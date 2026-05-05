Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Homem é preso por suposto abuso racista, enquanto o Manchester City condena os ataques a Antoine Semenyo e Marc Guehi durante o empate contra o Everton

Manchester City
A. Semenyo
M. Guehi
Everton x Manchester City
Everton
Premier League

O Manchester City divulgou uma declaração firme condenando os terríveis insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo e Marc Guehi após o dramático empate em 3 a 3 contra o Everton na segunda-feira. Enquanto as autoridades prenderam um homem de 71 anos no estádio por ter atacado verbalmente Semenyo, Guehi foi alvo de insultos repugnantes na internet após um erro grave naquele emocionante confronto pela conquista do título da Premier League.

  • A polícia intervém após incidente no estádio

    De acordo com comunicados oficiais do Manchester City e da Polícia de Merseyside, as autoridades prenderam um homem de 71 anos, natural de Nottinghamshire, sob suspeita de crime contra a ordem pública com agravante de racismo. A prisão ocorreu depois que torcedores e seguranças relataram que Semenyo foi alvo de insultos racistas dentro do Estádio Hill Dickinson durante a partida de segunda-feira. O suspeito foi libertado sob fiança com condições rigorosas, incluindo a proibição de se aproximar a menos de 1,6 km de qualquer estádio esportivo designado por até quatro horas antes e depois das partidas. O Manchester City declarou: “Acolhemos com satisfação a ação rápida tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o indivíduo responsável.”

    • Publicidade
  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Defender é alvo de ataques online

    Os insultos perturbadores se estenderam para além do estádio, tendo como alvo Guehi após o término da partida. O zagueiro, que cometeu um erro crucial que permitiu ao Everton marcar durante o caótico segundo tempo, enfrentou uma forte onda de críticas nas redes sociais. Expressando sua consternação, o clube divulgou um comunicado afirmando: “Também estamos extremamente decepcionados ao saber que Marc Guéhi foi alvo de uma série de postagens racistas repugnantes nas redes sociais ontem à noite.” Os eventos angustiantes ofuscaram um confronto frenético que terminou com o placar de 3 a 3.

  • O clube promete total apoio aos jogadores

    Em resposta a esses incidentes isolados, o City reiterou sua política de tolerância zero em relação a qualquer forma de preconceito. O atual campeão deixou bem claro que tal comportamento não tem lugar no futebol nem na sociedade. O comunicado oficial destacou: “O Manchester City condena veementemente os insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo na partida de ontem.” #

    Prometendo oferecer cuidados e recursos abrangentes para ajudar os jogadores a lidar com as consequências desses ataques direcionados, o clube concluiu com firmeza: “Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio tanto a Antoine quanto a Marc e nunca aceitaremos qualquer tipo de discriminação em nosso esporte.”

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    O que nos espera na disputa pelo título?

    Os jogadores de Guardiola precisam se concentrar rapidamente na defesa do título, já que recebem o Brentford no sábado. A cinco pontos do Arsenal, mas com quatro partidas a disputar contra as três do Arsenal, o City ainda tem esperança. Enquanto isso, as investigações policiais em andamento continuarão, paralelamente aos esforços para localizar os trolls que estão atacando Guehi.

Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Brentford crest
Brentford
BRE
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Everton crest
Everton
EVE