Hugo Ekitike vive um “ano decisivo”: o atacante do Liverpool e da seleção francesa fala sobre jogar ao lado de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé antes da Copa do Mundo

Refletindo sobre seu papel dentro de um ataque repleto de estrelas, Ekitike falou das vantagens táticas de jogar ao lado de criadores de elite. O atacante mantém os pés no chão, apesar de sua excelente fase, que o levou a marcar 17 gols em todas as competições nesta temporada.

Ele disse à TF1: “Com jogadores como Kylian e Ousmane, tenho a oportunidade de ir aonde quiser. Gosto de poder ser livre e, melhor ainda, se conseguir marcar pontos. Estou me divertindo e ajudando a seleção francesa a vencer. Ainda tenho muito a evoluir, este é um ano decisivo para mim. É um verdadeiro motivo de orgulho, estou aproveitando tudo o que posso. Espero estar lá [na Copa do Mundo], vou continuar fazendo o que venho fazendo.”