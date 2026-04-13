Hulk dá uma opinião direta sobre as chances de Neymar entrar na seleção brasileira para a Copa do Mundo

Ancelotti tem mantido uma postura cautelosa, insistindo que a reputação por si só não garante uma vaga na sua seleção final para o grande evento de 2026. Embora o técnico italiano reconheça o imenso talento de Neymar, ele deixou claro que cabe ao jogador provar sua preparação física nos próximos dois meses.

Ao discutir os critérios de inclusão e o progresso recente de Neymar desde seu retorno ao futebol de clubes no Santos, Ancelotti disse ao L'Equipe: “Ele é um grande talento, e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele ainda tem dois meses para mostrar que tem as qualidades necessárias para jogar na próxima Copa do Mundo. Após a lesão no joelho, Neymar teve um bom retorno; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo.”