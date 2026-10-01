A atuação de destaque do ponta, na verdade, aconteceu contra o Barcelona nos tempos de Granada, uma exibição que o catapultou para os holofotes. “Tem gente que diz que eu só sou jogador por causa daquela partida", disse Zaragoza. "Eu era um jogador que ninguém conhecia, e há pouquíssimas pessoas que fazem uma atuação como aquela contra o Barça.”

Apesar de agora jogar pelo grande rival da cidade do Barcelona, Zaragoza não escondeu sua admiração pelos maiores ícones do clube catalão. “Meu ídolo, e o melhor jogador, é [Lionel] Messi. E eu gostava muito do Neymar", observou.

Ele também destacou sua relação próxima com o atual prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, construída durante o período em que estiveram na seleção espanhola. “Lamine e eu nos damos muito bem na seleção. Já passamos férias juntos; somos amigos", acrescentou.



