Ibrahima Konaté dá uma grande atualização sobre seu futuro, à medida que o contrato com o Liverpool se aproxima do fim

O francês indicou que espera assinar um novo contrato, pondo efetivamente fim a meses de especulações sobre seu futuro. Com seu contrato atual previsto para expirar no final da temporada, os torcedores estavam cada vez mais preocupados com a possibilidade de o jogador de 26 anos sair de graça no meio do ano. No entanto, o zagueiro revelou que as negociações com o diretor esportivo Richard Hughes estão prestes a chegar a um desfecho positivo.

Falando sobre sua situação, Konate afirmou: “Meu futuro? Para ser sincero, muitas coisas foram ditas, mas há muito tempo conversamos com o clube e estamos perto de um acordo. Acho que todos desejavam isso há muito tempo, mas estamos no caminho certo. Com certeza, há uma grande chance de eu estar aqui na próxima temporada. É isso que sempre quis. Estou esperando para acertar o contrato, mas quando tudo estiver resolvido, vocês terão que perguntar ao Richard o que eu disse a ele em setembro e novembro, e ele vai dizer algo para deixar todo mundo tranquilo.”