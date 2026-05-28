Em um duro golpe para os planos defensivos de Arne Slot, Konate deve deixar o Liverpool como jogador sem contrato neste verão. O contrato atual do jogador de 27 anos expira em poucas semanas e, embora ambas as partes estivessem em negociações há vários meses, a talkSPORT informa que as conversas acabaram fracassando sem que se chegasse a um acordo.

O zagueiro havia dado a entender anteriormente que seu futuro continuava em Merseyside, sugerindo ainda em abril que um acordo estava iminente. “As pessoas falaram muitas coisas, mas há muito tempo conversamos com o clube e estamos perto de um acordo. Acho que todos queriam que isso acontecesse o mais rápido possível, mas estamos no caminho certo”, afirmou Konate na época. Ele acrescentou: “Com certeza, há uma grande chance de eu estar aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis.”