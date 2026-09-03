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Hull City divulga comunicado contundente após novo reforço Robinio Vaz ser alvo de abuso racista nas redes sociais
Hull City condena abuso nas redes sociais "abominável"
O Hull City, recém-chegado à Premier League, adotou uma posição firme contra o ódio online depois que sua contratação no último dia da janela, Vaz, foi alvo de mensagens racistas. O clube foi forçado a remover uma publicação nas redes sociais feita para dar as boas-vindas ao atacante de 19 anos, depois que ela foi inundada por respostas ofensivas.
Em um comunicado detalhado, o clube expressou sua repulsa: "O Hull City condena o abominável abuso racista dirigido ao nosso novo reforço Robinio Vaz nas redes sociais. Nenhum indivíduo deveria jamais sofrer abuso discriminatório, e o clube dará a Robinio todo o nosso apoio. O Hull City tem tolerância zero com todas as formas de discriminação e, nas últimas 24 horas, estivemos em contato com a Premier League, com a instituição de caridade antidiscriminação Kick It Out e com as empresas de redes sociais relevantes."
- AFP
Trabalhando com a polícia para identificar os infratores
O Hull City confirmou que está tomando medidas legais e investigativas para garantir que os responsáveis sejam responsabilizados por suas ações. O clube está coordenando ativamente com as autoridades policiais para rastrear as contas responsáveis pelos ataques direcionados ao jovem internacional francês.
Dando continuidade ao comunicado, o Hull City acrescentou: "Também estamos trabalhando com a Polícia de Humberside e outras autoridades competentes para identificar as contas responsáveis por esse abuso nojento, para que as medidas apropriadas possam ser tomadas contra esses indivíduos. Estamos muito felizes por Robinio ter se juntado à nossa família Hull City, e sabemos que nossos torcedores compartilham da nossa empolgação para vê-lo em ação no MKM Stadium. Estamos com Robinio e incentivamos todos os torcedores a continuarem denunciando qualquer forma de discriminação."
Chegada de peso da capital italiana
Vaz chega ao MKM Stadium com muito ainda a provar, apesar do alto valor associado ao seu nome. O atacante francês se mudou para a Itália apenas em janeiro, quando a Roma pagou uma quantia na casa de £17 milhões para contratá-lo junto ao Marseille, mas teve dificuldades para causar impacto depois de marcar apenas uma vez na Serie A na última temporada.
Agora sob o comando de Sergej Jakirovic, Vaz busca dar novo impulso à sua carreira na Inglaterra. O acordo inclui uma opção para o Hull City tornar a transferência permanente no fim de julho, oferecendo ao adolescente um caminho claro para um futuro de longo prazo na Premier League. O próprio Vaz pareceu focado na tarefa em mãos e publicou simplesmente "Novo capítulo" em sua conta no Instagram para marcar o início de sua trajetória no clube de East Yorkshire.
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Início voador para os Tigers da Premier League
Em campo, o Hull City tem sido a grande surpresa deste início de temporada da Premier League, ocupando a terceira colocação na tabela após um começo perfeito. A equipe chocou a divisão ao derrotar o Manchester United na rodada de abertura e depois deu sequência com uma vitória aguerrida sobre o também promovido Coventry City.
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