Arsenal
Traduzido por
Ian Wright, Riccardo Calafiori e Chloe Kelly apresentam o uniforme de visitante do Arsenal, inspirado na década de 1990, para a temporada 2026-27, enquanto a equipe de Mikel Arteta se prepara para defender o título da Premier League
O Arsenal traz de volta um design icônico
O Arsenal e a adidas revelaram o novo uniforme alternativo do clube para a temporada 2026-27, apresentando uma interpretação moderna de uma das camisetas mais reconhecíveis do futebol. Inspirado na famosa camisa “Bruised Banana”, usada entre 1991 e 1993, o uniforme azul-marinho chega no momento em que os campeões da Premier League de Arteta se preparam para defender o título. Ele combina o logotipo Trefoil da adidas com tecnologia de desempenho contemporânea, ao mesmo tempo em que presta homenagem à história do clube.
Os jogadores abraçam o legado
O lançamento é acompanhado por uma série de curtas-metragens com Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz e torcedores do Arsenal, todos refletindo sobre as histórias por trás das camisas de futebol e o que elas representam.
Calafiori disse: “Estamos todos ansiosos para jogar com este uniforme; sabemos o impacto que a ‘Bruised Banana’ teve sobre nossos torcedores — basta ver quantos ainda a usam hoje para entender o quanto ela significa para o clube. Temos orgulho de vestir algo com tanta história e usar isso como inspiração à medida que continuamos a nos superar.”
Uma versão moderna de um clássico
A nova camisa tem como base a cor azul-marinho, com um padrão geométrico especial inspirado no design original, combinando tons de azul-marinho e amarelo para um visual contemporâneo. Detalhes em vermelho e amarelo se destacam na gola redonda com o Trefoil, enquanto o emblema do Arsenal aparece ao lado do logotipo Trefoil da adidas.
Calafiori acrescentou: “É a nossa vez de criar nosso próprio legado no clube; já vivemos tantos momentos incríveis com nossos torcedores, mas estamos ansiosos por mais. Queremos continuar vencendo, continuar criando memórias especiais juntos e dar aos nossos torcedores ainda mais motivos para se orgulharem do time.”
A camisa também incorpora a tecnologia CLIMACOOL+ da adidas, projetada para ajudar a regular a temperatura corporal por meio de um gerenciamento avançado da umidade e zonas de ventilação estrategicamente posicionadas.
- Arsenal
Pronto para mais uma campanha
O uniforme de visitante da temporada 2026-27 é complementado por calções e meias na cor azul-marinho, com detalhes em vermelho e amarelo que criam um visual harmonioso em campo.
Disponível imediatamente nas lojas oficiais do Arsenal, em lojas selecionadas da adidas, no Arsenal Direct e na loja online da adidas, o novo uniforme marca o início de mais uma temporada, na qual a equipe de Arteta busca dar continuidade ao triunfo na Premier League e escrever um novo capítulo na história do clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.