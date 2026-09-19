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'Hora de se preocupar!' - Joe Cole e Steven Gerrard alertam que o Tottenham enfrenta outra briga contra o rebaixamento após o pior início de Premier League de sua história
Pior início de todos os tempos para o time de De Zerbi
O início difícil do Tottenham Hotspur na nova temporada atingiu um novo ponto baixo no sábado, quando sofreu uma derrota em casa por 3 a 2 para o Aston Villa. O resultado significa que o clube do norte de Londres registrou seu pior começo de campanha na Premier League, somando apenas dois pontos nos cinco primeiros jogos.
A péssima sequência de resultados vem depois de um verão de gastos significativos com o objetivo de afastar o time da parte de baixo da tabela, após terminar em 17º lugar em duas temporadas seguidas. No entanto, o pesado investimento ainda não se traduziu em resultados em campo, colocando De Zerbi sob pressão imediata. O técnico italiano tem a missão de revitalizar um elenco que parece sem confiança e taticamente exposto contra adversários da elite.
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Cole questiona contratações de verão
Em entrevista à TNT Sports, o ex-meio-campista de Chelsea e West Ham Joe Cole não poupou palavras ao avaliar a situação atual no Tottenham Hotspur Stadium. Ele sugeriu que a estratégia de contratações do clube tem sido falha e que seu status como presença constante na primeira divisão está longe de ser seguro, apesar de ter gastado mais de £ 300 milhões neste verão em reforços de alto perfil, incluindo Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke e Omar Marmoush.
No entanto, o Tottenham tem encontrado dificuldades para transformar esse pesado investimento em resultados dentro de campo. Os gols tardios de Conor Gallagher e Van Hecke foram os primeiros da equipe nesta campanha da liga, mas se mostraram insuficientes para evitar mais um revés de um time montado para se distanciar do 17º lugar da temporada passada. "Eles pagaram caro demais por cada jogador que contrataram neste verão. Não dá para descartar que estejam na briga contra o rebaixamento ou perto dela. Eles não estão fazendo gols e parecem muito frágeis na defesa", afirmou Cole.
Cole destacou especificamente falhas defensivas na derrota para o Villa, apontando a dificuldade de van Hecke para conter Nicolas Jackson. Ele acrescentou: "Van Hecke fez o gol, mas precisa estar decepcionado com a atuação dele. Eu sei que a forma como eles jogam deixa os zagueiros vulneráveis, mas é por isso que você compra zagueiros que consigam lidar com esses duelos no um contra um. Eu sei que ele é difícil de marcar, o Jackson, mas no gol isso não é bom o bastante. Acho que eles têm um problema real, e esqueça fazer gols, porque também parecem frágeis. Junte as duas coisas e isso leva a apenas uma conclusão. Esta vai ser uma longa temporada para o Tottenham."
Gerrard identifica falhas sistêmicas
O ex-capitão do Liverpool Steven Gerrard ecoou esses sentimentos, expressando seus próprios temores para o futuro do Tottenham na divisão. A equipe do norte de Londres teve um início de campanha desastroso, com sua única vitória até agora vindo em um triunfo por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, competição da qual acabou eliminada na terceira rodada após uma derrota para o Liverpool. Embora Gerrard tenha reconhecido que algumas melhorias foram feitas no elenco, ele argumentou que os problemas fundamentais em ambos os lados do campo seguem sem solução.
Analisando a profundidade do elenco, Gerrard comentou: "Eles corrigiram algumas áreas. O meio-campo está mais forte com Sandro Tonali e Mateus Fernandes, Rodrigo Bentancur. É um meio-campo forte. Conor Gallagher poderia ter começado. Não acho que o meio-campo seja um grande problema. Eles são fracos e instáveis lá atrás, e sofrem gols demais. Uma bola longa, reta? Se os seus dois zagueiros não conseguem lidar com isso, vocês vão ter problemas. Isso precisa ser corrigido."
- AFP
Em busca de um artilheiro
Além das fragilidades defensivas, a ausência de uma fonte confiável de gols é um grande ponto de debate. Apesar de contar com talentos criativos no terço final, o Tottenham não tem um atacante de área tradicional capaz de decidir partidas a seu favor.
A lenda do Liverpool concluiu sua análise com um alerta contundente para a torcida do Tottenham, enfatizando que a trajetória atual é insustentável. Gerrard disse: "Eles não têm um atacante de área, não têm um goleador. Digo isso com respeito, porque eles têm bons jogadores, jogadores empolgantes, na linha de frente. Mas quem vai fazer 20 gols? Se você não tem isso, e sofre gols lá atrás, talvez seja hora de a torcida do Tottenham começar a se preocupar."
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