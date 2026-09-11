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Hull City aceita multa de £ 30 mil enquanto três torcedores recebem suspensões após cânticos discriminatórios sobre o Chelsea
FA impõe multa por incidentes em jogo da copa
De acordo com a BBC, o Hull City aceitou uma multa de £ 30.000 da Football Association após incidentes de cânticos discriminatórios. Os cânticos ocorreram durante a derrota por 4 a 0 para o Chelsea pela Copa da Inglaterra no MKM Stadium, em fevereiro.
Na ocasião, três torcedores foram presos por supostamente entoarem cânticos homofóbicos, e o clube agora revelou que três indivíduos foram banidos por um período mínimo de três anos como resultado disso. Os espectadores foram advertidos repetidamente pelo sistema de som e pelos telões do estádio durante a partida, com um grupo de torcedores classificando o comportamento como uma "mancha no nosso jogo".
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Clube faz forte condenação do comportamento
Após a conclusão da investigação da FA, o clube se pronunciou para condenar veementemente as ações dos indivíduos culpados. Os cânticos levaram a FA a denunciar o clube por não ter conseguido "garantir que seus espectadores e/ou torcedores (e qualquer pessoa que alegue ser torcedora) não usem palavras nem se comportem de maneira imprópria, ofensiva, abusiva, indecente ou insultuosa com referência, expressa ou implícita, à orientação sexual".
O clube afirmou: "O Hull City condena, nos termos mais fortes possíveis, a linguagem ofensiva e inadequada usada pelos torcedores responsáveis." Também destacou que o "cântico em questão é reconhecido como um insulto homofóbico e seu uso pode constituir crime de ódio", alertando que os infratores estão sujeitos à prisão e a acusações criminais.
Alertas emitidos antes de jogo da Premier League
Com o Hull City programado para enfrentar o Chelsea novamente na Premier League no sábado, o clube está determinado a evitar uma repetição das cenas lamentáveis vistas no início deste ano. De forma proativa, a equipe está pedindo a seus torcedores visitantes que não entoem o mesmo cântico homofóbico quando forem a Stamford Bridge.
O clube divulgou uma mensagem clara aos torcedores, afirmando: "Antes da viagem de sábado a Stamford Bridge, o clube lembra a todos os torcedores que a discriminação de qualquer tipo é totalmente inaceitável e não será tolerada." A diretoria espera que as sanções pesadas sirvam como um forte fator de dissuasão contra futuras infrações.
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Foco muda para o confronto em Stamford Bridge
O Hull City agora voltará toda a sua atenção para o jogo de sábado da Premier League contra o Chelsea, em Stamford Bridge. O clube ocupa atualmente a terceira colocação na tabela, com sete pontos em duas vitórias e um empate, enquanto o Chelsea aparece logo atrás, em quarto, após duas vitórias e uma derrota. Enquanto a comissão técnica se concentra neste confronto crucial do G4, a segurança do estádio seguirá em alerta máximo, com o clube esperando que seus avisos preventivos garantam um ambiente seguro.
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