Em resposta a esses incidentes isolados, o City reiterou sua política de tolerância zero em relação a qualquer forma de preconceito. O atual campeão deixou bem claro que tal comportamento não tem lugar no futebol nem na sociedade. O comunicado oficial destacou: “O Manchester City condena veementemente os insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo na partida de ontem.” #

Prometendo oferecer cuidados e recursos abrangentes para ajudar os jogadores a lidar com as consequências desses ataques direcionados, o clube concluiu com firmeza: “Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio tanto a Antoine quanto a Marc e nunca aceitaremos qualquer tipo de discriminação em nosso esporte.”