"Houve momentos em que a frustração e o medo tomaram conta de mim": ex-finalista do US Open anuncia o fim da carreira

A melhor fase da carreira de Nishikori já ficou para trás há alguns anos. Em 2014, ele se tornou o primeiro japonês a chegar a uma final de Grand Slam em Nova York, mas acabou sendo derrotado pelo croata Marin Cilic. Nishikori foi o primeiro jogador de seu país a entrar no Top 10 do ranking mundial, chegando a ocupar a quarta posição. No total, são doze títulos no circuito e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio em seu currículo.

Atualmente, Nishikori ocupa a 464ª posição no ranking da ATP e é constantemente atormentado por lesões. “Houve momentos em que a frustração e o medo me dominaram, porque as lesões me impediam repetidamente de jogar como eu gostaria”, escreveu ele. “Apesar disso, meu amor pelo tênis e minha crença de que poderia me tornar um jogador melhor sempre me trouxeram de volta à quadra.”