Em entrevista à TNT Sports, o ex-meio-campista de Chelsea e West Ham Joe Cole não poupou palavras ao avaliar a situação atual no Tottenham Hotspur Stadium. Ele sugeriu que a estratégia de contratações do clube tem sido falha e que seu status como presença constante na primeira divisão está longe de ser seguro, apesar de ter gastado mais de £ 300 milhões neste verão em reforços de alto perfil, incluindo Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke e Omar Marmoush.

No entanto, o Tottenham tem encontrado dificuldades para transformar esse pesado investimento em resultados dentro de campo. Os gols tardios de Conor Gallagher e Van Hecke foram os primeiros da equipe nesta campanha da liga, mas se mostraram insuficientes para evitar mais um revés de um time montado para se distanciar do 17º lugar da temporada passada. "Eles pagaram caro demais por cada jogador que contrataram neste verão. Não dá para descartar que estejam na briga contra o rebaixamento ou perto dela. Eles não estão fazendo gols e parecem muito frágeis na defesa", afirmou Cole.

Cole destacou especificamente falhas defensivas na derrota para o Villa, apontando a dificuldade de van Hecke para conter Nicolas Jackson. Ele acrescentou: "Van Hecke fez o gol, mas precisa estar decepcionado com a atuação dele. Eu sei que a forma como eles jogam deixa os zagueiros vulneráveis, mas é por isso que você compra zagueiros que consigam lidar com esses duelos no um contra um. Eu sei que ele é difícil de marcar, o Jackson, mas no gol isso não é bom o bastante. Acho que eles têm um problema real, e esqueça fazer gols, porque também parecem frágeis. Junte as duas coisas e isso leva a apenas uma conclusão. Esta vai ser uma longa temporada para o Tottenham."