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Ian Wright alerta o Arsenal para a ameaça do Chelsea na corrida pelo título da Premier League e insiste que o time precisa de mais contratações de peso
Wright pede reforços para o Arsenal
O Arsenal iniciou a temporada em grande estilo com uma vitória contundente sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, mas Wright segue sem estar convencido de que o elenco esteja totalmente preparado para o longo prazo. Apesar das chegadas de Christos Tzolis e Bruno Guimaraes, o ex-atacante insiste que Mikel Arteta precisa de mais qualidade de elite para alcançar o próximo nível.
"O Arsenal ainda tem muitos negócios a fazer e as coisas têm andado devagar até este momento. Eu sei que a Copa do Mundo teria tido um grande efeito nisso, mas, como sabemos o quanto é importante começar esta liga com força, quanto antes esses novos jogadores puderem chegar, melhor", disse Wright ao Metro.
"Ouvimos o que o técnico disse depois da derrota na final da Champions League sobre o que era necessário para o próximo nível deste clube, então é por isso que vamos cobrar o clube."
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Chelsea surge como a surpreendente candidata por fora ao título
Embora o Arsenal seja amplamente considerado o favorito para manter seu título, Wright identificou uma ameaça potencial do oeste de Londres. Depois de um decepcionante 10º lugar na última temporada, o Chelsea passou por uma mudança no comando, com Alonso assumindo as rédeas. Wright sugere que a ausência de futebol europeu para os Blues pode ser uma vantagem decisiva, permitindo que o time foque inteiramente nas questões domésticas e faça uma séria disputa pelo principal troféu.
"City, Chelsea e Liverpool têm todos novos técnicos, o que torna todos eles um pouco desconhecidos", explicou Wright. "É uma temporada de enorme transição para o City: sem Bernardo Silva, Stones, Pep e Rodri. Mas eles têm Haaland, e isso vai te levar longe independentemente de outros problemas."
Ele acrescentou: "Acredito que o Chelsea pode brigar se Alonso tiver um bom começo e conseguir deixá-los mais sólidos defensivamente. Ele trouxe alguns jogadores experientes, algo de que eles precisavam há algum tempo. Consigo vê-los entrando em um bom ritmo sem futebol europeu."
Avaliando o restante do pelotão da Premier League
Wright também acompanhou de perto as equipes do meio da tabela que podem bagunçar a ordem estabelecida. Ele destacou o Nottingham Forest de Oliver Glasner como um time para ficar de olho.
"Vou ficar de olho no Nottingham Forest agora que Oliver Glasner chegou", acrescentou Wright. "Eles têm muito talento, que conseguiram manter, Glasner é um técnico muito bom, e fizeram um par de boas contratações. Times como Brighton, Bournemouth e Sunderland têm a Europa para conciliar, o que pode afetá-los na liga e beneficiar o Forest."
"O Tottenham também tem apenas um jogo por semana e melhorou muito. Eles provavelmente ainda precisam de um goleador, mas eu esperaria que subissem bastante na tabela."
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Uma campanha pela alegria nas comemorações de gol
Longe de sua análise tática, Wright tem sido enfático em seu desejo de ver o futebol voltar às suas raízes mais emotivas. Atualmente, ele apoia uma campanha para acabar com os cartões amarelos por comemorações com a camisa tirada.
Refletindo sobre a própria carreira, Wright lembrou: "Eu diria que foi aquela quando jogamos contra o Aston Villa, com a minha camiseta 'I love the lads'. As coisas estavam apenas começando a acontecer, estávamos fazendo grandes jogadas como time e eu estava me divertindo muito com os rapazes; foi brilhante. Essa provavelmente foi a minha melhor. Toda vez que vejo a foto, sinto o clima do vestiário e a alegria que compartilhamos."
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