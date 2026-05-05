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Homem é preso por suposto abuso racista, enquanto o Manchester City condena os ataques a Antoine Semenyo e Marc Guehi durante o empate contra o Everton
A polícia intervém após incidente no estádio
De acordo com comunicados oficiais do Manchester City e da Polícia de Merseyside, as autoridades prenderam um homem de 71 anos, natural de Nottinghamshire, sob suspeita de crime contra a ordem pública com agravante de racismo. A prisão ocorreu depois que torcedores e seguranças relataram que Semenyo foi alvo de insultos racistas dentro do Estádio Hill Dickinson durante a partida de segunda-feira. O suspeito foi libertado sob fiança com condições rigorosas, incluindo a proibição de se aproximar a menos de 1,6 km de qualquer estádio esportivo designado por até quatro horas antes e depois das partidas. O Manchester City declarou: “Acolhemos com satisfação a ação rápida tomada pelo Everton e pela polícia para identificar o indivíduo responsável.”
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Defender é alvo de ataques online
Os insultos perturbadores se estenderam para além do estádio, tendo como alvo Guehi após o término da partida. O zagueiro, que cometeu um erro crucial que permitiu ao Everton marcar durante o caótico segundo tempo, enfrentou uma forte onda de críticas nas redes sociais. Expressando sua consternação, o clube divulgou um comunicado afirmando: “Também estamos extremamente decepcionados ao saber que Marc Guéhi foi alvo de uma série de postagens racistas repugnantes nas redes sociais ontem à noite.” Os eventos angustiantes ofuscaram um confronto frenético que terminou com o placar de 3 a 3.
O clube promete total apoio aos jogadores
Em resposta a esses incidentes isolados, o City reiterou sua política de tolerância zero em relação a qualquer forma de preconceito. O atual campeão deixou bem claro que tal comportamento não tem lugar no futebol nem na sociedade. O comunicado oficial destacou: “O Manchester City condena veementemente os insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo na partida de ontem.” #
Prometendo oferecer cuidados e recursos abrangentes para ajudar os jogadores a lidar com as consequências desses ataques direcionados, o clube concluiu com firmeza: “Continuaremos a oferecer todo o nosso apoio tanto a Antoine quanto a Marc e nunca aceitaremos qualquer tipo de discriminação em nosso esporte.”
- AFP
O que nos espera na disputa pelo título?
Os jogadores de Guardiola precisam se concentrar rapidamente na defesa do título, já que recebem o Brentford no sábado. A cinco pontos do Arsenal, mas com quatro partidas a disputar contra as três do Arsenal, o City ainda tem esperança. Enquanto isso, as investigações policiais em andamento continuarão, paralelamente aos esforços para localizar os trolls que estão atacando Guehi.