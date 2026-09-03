O Hull City, recém-chegado à Premier League, adotou uma posição firme contra o ódio online depois que sua contratação no último dia da janela, Vaz, foi alvo de mensagens racistas. O clube foi forçado a remover uma publicação nas redes sociais feita para dar as boas-vindas ao atacante de 19 anos, depois que ela foi inundada por respostas ofensivas.

Em um comunicado detalhado, o clube expressou sua repulsa: "O Hull City condena o abominável abuso racista dirigido ao nosso novo reforço Robinio Vaz nas redes sociais. Nenhum indivíduo deveria jamais sofrer abuso discriminatório, e o clube dará a Robinio todo o nosso apoio. O Hull City tem tolerância zero com todas as formas de discriminação e, nas últimas 24 horas, estivemos em contato com a Premier League, com a instituição de caridade antidiscriminação Kick It Out e com as empresas de redes sociais relevantes."