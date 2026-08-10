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Hull City anuncia a sétima contratação do verão após estrela sueca da Copa do Mundo concluir transferência de £ 3,5 milhões
Tigers fecha acordo por Stroud
O Hull concluiu oficialmente a transferência de Stroud, vindo do Mjallby, por uma taxa reportada de £3,5 milhões. O versátil jogador de 24 anos assinou um contrato de quatro anos no MKM Stadium, que inclui a opção por mais um ano. Stroud chega com um retrospecto impressionante após somar 19 gols e 13 assistências em 87 jogos do campeonato pelo Mjallby, tendo também ajudado o clube sueco a conquistar o título da Allsvenskan de 2025 e a Svenska Cupen.
- AFP
"Uma oportunidade empolgante"
Um título nacional na Suécia abriu caminho para uma convocação para a seleção da Copa do Mundo de 2026, na qual Stroud atuou quatro vezes por seu país enquanto a equipe chegava à fase de 32 avos de final. Ao falar sobre sua mudança para a Inglaterra, Stroud disse ao site oficial do clube: "Estou muito feliz e muito animado para começar aqui. Quando ouvi pela primeira vez sobre o interesse, era a única coisa que eu queria fazer. Tenho ambições individuais de jogar no mais alto nível possível. Quando surge uma oportunidade como essa, não é algo que se possa levar na brincadeira. Fazer isso aqui no Hull é uma oportunidade empolgante."
"Um sonho meu jogar na PL"
Títulos e experiência internacional são ativos valiosos para Stroud à medida que ele se adapta às exigências do futebol inglês de elite. Refletindo sobre suas experiências no cenário global e suas ambições com o Hull, ele acrescentou: "A Copa do Mundo foi uma experiência incrível. Representar seu país em uma Copa do Mundo é a maior honra que você pode ter como jogador. Era um sonho meu jogar na Premier League. Estou muito animado por ter essa oportunidade e, espero, criar algo mágico nesta temporada."
- AFP
Teste do Manchester United à vista
Stroud se junta a uma lista de novos reforços do Hull neste verão que inclui Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis e Jens Hjerto-Dahl. A diretoria do Hull também está sendo ligada a novas contratações para reforçar a profundidade do elenco antes do fechamento da janela de transferências. O Hull receberá o Manchester United no MKM Stadium em 22 de agosto, em sua primeira partida da Premier League desde a temporada 2016-17.
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