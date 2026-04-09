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Ibrahima Konaté diz estar “feliz” pelo PSG, ao optar por uma escolha de palavras inusitada em entrevista após a derrota do Liverpool na Liga dos Campeões
O Reds enfrenta dificuldades em Paris
O Liverpool enfrenta uma tarefa difícil para manter vivos seus sonhos europeus após uma atuação impecável do PSG no Parc des Princes. Gols de Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia condenaram a equipe de Arne Slot a uma derrota por 2 a 0, deixando-a com uma desvantagem significativa a ser revertida na partida de volta.
A derrota foi agravada pela disparidade no tempo de preparação entre os dois gigantes. Enquanto os Reds precisam se concentrar imediatamente no campeonato nacional, os campeões franceses receberam uma vantagem competitiva da federação para garantir que estejam descansados para a partida de volta em Anfield.
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Konate inveja o apoio da França
Após o apito final, Konate falou abertamente sobre a falta de apoio que os clubes ingleses recebem da Premier League. O zagueiro observou que esta não é a primeira vez que o Liverpool se vê em desvantagem nas fases eliminatórias das competições europeias.
“Acho que já são duas vezes seguidas — porque na temporada passada foi a mesma coisa. Gostaria que tivéssemos o mesmo na Premier League, mas é completamente diferente”, disse Konate à Stan Sport. “De certa forma, fico feliz por eles, porque é bom para eles [que] a liga os ajude a alcançar algo na Liga dos Campeões. Espero que na Premier League façam o mesmo no futuro. Por que não [fazer algo] pelas equipes que jogam na Liga dos Campeões também?”
O debate sobre a sobrecarga de jogos
Os comentários reacendem o debate de longa data sobre o bem-estar dos jogadores e a recusa da Premier League em alterar os calendários das equipes que disputam competições europeias. Enquanto a Ligue 1 adiou o confronto decisivo do PSG contra o Lens, o Liverpool precisa viajar para enfrentar um Fulham em ascensão. O desgaste físico do elenco de Slot é uma grande preocupação, especialmente porque o Fulham permanece invicto nos últimos três confrontos contra os Reds. As estrelas do Liverpool estão sendo forçadas a lidar com um calendário nacional exaustivo, enquanto seus rivais europeus têm tempo de sobra para se recuperar e traçar estratégias.
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E agora?
Apesar de suas chances parecerem mínimas, o Liverpool continua confiante em conseguir um resultado positivo na partida de volta em Anfield na próxima semana, com o objetivo de chegar às semifinais. Antes desse confronto, porém, o time enfrenta o Fulham pela Premier League no sábado, buscando diminuir a diferença para os times que estão à sua frente na tabela.