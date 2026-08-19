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Homenagem emocionante! Newcastle e Liverpool se unem para homenagear Kevin Keegan antes da abertura da Premier League
Uma demonstração conjunta de respeito por uma lenda dupla
Em uma poderosa demonstração de união entre duas das instituições mais tradicionais do futebol inglês, jogadores de Newcastle United e Liverpool prestarão juntos homenagem à memória de Keegan neste domingo. Durante o aquecimento pré-jogo em St James' Park, todos os jogadores dos dois elencos entrarão em campo vestindo camisas de treino com "Keegan 7" estampado nas costas.
As homenagens visuais se estenderão até o centro do gramado, onde um enorme mosaico foi criado usando muitas das camisas originalmente deixadas por torcedores enlutados do lado de fora do estádio. Esse mosaico será exibido no círculo central antes do pontapé inicial, simbolizando a profunda conexão entre o homem conhecido como "King Kev" e os torcedores que o adoravam.
- Hulton Archive
Ídolos retornam a Tyneside para cerimônia memorial
O clube confirmou que a esposa de Kevin, Jean Keegan, e a família dela serão as convidadas de honra para a partida, ao lado de uma lista estrelada de ex-jogadores que brilharam sob seu comando, incluindo Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand e outros membros importantes de seus elencos icônicos.
Antes do apito inicial, será realizado um minuto de aplausos por todos no estádio, permitindo que torcedores da casa e visitantes celebrem a vida e as conquistas de Keegan. Para marcar ainda mais a ocasião, Keegan estará na capa do programa oficial da partida.
Mosaicos e espetáculos visuais liderados por torcedores
A atmosfera dentro de St James' Park será reforçada pelos esforços do Wor Flags, o renomado grupo liderado por torcedores e famoso por suas coreografias gigantes. Eles estão planejando uma ocupação completa do estádio para proporcionar um impressionante pano de fundo visual para os acontecimentos do dia, garantindo que o estádio esteja tomado por imagens dedicadas ao homem que comandou o clube em duas passagens.
Além das faixas e bandeiras, o clube administrou de forma sustentável e significativa os milhares de tributos florais deixados pelos torcedores. As flores que cobriram o entorno do estádio no fim de julho foram transformadas em composto orgânico, que desde então foi espalhado pelos campos de treinamento do clube, literalmente nutrindo o gramado para as futuras gerações de jogadores.
- Hulton Archive
Atualizações logísticas para os torcedores que vão ao jogo
O Newcastle United pediu a todos os torcedores que cheguem ao estádio muito mais cedo do que o habitual neste domingo para garantir que não percam o início das cerimônias. Diante da dimensão das homenagens planejadas e da expectativa de uma atmosfera carregada de emoção, o clube quer que as arquibancadas estejam lotadas bem antes do pontapé inicial marcado para 16h30.
Durante sua ilustre passagem de seis anos por Anfield, nos anos 1970, Keegan consolidou seu status como um dos maiores da história do Liverpool. Ele liderou o Liverpool a uma notável coleção de títulos, vencendo três títulos da First Division, uma Copa dos Campeões da Europa, uma Copa da Inglaterra e duas Copas da Uefa antes de sua badalada transferência para o Hamburgo.
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