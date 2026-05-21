Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
João Pedro, Bento e Hugo SouzaGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Hugo Souza, João Pedro e mais: os jogadores que ficaram a um passo da Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo
J. Pedro
H. Souza
B. Krepski
T. Silva
A. Santos
C. Ancelotti

Ancelotti lamentou cortes de nomes importantes do ciclo e deixa portas abertas para próxima geração da seleção

A seleção brasileira inicia sua preparação para a Copa do Mundo no próximo dia 27, quando os convocados começam a se apresentar. Antes da estreia no Mundial, o time de Carlo Ancelotti encara Panamá, no Maracanã, e Egito, nos Estados Unidos.

Mas, como acontece em toda convocação para Copa, a lista final de 26 nomes também produziu frustrações.

Entre veteranos, jogadores consolidados do ciclo e atletas que cresceram nas últimas temporadas, alguns nomes ficaram a poucos passos do Mundial. O próprio Carlo Ancelotti admitiu o peso das ausências.

"Sinto muito por jogadores que não estão aqui. Bento, Hugo Souza, Andrey Santos, João Pedro... eles terão oportunidades dentro do projeto da próxima Copa do Mundo", afirmou o treinador.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    João Pedro

    Poucas ausências chamaram tanto a atenção quanto a de João Pedro.

    O atacante do Chelsea vinha sendo presença frequente nas convocações recentes e, inclusive, foi titular na última partida da seleção, diante da Croácia. Durante o ciclo, recebeu oportunidades tanto com Ancelotti quanto anteriormente com Fernando Diniz e Dorival Júnior.

    Mesmo assim, acabou cortado da lista final. A decisão surpreendeu porque João Pedro participou de três das cinco convocações do técnico italiano e viveu boa temporada no futebol europeu.

    O próprio Ancelotti reconheceu publicamente a dificuldade da escolha.

    "Pela temporada que fez, provavelmente merecia estar na lista. Mas escolhemos outro jogador", resumiu.

    Após a convocação, João Pedro usou as redes sociais para reagir à ausência e afirmou que seguirá na torcida pelo hexa.

    "Procurei dar o meu melhor a todo tempo. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de defender meu país em uma Copa do Mundo, mas sigo tranquilo e centrado, como sempre procuro estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, eu desejo boa sorte para todos que estão lá e serei mais um torcedor para eles trazerem o hexa para casa", escreveu.

    Todos os jogos da Copa do Mundo e mais!Inscreva-se!
    • Publicidade
  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Hugo Souza

    Outro nome que bateu na porta do Mundial foi Hugo Souza. O goleiro do Corinthians ganhou espaço durante o ciclo, esteve em quatro das cinco listas de Ancelotti e chegou a receber oportunidades como titular.

    Desde sua chegada ao clube paulista, Hugo acumulou regularidade, números sólidos e protagonismo em decisões. Além da sequência de jogos sem sofrer gols, virou destaque especialmente pela capacidade de defender pênaltis, característica valorizada internamente na comissão técnica da seleção. Mesmo assim, acabou perdendo espaço na reta final da disputa.

    Após ficar fora da Copa, o goleiro reagiu em tom emocionado.

    "Há dois anos eu estava desempregado. Hoje eu assisti à convocação sonhando com uma vaga. Claro que dói, mas agora é continuar trabalhando. Eu vou estar lá", disse.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Bento

    Se existe um nome que simboliza o peso da concorrência entre os goleiros, esse nome é Bento.

    Presente em praticamente todo o ciclo recente da seleção, o ex-Athletico viveu uma reviravolta de última hora e acabou perdendo espaço para Weverton na definição final da comissão técnica.

    Bento participou de 12 das 16 convocações do Brasil desde 2023 e esteve em todas as listas de Ancelotti antes do corte definitivo.

    A escolha gerou debate, principalmente após uma falha recente do goleiro no futebol saudita.

    No entanto, o preparador de goleiros Claudio Taffarel descartou qualquer relação entre o erro e a decisão.

    Segundo ele, a comissão buscou experiência diante das incertezas físicas envolvendo Alisson e Ederson.

    "A opção foi pela experiência. A falha do Bento não pesou absolutamente nada", explicou.

  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    Thiago Silva

    A possibilidade de ver Thiago Silva em mais uma Copa do Mundo mobilizou torcida e imprensa durante semanas.

    Aos 41 anos, o zagueiro poderia disputar seu quinto Mundial e estabelecer marca inédita na história da seleção brasileira.

    A experiência, a liderança e a temporada consistente mantinham o nome do defensor vivo nas discussões até a reta final da convocação.

    Mas Ancelotti optou por seguir outro caminho. A ausência do veterano reforça a ideia de renovação defensiva da seleção e indica preferência por perfis mais alinhados ao modelo físico e tático desenhado pela comissão técnica para o torneio.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Andrey Santos

    Outro nome forte da geração mais jovem que ficou no quase foi Andrey Santos.

    O meia de 22 anos vinha sendo presença frequente na seleção e era um dos jogadores mais elogiados internamente pela comissão técnica.

    Mesmo com boa temporada no Chelsea, marcada por regularidade, intensidade e números consistentes, o jogador acabou fora da lista definitiva.

    Depois do anúncio, Andrey lamentou a ausência, mas adotou discurso de maturidade.

    "Existia o sonho de disputar uma Copa do Mundo, claro. Mas sigo de cabeça erguida, em paz com meu trabalho e torcendo pelos companheiros", escreveu.


Amistosos
Brasil crest
Brasil
BRA
Panamá crest
Panamá
PAN