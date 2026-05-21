"Houve conversas promissoras": Lennart Karl aparentemente esteve prestes a assinar com um rival do FC Bayern na Bundesliga

Karl acabou se transferindo para Munique no verão de 2022, onde se tornou um dos talentos mais promissores do centro de formação do clube. Em abril de 2025, ele integrou pela primeira vez o elenco profissional; na Copa do Mundo de Clubes, em junho, o técnico Vincent Kompany finalmente lhe deu a chance de estrear como profissional — e, pouco depois, Fiedler voltou a procurá-lo.

Após um total de dez anos em diversas funções no VfB, ele assumiu o cargo de técnico do Magdeburg, da segunda divisão. “No início da temporada, nos interessamos por ele”, disse Fiedler. “Todos nós sabíamos do seu potencial e, antes de sua ascensão no Bayern, pensamos: um empréstimo talvez fosse uma opção para seus primeiros passos como profissional.”

Karl, no entanto, ficou em Munique e se impôs de imediato entre os profissionais do time. Em todas as competições, o driblador disputou 39 partidas, ficou 1.970 minutos em campo, marcou nove gols e deu oito assistências. Depois de conquistar o título do campeonato, ele ainda pode ganhar a Copa da Alemanha com o FC Bayern no sábado contra o ex-clube de Fiedler, o Stuttgart. Então, ele provavelmente viajará com a seleção alemã para a Copa do Mundo. A suposta convocação de Karl já vazou.