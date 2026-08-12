O Hull City confirmou oficialmente a contratação de Mendy, do Rayo Vallecano, por uma taxa recorde para o clube, em uma importante demonstração de ambição enquanto se prepara para a vida na Premier League. O zagueiro de 21 anos comprometeu seu futuro com o MKM Stadium ao assinar um contrato de cinco anos, com o clube mantendo a opção de prorrogar o acordo por mais uma temporada.

Embora os detalhes financeiros exatos da transferência não tenham sido divulgados pelo clube, dirigentes do Hull City confirmaram que o negócio supera o recorde anterior estabelecido no início deste mês. Esse recorde havia sido brevemente detido pelo goleiro grego Konstantinos Tzolakis, que chegou do Olympiacos por uma taxa superior a £ 20 milhões, além de bônus.