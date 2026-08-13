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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Hora da barca! Ruben Amorim coloca Christopher Nkunku e Fikayo Tomori na lista de vendas do Milan após fracasso na pré-temporada

Rúben Amorim
C. Nkunku
F. Tomori
Milan
Campeonato Italiano

Ruben Amorim não perdeu tempo para deixar sua marca no Milan e, segundo relatos, identificou várias estrelas de alto perfil para uma saída imediata no verão. Após uma série de atuações abaixo do esperado durante a turnê de pré-temporada do clube, o técnico português realizou conversas decisivas com a diretoria para finalizar seus planos para o elenco.

  • Amorim se posiciona após decepção na turnê

    O período de lua de mel de Amorim no AC Milan acabou de vez. Após uma decepcionante turnê de pré-temporada que expôs várias falhas no elenco atual, destacada pelos empates em 2 a 2 e 1 a 1 contra Celtic e Inter antes de uma pesada derrota por 3 a 0 para o Chelsea, o técnico português teria entregue uma lista definitiva de jogadores que considera fora dos planos.

    Amorim se reuniu hoje com o dono do Milan, Gerry Cardinale, no centro de treinamento de Milanello, para discutir o caminho a seguir. Depois de pedir o período de pré-temporada para avaliar os jogadores à sua disposição, o treinador concluiu agora que uma reformulação significativa é necessária. De acordo com várias fontes, incluindo a Sky Sport Italia, a lista de descartados traz alguns nomes surpreendentemente importantes, sinalizando uma nova era implacável sob o comando de Amorim enquanto o clube se prepara para a próxima campanha da Serie A.

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  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Grandes nomes na berlinda

    Talvez a inclusão mais chocante na lista de vendas seja Christopher Nkunku. O francês de 28 anos foi contratado apenas no verão passado, vindo do Chelsea, por uma taxa de € 37 milhões, além de bônus por desempenho e uma cláusula de revenda. Apesar de ter marcado oito gols e dado três assistências em 35 partidas na última temporada, Nkunku não conseguiu convencer Amorim de que pode ser um ponto de referência para o futuro.

    Nkunku se junta na lista de transferências ao zagueiro inglês Fikayo Tomori, ao meio-campista Youssouf Fofana e ao jovem defensor central David Odogu. Tomori chegou pela primeira vez a San Siro por empréstimo do Chelsea em janeiro de 2021, antes de concluir uma transferência em definitivo em junho daquele ano, firmando-se como uma peça-chave do elenco com 214 partidas e sete gols, enquanto tem contrato até o verão de 2027. No entanto, parece que Amorim está pronto para seguir em uma direção diferente no setor defensivo.

  • Futuros de Leao e Gimenez estão em dúvida

    Além da lista principal de descartados, há uma categoria secundária de jogadores que podem ser negociados se a avaliação certa for atingida. Esse grupo inclui o ponta superstar Rafael Leao e o atacante Santiago Gimenez. Embora o Milan não esteja forçando ativamente a saída desses jogadores, o clube estaria aberto a propostas enquanto busca levantar mais capital.

    Pervis Estupinan também se encontra em uma posição delicada após não impressionar totalmente o novo técnico. Amorim aproveitou a turnê de pré-temporada como uma oportunidade para avaliar especificamente o internacional equatoriano, mas relatos sugerem que ele considerou que o lateral carecia das qualidades defensivas necessárias para prosperar em seu sistema.

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  • FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP

    Caras novas e foco na Liga Europa para o Milan

    O Milan reforçou seu elenco neste verão com as chegadas de Goncalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, enquanto tenta dar a volta por cima. O clube espera construir um futuro forte sob o comando de Amorim, que inicia um novo capítulo em sua carreira como treinador após ser demitido pelo Manchester United em janeiro passado, depois de uma sequência desastrosa de resultados.

    O Milan terminou a última temporada da Serie A em quinto lugar, ficou fora da Champions League e garantiu vaga na Europa League para a próxima campanha. A equipe iniciará sua trajetória na liga nacional com um jogo fora de casa contra o Torino em 23 de agosto.

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