Holanda x Japão, as notas de CM: Malen brilhante, Dumfries apagado. Nakamura foi o melhor, van Dijk, uma lenda

Holanda x Japão 2 a 2





HOLANDA





Verbruggen 5: praticamente sem trabalho no primeiro tempo, certamente poderia ter feito mais no chute de Nakamura que resultou no empate em 1 a 1. Enganado pelo toque de Kamada no gol do empate final, mas ainda assim se lança com atraso culpável





Dumfries 5: forçado a ficar frequentemente recuado devido às investidas de Maeda, só se destacou no final do primeiro tempo em jogadas ofensivas. Em geral, sofreu muito com as investidas de Nakamura e pareceu uma versão distante daquele que conhecemos no Inter.





van de Ven 5,5: quase nunca incomodado por Ueda, ele o controla sem problemas, já que é muito superior fisicamente. Ele se dá mal no escanteio final que leva ao empate japonês e ainda leva um cartão amarelo.





van Dijk 6: abre o placar com seu décimo terceiro gol pela seleção, graças a uma bela cabeçada bem colocada na área. Domina a área, mas não consegue evitar a zebra no final: determinado na liderança e no ataque, menos na defesa, como mostra a última jogada da partida.





van Hecke 5,5: cobre a posição sem exagerar nas subidas ofensivas. Não é exatamente um lateral da escola holandesa.





Gravenberch 6,5: cruza da direita para o gol de van Dijk, depois dá a assistência para Summerville após uma bela jogada no meio-campo. Fecha com dois passes decisivos. (a partir dos 81' Aké sv)





de Jong 6: tenta manter o equilíbrio e as distâncias, mas a condução da bola é muito cautelosa.





Reijnders 5,5: pouco se vê dele em comparação com o que se via no Milan, muito mais preocupado em manter a posição do que em avançar. (a partir dos 70' Timber 5,5: entra para defender o resultado e, como costuma acontecer, os adversários empatam)





Summerville 6,5: no início, varia muito, mas cria poucos perigos. Fumoso, recebe um cartão amarelo no contra-ataque do Japão, antes de encontrar a jogada que decide o jogo, com um belo chute de esquerda que bate em Suzuki, e marcar o 2 a 1. (A partir dos 70' Koopmeiners 5,5: toca em pouquíssimas bolas, parece o jogador da Juve)





Malen 6,5: logo de cara, quase marca um grande gol, com um chute de direita fulminante após um drible e uma virada de verdadeiro atacante no meio da defesa japonesa, defendido por um grande Suzuki. No primeiro tempo, parece enlouquecido: mais uma vez, o goleiro do Parma nega-lhe a alegria do gol de cabeça em um escanteio, com outra defesa prodigiosa. O melhor da equipe lá na frente. (a partir dos 70' Depay 5,5: entra nervoso e leva cartão amarelo, sofre por não ter sido titular)





Gakpo 6: no primeiro tempo, é frequentemente marcado por dois adversários, nunca tem espaço para se virar e precisa recuar a bola ou abrir para os lados em busca de espaço. No segundo tempo, ganha vida e chega perto de marcar duas vezes. (a partir dos 84' Brobbey – sem nota)





Técnico Koeman 5,5: ampla posse de bola, mas poucas jogadas de perigo criadas; aproveita duas jogadas individuais para tentar garantir a vitória, mas no final é surpreendido. Em geral, parece propor um futebol pouco “holandês”, com a ideia de não arriscar e defender em vez de atacar: não exatamente o que ensina a escola Oranje.











