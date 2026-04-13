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Hulk dá uma opinião direta sobre as chances de Neymar entrar na seleção brasileira para a Copa do Mundo
O debate sobre a seleção se intensifica
A discussão em torno do futuro de Neymar na seleção atingiu um novo ápice após a derrota do Atlético Mineiro por 1 a 0 para o Santos no Brasileirão. Quando questionado diretamente sobre se o jogador de 34 anos deveria ser incluído nos planos para o próximo torneio, o experiente atacante Hulk optou por uma resposta cautelosa e evasiva, em vez de demonstrar apoio público. Isso ocorre em um momento delicado para a seleção, já que Neymar não joga pela Seleção desde a derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em outubro de 2023.
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Não há garantias oferecidas
Apesar de ter jogado ao lado de Neymar em 33 ocasiões pela seleção nacional, Hulk manteve o foco nos compromissos com seu clube quando questionado sobre o maior dilema da seleção. Ao falar com a imprensa após a partida de seu time no campeonato nacional, o ex-atacante do Porto afirmou: “Peço desculpas, mas eu estava concentrado na partida. Não sou eu quem tem que decidir quem vai para a Copa do Mundo. Se ele merecer, ele irá.”
Ancelotti exige provas
Ancelotti tem mantido uma postura cautelosa, insistindo que a reputação por si só não garante uma vaga na sua seleção final para o grande evento de 2026. Embora o técnico italiano reconheça o imenso talento de Neymar, ele deixou claro que cabe ao jogador provar sua preparação física nos próximos dois meses.
Ao discutir os critérios de inclusão e o progresso recente de Neymar desde seu retorno ao futebol de clubes no Santos, Ancelotti disse ao L'Equipe: “Ele é um grande talento, e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele ainda tem dois meses para mostrar que tem as qualidades necessárias para jogar na próxima Copa do Mundo. Após a lesão no joelho, Neymar teve um bom retorno; ele está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar sua preparação física. Ele está no caminho certo.”
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A corrida de Neymar para recuperar a forma física
O ex-jogador do Barcelona enfrenta um período crucial de dois meses para convencer a comissão técnica de que ainda pode contribuir para uma seleção que já começou a apostar em perfis mais jovens. A próxima agenda da seleção brasileira servirá como o último teste antes de entrar em um grupo favorável na Copa do Mundo, que conta com Marrocos, Haiti e Escócia. Com 128 partidas pela seleção e um recorde de 79 gols, o legado do atacante está garantido, mas sua forma física precisa melhorar significativamente para sobreviver à seleção final de Ancelotti.