Hugo Souza, João Pedro e mais: os jogadores que ficaram a um passo da Copa do Mundo

A seleção brasileira inicia sua preparação para a Copa do Mundo no próximo dia 27, quando os convocados começam a se apresentar. Antes da estreia no Mundial, o time de Carlo Ancelotti encara Panamá, no Maracanã, e Egito, nos Estados Unidos.

Mas, como acontece em toda convocação para Copa, a lista final de 26 nomes também produziu frustrações.

Entre veteranos, jogadores consolidados do ciclo e atletas que cresceram nas últimas temporadas, alguns nomes ficaram a poucos passos do Mundial. O próprio Carlo Ancelotti admitiu o peso das ausências.

"Sinto muito por jogadores que não estão aqui. Bento, Hugo Souza, Andrey Santos, João Pedro... eles terão oportunidades dentro do projeto da próxima Copa do Mundo", afirmou o treinador.