De acordo com o The i Paper, o Hull entrou na disputa com o West Ham pela contratação do ponta Solomon, do Tottenham. O Tottenham pretende autorizar pelo menos três saídas antes do fechamento da janela de transferências e fixou o preço de £20 milhões para o internacional israelense de 27 anos, embora as propostas iniciais devam ficar entre £10 milhões e £20 milhões.

Desde que chegou sem custos após deixar o Fulham em 2023, Solomon soma apenas cinco partidas pelo time principal do Tottenham e passou por empréstimos em Leeds United, Villarreal e Fiorentina.







