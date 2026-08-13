Hora da barca! Ruben Amorim coloca Christopher Nkunku e Fikayo Tomori na lista de vendas do Milan após fracasso na pré-temporada

O período de lua de mel de Amorim no AC Milan acabou de vez. Após uma decepcionante turnê de pré-temporada que expôs várias falhas no elenco atual, destacada pelos empates em 2 a 2 e 1 a 1 contra Celtic e Inter antes de uma pesada derrota por 3 a 0 para o Chelsea, o técnico português teria entregue uma lista definitiva de jogadores que considera fora dos planos.

Amorim se reuniu hoje com o dono do Milan, Gerry Cardinale, no centro de treinamento de Milanello, para discutir o caminho a seguir. Depois de pedir o período de pré-temporada para avaliar os jogadores à sua disposição, o treinador concluiu agora que uma reformulação significativa é necessária. De acordo com várias fontes, incluindo a Sky Sport Italia, a lista de descartados traz alguns nomes surpreendentemente importantes, sinalizando uma nova era implacável sob o comando de Amorim enquanto o clube se prepara para a próxima campanha da Serie A.