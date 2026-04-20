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Ibrahima Konaté dá uma grande atualização sobre seu futuro, à medida que o contrato com o Liverpool se aproxima do fim
Avanço nas negociações do contrato de Konate
O francês indicou que espera assinar um novo contrato, pondo efetivamente fim a meses de especulações sobre seu futuro. Com seu contrato atual previsto para expirar no final da temporada, os torcedores estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de o jogador de 26 anos sair de graça no meio do ano. No entanto, o zagueiro revelou que as negociações com o diretor esportivo Richard Hughes estão prestes a chegar a um desfecho positivo.
Falando sobre sua situação, Konate afirmou: “Meu futuro? Para ser sincero, muitas coisas foram ditas, mas há muito tempo conversamos com o clube e estamos perto de um acordo. Acho que todos desejavam isso há muito tempo, mas estamos no caminho certo. Com certeza, há uma grande chance de eu estar aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis. Estou esperando para acertar o contrato, mas quando tudo estiver resolvido, vocês terão que perguntar ao Richard o que eu disse a ele em setembro e novembro, e ele vai dizer algo para deixar todo mundo tranquilo.”
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Lidando com uma campanha difícil
Tem sido uma montanha-russa emocional para Konate, que enfrentou perdas pessoais e oscilações de rendimento sob o comando de Arne Slot nesta temporada. O ex-jogador do RB Leipzig falou abertamente sobre os desafios que enfrentou nos bastidores, incluindo o falecimento de seu pai, Hamady, no início deste ano. Apesar desses obstáculos, seu compromisso com os Reds nunca vacilou, enquanto o clube busca garantir uma vaga na Liga dos Campeões.
“Foi um ano difícil porque muitas coisas aconteceram e acho que, se todos soubessem exatamente o que aconteceu comigo, poderiam entender muitas coisas, que tipo de sacrifícios fiz por este clube”, acrescentou Konate. “No momento, estou focado no final da temporada e em garantir que estejamos classificados para a Liga dos Campeões na próxima temporada; depois, teremos tempo para conversar sobre esta temporada, pois ela será uma parte importante da minha história.”
Comparação com as histórias de Salah e Van Dijk
Embora parte da torcida estivesse ansiosa com a demora nas negociações, Konate citou a história recente do clube com Mohamed Salah e Virgil van Dijk como prova de que é preciso ter paciência. Ambos os craques demoraram para assinar novos contratos no final da última temporada, e Konate acredita que o clube prefere lidar com renovações de grandes nomes dessa maneira específica durante a reta final da campanha.
“Isso é uma negociação. Com Virgil e Mo na última temporada foi exatamente a mesma coisa. Acho que eles assinaram o contrato em abril e talvez seja assim que o clube queira”, acrescentou. Enquanto Konate está perto de um acordo, seu companheiro de equipe Dominik Szoboszlai admitiu que seu futuro não está em suas mãos, já que suas próprias negociações continuam avançando lentamente.
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Reforçando a linha defensiva de Anfield
A notícia da renovação de Konate será um alívio para Slot, que já está lidando com um período de transição em seu elenco. Embora o Liverpool tenha fechado contratos com Cody Gakpo e Ryan Gravenberch, a situação de figuras importantes como Van Dijk e Joe Gomez continua sendo motivo de discussão, já que eles entram no último ano de seus respectivos contratos. A decisão de Konate de permanecer no clube proporciona uma sensação de continuidade para uma defesa que enfrentou contratempos devido a lesões recentemente.
Konate concluiu reiterando seu profundo vínculo com a equipe técnica e a torcida do clube: “Não apenas com os torcedores, mas especialmente com as pessoas que trabalham no clube, cada uma delas. Levo isso no coração como se fosse minha família. É um clube incrível e uma família incrível. É por isso que temos que dar tudo de nós em campo — por eles, pelos torcedores, por todos na cidade. Este clube significa muito para mim.”