Hugo Ekitike fica de fora da Copa do Mundo e terá NOVE meses de afastamento, após o Liverpool confirmar a devastadora lesão no tendão de Aquiles

O clube divulgou um comunicado oficial na quinta-feira, confirmando o pior cenário possível para o jogador de 23 anos após exames médicos. O diagnóstico representa um grande revés para o jogador, que vinha apresentando um desempenho brilhante, tendo marcado 17 gols e dado seis assistências em 45 partidas em todas as competições nesta temporada.

Detalhando as especificidades da lesão sofrida contra seu ex-time, um comunicado do Liverpool dizia: “O Liverpool FC pode confirmar que Hugo Ekitike sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles. O atacante teve que ser substituído durante o primeiro tempo da partida da Liga dos Campeões de terça-feira contra o Paris Saint-Germain, em Anfield, após escorregar na grama. Exames realizados posteriormente confirmaram uma ruptura do tendão de Aquiles.”