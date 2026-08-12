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Hull City, a caminho da Premier League, quebra recorde de transferência por defensor do Rayo Vallecano Nobel Mendy
Um acordo histórico para o Hull City
O Hull City confirmou oficialmente a contratação de Mendy, do Rayo Vallecano, por uma taxa recorde para o clube, em uma importante demonstração de ambição enquanto se prepara para a vida na Premier League. O zagueiro de 21 anos comprometeu seu futuro com o MKM Stadium ao assinar um contrato de cinco anos, com o clube mantendo a opção de prorrogar o acordo por mais uma temporada.
Embora os detalhes financeiros exatos da transferência não tenham sido divulgados pelo clube, dirigentes do Hull City confirmaram que o negócio supera o recorde anterior estabelecido no início deste mês. Esse recorde havia sido brevemente detido pelo goleiro grego Konstantinos Tzolakis, que chegou do Olympiacos por uma taxa superior a £ 20 milhões, além de bônus.
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Realizando um sonho da Premier League
O internacional senegalês expressou sua empolgação com a transferência, destacando sua ambição de toda a vida de se testar na liga mais competitiva do mundo. Falando aos canais oficiais de mídia do clube após o anúncio, o defensor não conseguiu esconder o orgulho: "Estou muito feliz por estar aqui e muito orgulhoso de estar aqui também."
Mendy acrescentou: "Sou um jogador muito atlético e sou defensor de coração. Também gosto muito do jogo e de sair jogando desde trás com qualidade e agressividade quando necessário. Quero jogar na Premier League desde pequeno, então é um grande desafio a ser enfrentado e estou pronto para isso."
Experiência no cenário continental
Apesar de sua idade relativamente jovem, Mendy chega a East Yorkshire com uma experiência significativa em alto nível, incluindo participações em grandes finais europeias. Em sua única temporada em La Liga com o Rayo Vallecano, ele fez 28 partidas e demonstrou sua ameaça ofensiva ao marcar dois gols.
Incrivelmente, este foi o segundo ano consecutivo em que Mendy chegou à final da Conference League, após sofrer a derrota com o Rayo Vallecano para o Crystal Palace neste ano. Na campanha anterior, ele fez parte do elenco do Real Betis que avançou até a partida decisiva do torneio, mas acabou sendo derrotado por outro time de Londres, o Chelsea. Tendo enfrentado clubes ingleses de elite no cenário europeu, Mendy tem uma compreensão clara do nível exigido.
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Histórico internacional e perspectivas futuras
No cenário internacional, Mendy já começou a deixar sua marca com a seleção de Senegal. Ele fez sua primeira partida pela equipe principal de Senegal em março, em um jogo contra Gâmbia, reforçando ainda mais seu status como um dos mais promissores talentos defensivos surgidos da África Ocidental.
Mendy se torna a oitava contratação do Hull City nesta janela de transferências de verão após o acesso do clube à Premier League. Os Tigers agora estão dando os retoques finais em sua preparação enquanto se preparam para iniciar sua campanha na elite em casa, contra o Manchester United, em 22 de agosto.
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