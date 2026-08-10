Hull City anuncia a sétima contratação do verão após estrela sueca da Copa do Mundo concluir transferência de £ 3,5 milhões

Um título nacional na Suécia abriu caminho para uma convocação para a seleção da Copa do Mundo de 2026, na qual Stroud atuou quatro vezes por seu país enquanto a equipe chegava à fase de 32 avos de final. Ao falar sobre sua mudança para a Inglaterra, Stroud disse ao site oficial do clube: "Estou muito feliz e muito animado para começar aqui. Quando ouvi pela primeira vez sobre o interesse, era a única coisa que eu queria fazer. Tenho ambições individuais de jogar no mais alto nível possível. Quando surge uma oportunidade como essa, não é algo que se possa levar na brincadeira. Fazer isso aqui no Hull é uma oportunidade empolgante."