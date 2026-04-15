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Hugo Ekitike recebe palavras de incentivo de Didier Deschamps, enquanto o técnico da França expressa "imensa decepção" após a notícia da grave lesão do craque do Liverpool
Um revés brutal para Ekitike
A notícia foi um golpe devastador tanto para a seleção francesa quanto para os torcedores do Liverpool. Depois de ser retirado de maca durante a derrota do Liverpool por 2 a 0 em Anfield, foi confirmado que Ekitike sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles. Essa lesão devastadora deixará o jogador de 23 anos afastado dos gramados por cerca de nove meses, encerrando sua temporada no clube e tirando-o da próxima Copa do Mundo.
Diante desse cenário infeliz, Deschamps se pronunciou por meio da Federação Francesa de Futebol para expressar sua tristeza, dizendo: “Ele sofreu uma lesão grave na noite de terça-feira contra o PSG. A gravidade da lesão infelizmente o impedirá de terminar a temporada com o Liverpool e de participar da Copa do Mundo. Hugo é um dos vários jovens jogadores que fizeram sua estreia pela seleção nos últimos meses. Ele se integrou perfeitamente ao elenco, tanto dentro quanto fora de campo. Esta lesão é um golpe enorme para ele, obviamente, mas também para a seleção francesa. Sua decepção é imensa.”
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Apoio incondicional da comissão técnica dos Bleus
Embora não se espere que o jogador retorne às competições antes de 2027, o técnico destacou a importância que o ex-jogador do PSG havia adquirido em seu esquema tático. Com oito convocações e dois gols, Ekitike estava se consolidando como uma opção séria para o ataque da seleção francesa. Deschamps continua convencido de que o jovem talento superará essa provação:
“Hugo voltará ao seu melhor nível, tenho certeza disso. Mas eu queria demonstrar todo o meu apoio a ele, assim como o de toda a comissão técnica. Sabemos que ele estará totalmente ao lado da seleção francesa, e todos nós estamos pensando muito nele”, acrescentou Deschamps.
Grande impacto em Liverpool
O choque é igualmente sentido em Merseyside. Arne Slot, cuja equipe foi eliminada da Liga dos Campeões pelo PSG nas quartas de final, precisa agora enfrentar o restante da temporada da Premier League sem sua principal arma ofensiva. A ausência de Ekitike é particularmente prejudicial, já que o clube luta pela classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Desde que chegou aos Reds no verão de 2025, vindo do Eintracht Frankfurt por cerca de 69 milhões de libras, o atacante se estabeleceu como uma figura-chave, marcando 17 gols e dando seis assistências em 45 partidas em todas as competições.
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A dor de cabeça da seleção para a Copa do Mundo
Para Deschamps, essa situação alterará significativamente seus planos a poucas semanas do anúncio da convocação para a Copa do Mundo. Embora Ekitike já tivesse sido considerado um possível titular, o técnico agora precisa avaliar outros perfis do vasto leque de talentos da França, o que pode reabrir as portas para veteranos consagrados ou para uma surpresa de última hora.
A ausência do atacante na seleção se reflete na crise iminente que se desenrola em Anfield, onde o Liverpool se prepara para um clássico de Merseyside de alto risco contra o Everton neste domingo.