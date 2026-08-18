O Arsenal iniciou a temporada em grande estilo com uma vitória contundente sobre o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, mas Wright segue sem estar convencido de que o elenco esteja totalmente preparado para o longo prazo. Apesar das chegadas de Christos Tzolis e Bruno Guimaraes, o ex-atacante insiste que Mikel Arteta precisa de mais qualidade de elite para alcançar o próximo nível.

"O Arsenal ainda tem muitos negócios a fazer e as coisas têm andado devagar até este momento. Eu sei que a Copa do Mundo teria tido um grande efeito nisso, mas, como sabemos o quanto é importante começar esta liga com força, quanto antes esses novos jogadores puderem chegar, melhor", disse Wright ao Metro.

"Ouvimos o que o técnico disse depois da derrota na final da Champions League sobre o que era necessário para o próximo nível deste clube, então é por isso que vamos cobrar o clube."



