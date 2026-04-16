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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Hugo Ekitike fica de fora da Copa do Mundo e terá NOVE meses de afastamento, após o Liverpool confirmar a devastadora lesão no tendão de Aquiles

H. Ekitike
Liverpool
Liverpool x PSG
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Liga dos Campeões
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O Liverpool confirmou a notícia devastadora de que Hugo Ekitike ficará afastado dos gramados por nove meses após romper o tendão de Aquiles na partida contra o Paris Saint-Germain. A lesão não só encerra prematuramente sua temporada no clube, como também exclui cruelmente o atacante da próxima campanha da França na Copa do Mundo.

  • A agonia das lesões em Anfield

    O francês foi retirado de maca, visivelmente em sofrimento, durante o primeiro tempo da partida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputada na terça-feira em Anfield, após um incidente sem contato. Ekitike pareceu perder o equilíbrio na grama enquanto corria atrás de uma bola perdida, o que levou a uma intervenção médica imediata e à sua subsequente saída da partida. Os temores iniciais de uma ausência prolongada se confirmaram após exames detalhados, deixando os Reds sem uma peça-chave do ataque para a reta final decisiva da temporada.

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    Diagnóstico oficial confirmado

    O clube divulgou um comunicado oficial na quinta-feira, confirmando o pior cenário possível para o jogador de 23 anos após exames médicos. O diagnóstico representa um grande revés para o jogador, que vinha apresentando um desempenho brilhante, tendo marcado 17 gols e dado seis assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada.

    Detalhando as especificidades da lesão sofrida contra seu ex-time, um comunicado do Liverpool dizia: “O Liverpool FC pode confirmar que Hugo Ekitike sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles. O atacante teve que ser substituído durante o primeiro tempo da partida da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Paris Saint-Germain, em Anfield, após escorregar na grama. Exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura do tendão de Aquiles.”

  • Decepção na Copa do Mundo

    Além do golpe nos planos táticos do Liverpool, a lesão traz consequências significativas para a seleção, já que Ekitike era amplamente cotado para liderar o ataque da França neste verão. O momento em que a lesão ocorreu significa que ele agora perderá a oportunidade de representar seu país no cenário mundial.

    Expressando o compromisso do clube com sua recuperação, o comunicado continuou: “Ekitike ficará, portanto, afastado dos gramados pelas semanas restantes da temporada do clube e não poderá participar da Copa do Mundo deste verão com a França. Mais atualizações serão fornecidas no momento oportuno, com Hugo recebendo todo o apoio de todos no LFC.”

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    O longo caminho de volta

    Ekitike deverá ser submetido a uma cirurgia corretiva imediatamente antes de iniciar um programa de reabilitação que provavelmente o manterá afastado dos gramados até o início de 2027. O Liverpool precisa agora reorganizar seu ataque antes do decisivo clássico de Merseyside deste fim de semana contra o Everton, no Goodison Park, onde a vitória será fundamental para manter vivas as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões.

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