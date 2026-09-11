De acordo com a BBC, o Hull City aceitou uma multa de £ 30.000 da Football Association após incidentes de cânticos discriminatórios. Os cânticos ocorreram durante a derrota por 4 a 0 para o Chelsea pela Copa da Inglaterra no MKM Stadium, em fevereiro.

Na ocasião, três torcedores foram presos por supostamente entoarem cânticos homofóbicos, e o clube agora revelou que três indivíduos foram banidos por um período mínimo de três anos como resultado disso. Os espectadores foram advertidos repetidamente pelo sistema de som e pelos telões do estádio durante a partida, com um grupo de torcedores classificando o comportamento como uma "mancha no nosso jogo".