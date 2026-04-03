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Seif Darwish - سيف درويش

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حوار كووورة.. Primeiro jogador profissional jordaniano na Polónia: Al-Taamari elevou o teto das minhas ambições.. e mereço um lugar na lista do Mundial

Copa do Mundo
S. Darwish
M. Tamari
Áustria x Jordânia
Áustria
Jordânia
Stal Rzeszow x Odra Opole
Stal Rzeszow
Odra Opole
I Liga
Jordânia
Áustria
EUA
Polônia

سيف Darwish confirma que a Jordânia vai surpreender a todos na Copa do Mundo

Saif Darwish, jogador da seleção olímpica sub-23 da Jordânia, acredita que merece uma oportunidade de integrar a seleção principal, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 no próximo verão.

Darwish, campeão da liga jordaniana com o Al-Hussein Irbid na temporada passada, é considerado um dos talentos mais importantes do futebol jordaniano no momento.

Ele se tornou o primeiro jogador jordaniano a atuar profissionalmente na Polônia. Sua posição principal é ponta direita, mas também sabe jogar pelo lado esquerdo e como armador no meio-campo.

Darwish, de 22 anos, transferiu-se do Al-Hussein Irbid para o Stal Mielec, da Polônia, no verão passado, em uma transferência sem custos, mas foi emprestado ao Stal Rzeszów, também na Polônia.

Darwish passou pelas categorias de base da seleção da Jordânia, tendo representado as seleções sub-18, sub-20 e sub-23, e agora aspira garantir um lugar na lista do técnico marroquino Jamal Sellami antes da primeira participação dos Nashama na Copa do Mundo na história.

Darwish falou, em entrevista ao Kooora, sobre sua experiência profissional na Europa, sua admiração pelo que seu compatriota Mousa Al-Taamari, estrela do Stade Rennais, da França, vem apresentando, e suas ambições para o próximo período. A seguir, a entrevista.

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  • Em que medida o profissionalismo precoce na Europa lhe foi benéfico e você se adaptou à situação lá?

    Beneficiei muito por jogar na Europa cedo; esta é a minha primeira experiência profissional e o passo mais importante da minha vida. Foi importante estar junto dos europeus e conhecer a abordagem com que eles jogam.

    A adaptação foi difícil no início, devido à diferença de idioma e também às diferentes escolas táticas no futebol, mas eu tinha certeza de que era capaz de fazer muita coisa aqui. Depois de algumas sessões de treino, os jogadores da minha equipe ajudaram-me muito a adaptar-me rapidamente, e agora me tornei um deles; somos como uma família.

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  • هل تفضّل أن تكمل a tua jornada na liga polaca para continuares a ganhar experiência, ou preferes partir para uma nova aventura no próximo verão?

    Foi importante para mim passar por uma experiência profissional na Europa, para me habituar ao estilo de jogo e ao ritmo do futebol mundial, e graças a Deus o meu nível melhorou em comparação com o meu início na equipa, e adquiri experiência.

    No final da temporada, vou falar com o meu agente sobre o próximo passo na minha carreira; não tenho planos agora.

  • بعد انضمام علي العزايزة إلى الشباب السعودي، وعودة الفاخوري إلى بيراميدز المصري، هل يمكنك التفكير في خوض تجربة عربية؟

    No momento, quero continuar nos campeonatos europeus. Já recebi propostas de clubes árabes, mas, depois de conversar com o meu agente, decidi permanecer na Europa para desenvolver o meu nível.

  • ما ينقص اللاعبين العرب للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى يتمثل غالبًا في مزيج من العوامل الفنية والذهنية والبيئية، وليس في الموهبة وحدها. من أبرز ما ينقصهم: الاستمرارية في الأداء على مستوى عالٍ، الجاهزية البدنية وفق متطلبات الإيقاع الأوروبي، الانضباط التكتيكي والقدرة على تنفيذ الأدوار دون كرة، الاحترافية اليومية في التدريب والتغذية والنوم، إضافة إلى إتقان اللغة والاندماج الثقافي الذي يسهّل التواصل داخل الملعب وخارجه. كما تلعب جودة التكوين في الفئات السنية، وقوة المنافسة المحلية، ووجود وكلاء محترفين ومشاريع انتقال مدروسة دورًا كبيرًا في نجاح التجربة. أما سبب فشل معظم التجارب في أوروبا فيعود عادةً إلى صدمة الانتقال من بيئة أقل ضغطًا إلى منظومة تنافسية صارمة، حيث لا يُمنح اللاعب وقتًا طويلًا للتأقلم. كذلك قد يتعرض اللاعب لسوء اختيار النادي أو الدوري أو التوقيت، أو ينتقل دون خطة تطوير واضحة، فيجد نفسه على دكة البدلاء فتتراجع ثقته وتتأثر جاهزيته. ومن الأسباب أيضًا ضعف الدعم النفسي والاجتماعي، وصعوبة التأقلم مع المناخ ونمط الحياة، والإصابات الناتجة عن اختلاف شدة الأحمال، وأحيانًا المبالغة الإعلامية التي ترفع سقف التوقعات وتحوّل التجربة إلى عبء. في النهاية، النجاح في أوروبا يحتاج إلى منظومة متكاملة من الإعداد والاختيار الصحيح والصبر، لا إلى موهبة فردية فقط.

    Falta-lhes apenas uma boa mentalidade, porque, do ponto de vista do jogo, há jogadores árabes melhores do que os europeus.

    Na minha opinião, a razão do fracasso das experiências dos árabes noutras ligas europeias é a falta de perseverança por parte dos jogadores. Há jogadores que continuaram a jogar nas grandes ligas, como Mousa Al-Taamari; o que ele tem feito elevou o teto das minhas ambições, e mantenho contacto com ele, porque ele conhece as ligas europeias e dá-me conselhos.

  • Qual é a liga europeia em que você sonha em jogar no futuro?

    Eu adoro a liga espanhola, sou fã do Barcelona.

  • من هو قدوتك على المستويين العربي والعالمي؟

    O meu ídolo a nível árabe é Musa Al-Taamari e, a nível mundial, Luka Modrić, antigo jogador do Real Madrid, apesar do meu amor pelo Barça.

  • دعemos passar a falar sobre a Copa do Mundo: o treinador Jamal Al-Salami entrou em contacto contigo a propósito de integrares a seleção antes do torneio?

    Não, nem o treinador nem qualquer responsável da Federação Jordana de Futebol falou comigo até agora.

  • هل ترى أنك تستحق الحصول على فرصة في المنتخب الأردني الأول بعد التألق مع المنتخب الأولمبي؟

    Certamente mereço; quero representar a seleção do meu país e chegar com ela ao ponto mais distante. Continuo a dar o meu máximo para erguer a bandeira do meu país cada vez mais, e agora sou o embaixador do futebol jordaniano aqui na Polónia, por isso faço todo o esforço para que a bandeira jordaniana continue a tremular em todo o lado.

  • ما são as suas expectativas para os resultados da seleção jordaniana na Copa do Mundo, em um grupo que inclui a Argentina, atual campeã?

    A seleção jordaniana conta com jogadores experientes, que se destacaram com seus clubes, e buscamos ser o “cavalo negro” do torneio; todos ficarão surpresos com o nível dos Nashama nesta competição.

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