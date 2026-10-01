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'Houve contatos' - Em surpresa, ponta do Bayern de Munique revela que esteve perto de se juntar ao Barcelona
Conversas com o Barcelona precederam a ida para o Bayern
O jogador de 25 anos era um talento muito cobiçado durante sua passagem pelo Granada, chamando a atenção da elite europeia. Embora o Bayern tenha garantido sua contratação na janela de inverno de 2024, o gigante catalão estava firmemente na disputa por seus serviços.
Zaragoza chegou a ser ligado a uma transferência para o Barcelona no último verão europeu. Quando o Barcelona buscava alternativas ao astro do Athletic Club, Nico Williams, Zaragoza surgiu como uma opção em potencial. A transferência, porém, nunca se concretizou, e ele se juntou ao rival local Espanyol por empréstimo.
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Revelando as conversas no Camp Nou
Em entrevista ao Que t'hi Jugues, da Cadena SER, Zaragoza confirmou os rumores antigos sobre seu futuro. “Houve, de fato, a possibilidade de eu assinar com o Barça. Houve contatos”, admitiu.
Ele já havia reconhecido o interesse em uma entrevista separada ao Jijanteshá dois anos, esclarecendo a cronologia das negociações. “Houve uma possibilidade, mas nada foi finalizado, porém o que apareceu na imprensa era verdade”, explicou. “Antes de assinar com o Bayern, houve conversas, eu falei com o Barça.”
Admiração por Messi e um vínculo com Yamal
A atuação de destaque do ponta, na verdade, aconteceu contra o Barcelona nos tempos de Granada, uma exibição que o catapultou para os holofotes. “Tem gente que diz que eu só sou jogador por causa daquela partida", disse Zaragoza. "Eu era um jogador que ninguém conhecia, e há pouquíssimas pessoas que fazem uma atuação como aquela contra o Barça.”
Apesar de agora jogar pelo grande rival da cidade do Barcelona, Zaragoza não escondeu sua admiração pelos maiores ícones do clube catalão. “Meu ídolo, e o melhor jogador, é [Lionel] Messi. E eu gostava muito do Neymar", observou.
Ele também destacou sua relação próxima com o atual prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, construída durante o período em que estiveram na seleção espanhola. “Lamine e eu nos damos muito bem na seleção. Já passamos férias juntos; somos amigos", acrescentou.
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Navegando pela rivalidade do clássico
Os comentários sinceros de Zaragoza podem desagradar os torcedores do Espanyol. A torcida já é bastante sensível a lealdades do outro lado da cidade, especialmente depois de o diretor esportivo do clube ter sido recentemente forçado a fazer um pedido público de desculpas por apoiar Yamal para ganhar a Bola de Ouro.
Daqui para frente, o ponta precisará deixar que suas atuações em campo falem por si. Ele tentará conquistar rapidamente os torcedores do Espanyol ao contribuir com gols e assistências cruciais enquanto a equipe segue sua campanha em La Liga.
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