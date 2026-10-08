Hellberg quebrou o silêncio sobre as recentes medidas disciplinares tomadas contra o técnico do Southampton, Eckert. Falando antes do próximo confronto do Boro com o Wolves, Hellberg confirmou que recebeu uma ligação telefônica privada de Eckert meses atrás para tratar do incidente em que o Southampton foi flagrado filmando as sessões de treino do Middlesbrough.

O escândalo, que abalou a Championship, culminou nesta semana com a FA aplicando uma suspensão de seis semanas, com efeito suspenso, e uma multa de £ 28.000 a Eckert. Hellberg pareceu pronto para deixar o assunto para trás ao afirmar: "Isso [o veredicto] não tem nada a ver conosco. Passamos por tudo isso. Sei que Tonda realmente me ligou há alguns meses e pediu desculpas, então é hora de seguir em frente."

O técnico sueco destacou seu desejo de focar no futebol, e não nos processos legais que têm ofuscado a liga. "Os juízes já deram seu veredicto, então isso cabe a eles. Para mim, trata-se de seguir em frente", disse.