A nova camisa tem como base a cor azul-marinho, com um padrão geométrico especial inspirado no design original, combinando tons de azul-marinho e amarelo para um visual contemporâneo. Detalhes em vermelho e amarelo se destacam na gola redonda com o Trefoil, enquanto o emblema do Arsenal aparece ao lado do logotipo Trefoil da adidas.

Calafiori acrescentou: “É a nossa vez de criar nosso próprio legado no clube; já vivemos tantos momentos incríveis com nossos torcedores, mas estamos ansiosos por mais. Queremos continuar vencendo, continuar criando memórias especiais juntos e dar aos nossos torcedores ainda mais motivos para se orgulharem do time.”

A camisa também incorpora a tecnologia CLIMACOOL+ da adidas, projetada para ajudar a regular a temperatura corporal por meio de um gerenciamento avançado da umidade e zonas de ventilação estrategicamente posicionadas.