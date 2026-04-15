Hugo Ekitike recebe palavras de incentivo de Didier Deschamps, enquanto o técnico da França expressa "imensa decepção" após a notícia da grave lesão do craque do Liverpool

A notícia foi um golpe devastador tanto para a seleção francesa quanto para os torcedores do Liverpool. Depois de ser retirado de maca durante a derrota do Liverpool por 2 a 0 em Anfield, foi confirmado que Ekitike sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles. Essa lesão devastadora deixará o jogador de 23 anos afastado dos gramados por cerca de nove meses, encerrando sua temporada no clube e tirando-o da próxima Copa do Mundo.

Diante desse cenário infeliz, Deschamps se pronunciou por meio da Federação Francesa de Futebol para expressar sua tristeza, dizendo: “Ele sofreu uma lesão grave na noite de terça-feira contra o PSG. A gravidade da lesão infelizmente o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo. Hugo é um dos vários jovens jogadores que fizeram sua estreia pela seleção nos últimos meses. Ele se integrou perfeitamente ao elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Esta lesão é um golpe enorme para ele, obviamente, mas também para a seleção francesa. Sua decepção é imensa.”



