz” pelo PSG, ao optar por uma escolha de palavras inusitada em entrevista após a derrota do Liverpool na Liga dos Campeões

Após o apito final, Konate falou abertamente sobre a falta de apoio que os clubes ingleses recebem da Premier League. O zagueiro observou que esta não é a primeira vez que o Liverpool se vê em desvantagem nas fases eliminatórias das competições europeias.

“Acho que já são duas vezes seguidas — porque na temporada passada foi a mesma coisa. Gostaria que tivéssemos o mesmo na Premier League, mas é completamente diferente”, disse Konate à Stan Sport. “De certa forma, fico feliz por eles, porque é bom para eles [que] a liga os ajude a alcançar algo na Liga dos Campeões. Espero que na Premier League façam o mesmo no futuro. Por que não [fazer algo] pelas equipes que jogam na Liga dos Campeões também?”