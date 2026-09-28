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Hugo Souza responde às alegações de "erro" após não reagir à cobrança de falta de Nestory Irankunda no empate do Brasil
Goleiro é vencido por chute colocado
O goleiro do Corinthians conquistou sua segunda partida pela seleção brasileira quando a equipe de Carlo Ancelotti enfrentou uma resistente Austrália em Townsville. Como titular no gol, o jogador de 27 anos ficou parado no lance aos 68 minutos, quando a cobrança de falta colocada e primorosa de Irankunda encontrou a rede. Um cabeceio dramático nos acréscimos do reserva Rayan acabou evitando o vexame do Brasil, deixando Souza ainda em busca de sua primeira vitória internacional após a derrota para o Japão em sua estreia.
- Getty Images Sport
Goleiro aceita o inevitável escrutínio público
Em entrevista à emissora brasileira TV Globo, o goleiro rejeitou as alegações de que teve culpa, optando em vez disso por elogiar a execução da bola parada do adversário. Admitindo que ficou completamente plantado em cima da linha, Souza disse: "Acho que o cara [Irankunda] bateu aquela falta brilhantemente. Quando pensei em pular, a bola já tinha passado."
Reconhecendo a pressão constante que vem com a missão de defender o gol do Brasil, o goleiro do Corinthians acrescentou: "É óbvio que as críticas vão vir: 'Ele não pulou na bola, acho que poderia ter alcançado, acho que foi falha, acho que não foi falha...' Isso vai acontecer com qualquer gol que eu ou qualquer outro goleiro sofra aqui pela seleção.
"Faz parte, pela grandeza da camisa que vestimos, e é natural que esse tipo de narrativa e opinião apareça. Claro que, para mim, é um pouco frustrante ainda não ter vencido uma partida com a seleção brasileira."
A experiência no futebol nacional cria casca grossa
O forte escrutínio de torcedores exigentes não é novidade para Souza, que já viveu uma pressão intensa por ter defendido dois dos maiores clubes do Brasil, Flamengo e Corinthians.
Ao explicar como esse caldeirão doméstico moldou sua resiliência, o goleiro afirmou: "Para ser completamente honesto, eu já vivi os dois maiores holofotes [Flamengo e Corinthians]. Passei por um e agora estou vivendo o outro. São os dois maiores focos da mídia no Brasil. Naturalmente, isso tem os dois lados. Você só precisa se acostumar com isso."
O camisa 1 do Timão sustentou que lidar com esse tipo de escrutínio o ajuda no cenário internacional, acrescentando: "Quando as coisas vão bem, os elogios são imensos; quando as coisas dão errado, a reação negativa é igualmente intensa. Acredito que isso me dê uma casca muito grossa para vir aqui para a Seleção e entender que não será diferente.
"Quando o escrutínio vier, vai bater forte. Quando a crítica chegar, vai bater forte. E, independentemente do que eu penso sobre isso, ou do que minha família pensa sobre isso, a cobrança sempre será pesada."
- Getty Images Sport
Revanche em Brisbane põe à prova escalação experimental
O Brasil de Ancelotti enfrentará a Austrália no Suncorp Stadium, em Brisbane, na terça-feira antes de encerrar sua turnê internacional contra a Índia. Com a expectativa de que o técnico italiano siga fazendo ajustes em uma equipe experimental, Souza estará ansioso para conquistar essa primeira vitória tão esperada caso seja escolhido. O reencontro representa um teste imediato para a defesa da Seleção mostrar maior solidez defensiva contra os contra-ataques incisivos da Austrália.
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