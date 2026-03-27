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Hugo Ekitike vive um “ano decisivo”: o atacante do Liverpool e da seleção francesa fala sobre jogar ao lado de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé antes da Copa do Mundo
Assumindo o comando em Foxborough
Ekitike aumentou significativamente suas chances de conquistar uma vaga no time titular da França na Copa do Mundo após marcar um gol na vitória disputada da França contra a Seleção Brasileira no Gillette Stadium. O ex-jovem jogador do Paris Saint-Germain disputou sua sétima partida pela seleção principal, atuando como titular no dinâmico trio de ataque ao lado de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Apesar de a França ter ficado com apenas 10 jogadores em campo após a expulsão de Dayot Upamecano aos 55 minutos, Ekitike demonstrou imensa compostura ao ampliar a vantagem de sua equipe aos 65 minutos. O gol coroou uma atuação impressionante que justifica a decisão do Liverpool de investir pesadamente no atacante, que já marcou 11 gols na Premier League durante sua temporada de estreia em Merseyside.
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Aproveitando a liberdade
Refletindo sobre seu papel dentro de um ataque repleto de estrelas, Ekitike falou das vantagens táticas de jogar ao lado de criadores de elite. O atacante mantém os pés no chão, apesar de sua excelente fase, que o levou a marcar 17 gols em todas as competições nesta temporada.
Ele disse à TF1: “Com jogadores como Kylian e Ousmane, tenho a oportunidade de ir aonde quiser. Gosto de poder ser livre e, melhor ainda, se conseguir marcar pontos. Estou me divertindo e ajudando a seleção francesa a vencer. Ainda tenho muito a evoluir, este é um ano decisivo para mim. É um verdadeiro motivo de orgulho, estou aproveitando tudo o que posso. Espero estar lá [na Copa do Mundo], vou continuar fazendo o que venho fazendo.”
A adaptação de Anfield
A rápida ascensão de Ekitike no cenário internacional é um reflexo direto de sua transição harmoniosa para a vida na Premier League. Desde sua transferência de grande repercussão do Frankfurt, o atacante contribuiu com 23 gols em 42 partidas, oferecendo ao Liverpool um ponto de referência ágil e preciso. Para a França, sua ascensão oferece a Deschamps um perfil ofensivo versátil que complementa a velocidade de Mbappé e os dribles de Dembélé. A química demonstrada em Massachusetts sugere que os Bleus podem ter encontrado a peça final do quebra-cabeça ofensivo enquanto se preparam para enfrentar um grupo da Copa do Mundo que inclui Senegal, Noruega e o vencedor da repescagem.
- AFP
Uma audição nos Estados Unidos
A França dará continuidade à sua turnê pelos Estados Unidos neste domingo, contra a Colômbia, em Maryland, oferecendo a Ekitike uma última grande oportunidade de garantir sua vaga na equipe titular antes do início da Copa do Mundo. Ao retornar ao Liverpool para a reta final da temporada, manter essa forma prolífica será o teste definitivo, já que ele busca liderar o ataque da seleção neste verão.