Homenagem emocionante! Newcastle e Liverpool se unem para homenagear Kevin Keegan antes da abertura da Premier League

O Newcastle United pediu a todos os torcedores que cheguem ao estádio muito mais cedo do que o habitual neste domingo para garantir que não percam o início das cerimônias. Diante da dimensão das homenagens planejadas e da expectativa de uma atmosfera carregada de emoção, o clube quer que as arquibancadas estejam lotadas bem antes do pontapé inicial marcado para 16h30.

Durante sua ilustre passagem de seis anos por Anfield, nos anos 1970, Keegan consolidou seu status como um dos maiores da história do Liverpool. Ele liderou o Liverpool a uma notável coleção de títulos, vencendo três títulos da First Division, uma Copa dos Campeões da Europa, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Uefa antes de sua badalada transferência para o Hamburgo.