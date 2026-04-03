Saif Darwish, jogador da seleção olímpica sub-23 da Jordânia, acredita que merece uma oportunidade de integrar a seleção principal, que se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 no próximo verão.

Darwish, campeão da liga jordaniana com o Al-Hussein Irbid na temporada passada, é considerado um dos talentos mais importantes do futebol jordaniano no momento.

Ele se tornou o primeiro jogador jordaniano a atuar profissionalmente na Polônia. Sua posição principal é ponta direita, mas também sabe jogar pelo lado esquerdo e como armador no meio-campo.

Darwish, de 22 anos, transferiu-se do Al-Hussein Irbid para o Stal Mielec, da Polônia, no verão passado, em uma transferência sem custos, mas foi emprestado ao Stal Rzeszów, também na Polônia.

Darwish passou pelas categorias de base da seleção da Jordânia, tendo representado as seleções sub-18, sub-20 e sub-23, e agora aspira garantir um lugar na lista do técnico marroquino Jamal Sellami antes da primeira participação dos Nashama na Copa do Mundo na história.

Darwish falou, em entrevista ao Kooora, sobre sua experiência profissional na Europa, sua admiração pelo que seu compatriota Mousa Al-Taamari, estrela do Stade Rennais, da França, vem apresentando, e suas ambições para o próximo período. A seguir, a entrevista.

Leia também:

Advogado internacional ao Kooora: o caso Marrocos e Senegal é mais complexo do que parece... e esta é minha previsão para a decisão do “CAS”

Exclusivo ao Kooora.. o Senegal será punido por celebrar a Copa Africana antes da decisão do “CAS”?

Após sua saída de Amã.. Queiroz revela ao Kooora a verdade sobre propostas da Arábia Saudita e de Gana