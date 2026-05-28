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Ibrahima Konaté DEIXARÁ o Liverpool neste verão, após o fracasso das negociações para a renovação do contrato
As negociações do contrato chegam a um impasse
Em um duro golpe para os planos defensivos de Arne Slot, Konate deve deixar o Liverpool como jogador sem contrato neste verão. O contrato atual do jogador de 27 anos expira em poucas semanas e, embora ambas as partes estivessem em negociações há vários meses, a talkSPORT informa que as conversas acabaram fracassando sem que se chegasse a um acordo.
O zagueiro havia dado a entender anteriormente que seu futuro continuava em Merseyside, sugerindo ainda em abril que um acordo estava iminente. “As pessoas falaram muitas coisas, mas há muito tempo conversamos com o clube e estamos perto de um acordo. Acho que todos queriam que isso acontecesse o mais rápido possível, mas estamos no caminho certo”, afirmou Konate na época. Ele acrescentou: “Com certeza, há uma grande chance de eu estar aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis.”
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A saída em massa de Anfield ganha força
A saída de Konate coincidirá com as departuras de grande repercussão de Mohamed Salah e Andrew Robertson. Os três jogadores foram figuras fundamentais na conquista do título da Premier League 2024-25 pelo clube, garantindo seu status como lendas contemporâneas do Liverpool.
Enquanto Salah e Robertson receberam despedidas emocionantes durante o empate em 1 a 1 contra o Brentford no último domingo, a situação de Konate permanecia envolta em incertezas naquele momento. Agora que a saída se aproxima, o francês está prestes a encerrar sua trajetória após cinco anos de sucesso no clube, durante os quais formou uma parceria formidável com Virgil van Dijk que serviu bem tanto a Jurgen Klopp quanto a Slot.
Refletindo sobre uma carreira repleta de troféus
O jogador da seleção francesa chega ao fim de sua passagem pelo Liverpool com um impressionante palmarés, incluindo a Premier League, a FA Cup, duas Carabao Cups e o Community Shield. Ele acumulou 183 partidas em todas as competições pelo Liverpool, sendo 118 delas na Premier League, onde se consolidou como um dos zagueiros centrais mais físicos e confiáveis da divisão.
Apesar de uma queda no desempenho coletivo dos Reds nesta temporada, Konaté continuou sendo uma peça fundamental do time, participando de 36 das 38 partidas do clube no campeonato. Sua confiabilidade na Europa também foi notável, já que ele está de saída após ter disputado 28 partidas da Liga dos Campeões pelo clube, trazendo um nível de experiência que será difícil de substituir no curto prazo.
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Planejando a vida após Konate
Como o Real Madrid há muito tempo admira o francês, o Liverpool precisa agora voltar sua atenção para o futuro e integrar a próxima geração de talentos. O clube tomou medidas proativas na janela de transferências de inverno ao garantir a contratação de Jeremy Jacquet, do Rennes, por 60 milhões de libras. O jogador de 20 anos está oficialmente programado para se juntar ao elenco em 1º de julho.
Slot também espera pelo retorno do jovem promissor Giovanni Leoni para reforçar suas opções na defesa. O progresso de Leoni foi cruelmente interrompido por uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante sua estreia, mas espera-se que ele traga a profundidade tão necessária ao lado de Jacquet.