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'Hora de seguir em frente' - técnico do Middlesbrough revela pedido privado de desculpas do técnico do Southampton, Eckert, pelo escândalo de espionagem
Reconciliação pessoal em meio a ação disciplinar
Hellberg quebrou o silêncio sobre as recentes medidas disciplinares tomadas contra o técnico do Southampton, Eckert. Falando antes do próximo confronto do Boro com o Wolves, Hellberg confirmou que recebeu uma ligação telefônica privada de Eckert meses atrás para tratar do incidente em que o Southampton foi flagrado filmando as sessões de treino do Middlesbrough.
O escândalo, que abalou a Championship, culminou nesta semana com a FA aplicando uma suspensão de seis semanas, com efeito suspenso, e uma multa de £ 28.000 a Eckert. Hellberg pareceu pronto para deixar o assunto para trás ao afirmar: "Isso [o veredicto] não tem nada a ver conosco. Passamos por tudo isso. Sei que Tonda realmente me ligou há alguns meses e pediu desculpas, então é hora de seguir em frente."
O técnico sueco destacou seu desejo de focar no futebol, e não nos processos legais que têm ofuscado a liga. "Os juízes já deram seu veredicto, então isso cabe a eles. Para mim, trata-se de seguir em frente", disse.
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Eckert assume a responsabilidade pelos erros
A polêmica explodiu depois que o Southampton foi flagrado filmando o treino do Middlesbrough antes do jogo de ida da semifinal dos play-offs, em maio. O clube posteriormente admitiu infrações semelhantes antes de partidas contra Oxford United e Ipswich Town no início da temporada, o que resultou na desclassificação do Southampton dos play-offs e em uma punição de quatro pontos no início desta campanha.
Antes do derby de alto risco da Costa Sul contra o Portsmouth, no St. Mary's, o técnico do Southampton, Eckert, falou com a imprensa. Embora a suspensão da punição permita que o treinador de 33 anos permaneça na área técnica para o confronto crucial, ele refletiu sobre o longo processo legal e reconheceu o desfecho imprevisível. "Havia uma boa chance de que o veredito fosse para outro lado. Depois de tanto tempo. Tivemos um veredito da EFL, e agora tivemos um veredito [da FA]. O que você espera não é necessariamente o que recebe no fim, então, para mim, é assumir a responsabilidade mais uma vez", disse Eckert.
Consequências da controvérsia sobre espionagem
Apesar da perda de pontos, o Southampton ocupa atualmente a 13ª posição na tabela da Championship, com 10 pontos, tendo somado quatro vitórias e dois empates até agora nesta temporada.
Eckert segue irredutível quanto a aceitar sua punição sem reclamar, até mesmo em relação àqueles que acreditam que a FA deveria ter sido mais rigorosa. "Cometi um erro e cabe a mim aceitar quaisquer que sejam as consequências", disse ele, acrescentando que não tinha "nada" a dizer aos críticos que consideravam a suspensão da punição insuficiente diante da violação das regras.
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O foco volta ao campo
Apesar das distrações fora de campo, a diretoria do Southampton manteve seu apoio a Eckert enquanto a equipe administra um início de temporada respeitável. Com base nessa estabilidade, o treinador em breve comandará seu time à beira do gramado em um confronto crucial, com o Southampton pronto para receber o Middlesbrough em 27 de novembro. Com o pedido de desculpas pessoal já feito e a investigação da FA oficialmente encerrada, os dois clubes agora buscam garantir que as próximas manchetes sejam geradas apenas por suas atuações em campo durante o restante da campanha.
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