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Hugo Ekitike fica de fora da Copa do Mundo e terá NOVE meses de afastamento, após o Liverpool confirmar a devastadora lesão no tendão de Aquiles
A agonia das lesões em Anfield
O francês foi retirado de maca, visivelmente em sofrimento, durante o primeiro tempo da partida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputada na terça-feira em Anfield, após um incidente sem contato. Ekitike pareceu perder o equilíbrio na grama enquanto corria atrás de uma bola perdida, o que levou a uma intervenção médica imediata e à sua subsequente saída da partida. Os temores iniciais de uma ausência prolongada se confirmaram após exames detalhados, deixando os Reds sem uma peça-chave do ataque para a reta final decisiva da temporada.
- AFP
Diagnóstico oficial confirmado
O clube divulgou um comunicado oficial na quinta-feira, confirmando o pior cenário possível para o jogador de 23 anos após exames médicos. O diagnóstico representa um grande revés para o jogador, que vinha apresentando um desempenho brilhante, tendo marcado 17 gols e dado seis assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada.
Detalhando as especificidades da lesão sofrida contra seu ex-time, um comunicado do Liverpool dizia: “O Liverpool FC pode confirmar que Hugo Ekitike sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles. O atacante teve que ser substituído durante o primeiro tempo da partida da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Paris Saint-Germain, em Anfield, após escorregar na grama. Exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura do tendão de Aquiles.”
Decepção na Copa do Mundo
Além do golpe nos planos táticos do Liverpool, a lesão traz consequências significativas para a seleção, já que Ekitike era amplamente cotado para liderar o ataque da França neste verão. O momento em que a lesão ocorreu significa que ele agora perderá a oportunidade de representar seu país no cenário mundial.
Expressando o compromisso do clube com sua recuperação, o comunicado continuou: “Ekitike ficará, portanto, afastado dos gramados pelas semanas restantes da temporada do clube e não poderá participar da Copa do Mundo deste verão com a França. Mais atualizações serão fornecidas no momento oportuno, com Hugo recebendo todo o apoio de todos no LFC.”
- AFP
O longo caminho de volta
Ekitike deverá ser submetido a uma cirurgia corretiva imediatamente antes de iniciar um programa de reabilitação que provavelmente o manterá afastado dos gramados até o início de 2027. O Liverpool precisa agora reorganizar seu ataque antes do decisivo clássico de Merseyside deste fim de semana contra o Everton, no Goodison Park, onde a vitória será fundamental para manter vivas as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões.