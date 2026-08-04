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Hull City, recém-promovido, se junta ao West Ham na corrida para contratar o excluído do Tottenham por £ 20 milhões
Hull disputa com o West Ham por Solomon
De acordo com o The i Paper, o Hull entrou na disputa com o West Ham pela contratação do ponta Solomon, do Tottenham. O Tottenham pretende autorizar pelo menos três saídas antes do fechamento da janela de transferências e fixou o preço de £20 milhões para o internacional israelense de 27 anos, embora as propostas iniciais devam ficar entre £10 milhões e £20 milhões.
Desde que chegou sem custos após deixar o Fulham em 2023, Solomon soma apenas cinco partidas pelo time principal do Tottenham e passou por empréstimos em Leeds United, Villarreal e Fiorentina.
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De Zerbi mira novo atacante de lado de campo
Apesar de ter atuado sob o comando de Roberto De Zerbi durante a pré-temporada, Solomon segue firmemente fora dos planos do treinador para a campanha 2026-27, após receber uma breve esperança de retomada há um ano, sob Thomas Frank, enquanto o Tottenham buscava alternativas no mercado.
Durante a turnê pela Nova Zelândia, De Zerbi indicou outra "bomba", no sentido de uma grande contratação de impacto, para coroar uma janela bem-sucedida. Cody Gakpo, do Liverpool, sujeito a Andoni Iraola buscar um substituto, e Savinho, do Manchester City, surgiram como os principais alvos para a função de ponta.
Tottenham reformula o elenco após susto
A disposição do Tottenham de negociar Solomon faz parte de uma grande reformulação do elenco após o 17º lugar e a quase queda na temporada passada. O Tottenham reestruturou sua folha salarial para viabilizar chegadas de peso como Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Jan Paul van Hecke, além de garantir Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka em transferências sem custos.
Essa reformulação em andamento também pode abrir caminho para que o capitão Cristian Romero acerte uma transferência para a Inter de Milão ou o Atlético de Madrid antes do início da temporada, enquanto um possível retorno de Guglielmo Vicario à Itália abre espaço para Antonin Kinsky assumir como titular no gol.
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Movimentação no mercado de transferências ganha força antes da estreia
As negociações sobre a saída de Solomon devem acelerar rapidamente e podem chegar a uma definição nos próximos dias, antes da abertura da temporada da Premier League em 21 de agosto. Hull e West Ham agora enfrentam um teste de poder financeiro enquanto competem para apresentar propostas iniciais pelo ponta antes do prazo final.
The i Paper ainda informa que o jovem talento Mikey Moore está preparado para mais um período de empréstimo após impressionar no Rangers, com o time da Bundesliga FC Koln e vários interessados da Championship na disputa.
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