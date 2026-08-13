Getty Images Sport
Traduzido por
Hora da barca! Ruben Amorim coloca Christopher Nkunku e Fikayo Tomori na lista de vendas do Milan após fracasso na pré-temporada
Amorim se posiciona após decepção na turnê
O período de lua de mel de Amorim no AC Milan acabou de vez. Após uma decepcionante turnê de pré-temporada que expôs várias falhas no elenco atual, destacada pelos empates em 2 a 2 e 1 a 1 contra Celtic e Inter antes de uma pesada derrota por 3 a 0 para o Chelsea, o técnico português teria entregue uma lista definitiva de jogadores que considera fora dos planos.
Amorim se reuniu hoje com o dono do Milan, Gerry Cardinale, no centro de treinamento de Milanello, para discutir o caminho a seguir. Depois de pedir o período de pré-temporada para avaliar os jogadores à sua disposição, o treinador concluiu agora que uma reformulação significativa é necessária. De acordo com várias fontes, incluindo a Sky Sport Italia, a lista de descartados traz alguns nomes surpreendentemente importantes, sinalizando uma nova era implacável sob o comando de Amorim enquanto o clube se prepara para a próxima campanha da Serie A.
- Getty Images Sport
Grandes nomes na berlinda
Talvez a inclusão mais chocante na lista de vendas seja Christopher Nkunku. O francês de 28 anos foi contratado apenas no verão passado, vindo do Chelsea, por uma taxa de € 37 milhões, além de bônus por desempenho e uma cláusula de revenda. Apesar de ter marcado oito gols e dado três assistências em 35 partidas na última temporada, Nkunku não conseguiu convencer Amorim de que pode ser um ponto de referência para o futuro.
Nkunku se junta na lista de transferências ao zagueiro inglês Fikayo Tomori, ao meio-campista Youssouf Fofana e ao jovem defensor central David Odogu. Tomori chegou pela primeira vez a San Siro por empréstimo do Chelsea em janeiro de 2021, antes de concluir uma transferência em definitivo em junho daquele ano, firmando-se como uma peça-chave do elenco com 214 partidas e sete gols, enquanto tem contrato até o verão de 2027. No entanto, parece que Amorim está pronto para seguir em uma direção diferente no setor defensivo.
Futuros de Leao e Gimenez estão em dúvida
Além da lista principal de descartados, há uma categoria secundária de jogadores que podem ser negociados se a avaliação certa for atingida. Esse grupo inclui o ponta superstar Rafael Leao e o atacante Santiago Gimenez. Embora o Milan não esteja forçando ativamente a saída desses jogadores, o clube estaria aberto a propostas enquanto busca levantar mais capital.
Pervis Estupinan também se encontra em uma posição delicada após não impressionar totalmente o novo técnico. Amorim aproveitou a turnê de pré-temporada como uma oportunidade para avaliar especificamente o internacional equatoriano, mas relatos sugerem que ele considerou que o lateral carecia das qualidades defensivas necessárias para prosperar em seu sistema.
- AFP
Caras novas e foco na Liga Europa para o Milan
O Milan reforçou seu elenco neste verão com as chegadas de Goncalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara, enquanto tenta dar a volta por cima. O clube espera construir um futuro forte sob o comando de Amorim, que inicia um novo capítulo em sua carreira como treinador após ser demitido pelo Manchester United em janeiro passado, depois de uma sequência desastrosa de resultados.
O Milan terminou a última temporada da Serie A em quinto lugar, ficou fora da Champions League e garantiu vaga na Europa League para a próxima campanha. A equipe iniciará sua trajetória na liga nacional com um jogo fora de casa contra o Torino em 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.