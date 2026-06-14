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Donyell Malen Netherlands JapanGetty Images

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Holanda x Japão, as notas de CM: Malen brilhante, Dumfries apagado. Nakamura foi o melhor, van Dijk, uma lenda

Países Baixos
Países Baixos x Japão
Japão
Copa do Mundo

As notas do confronto válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo entre a Oranje e a Samurai Blue.

Holanda x Japão 2 a 2


HOLANDA


Verbruggen 5: praticamente sem trabalho no primeiro tempo, certamente poderia ter feito mais no chute de Nakamura que resultou no empate em 1 a 1. Enganado pelo toque de Kamada no gol do empate final, mas ainda assim se lança com atraso culpável


Dumfries 5: forçado a ficar frequentemente recuado devido às investidas de Maeda, só se destacou no final do primeiro tempo em jogadas ofensivas. Em geral, sofreu muito com as investidas de Nakamura e pareceu uma versão distante daquele que conhecemos no Inter.


van de Ven 5,5: quase nunca incomodado por Ueda, ele o controla sem problemas, já que é muito superior fisicamente. Ele se dá mal no escanteio final que leva ao empate japonês e ainda leva um cartão amarelo.


van Dijk 6: abre o placar com seu décimo terceiro gol pela seleção, graças a uma bela cabeçada bem colocada na área. Domina a área, mas não consegue evitar a zebra no final: determinado na liderança e no ataque, menos na defesa, como mostra a última jogada da partida.


van Hecke 5,5: cobre a posição sem exagerar nas subidas ofensivas. Não é exatamente um lateral da escola holandesa.


Gravenberch 6,5: cruza da direita para o gol de van Dijk, depois dá a assistência para Summerville após uma bela jogada no meio-campo. Fecha com dois passes decisivos. (a partir dos 81' Aké sv)


de Jong 6: tenta manter o equilíbrio e as distâncias, mas a condução da bola é muito cautelosa.


Reijnders 5,5: pouco se vê dele em comparação com o que se via no Milan, muito mais preocupado em manter a posição do que em avançar. (a partir dos 70' Timber 5,5: entra para defender o resultado e, como costuma acontecer, os adversários empatam)


Summerville 6,5: no início, varia muito, mas cria poucos perigos. Fumoso, recebe um cartão amarelo no contra-ataque do Japão, antes de encontrar a jogada que decide o jogo, com um belo chute de esquerda que bate em Suzuki, e marcar o 2 a 1. (A partir dos 70' Koopmeiners 5,5: toca em pouquíssimas bolas, parece o jogador da Juve)


Malen 6,5: logo de cara, quase marca um grande gol, com um chute de direita fulminante após um drible e uma virada de verdadeiro atacante no meio da defesa japonesa, defendido por um grande Suzuki. No primeiro tempo, parece enlouquecido: mais uma vez, o goleiro do Parma nega-lhe a alegria do gol de cabeça em um escanteio, com outra defesa prodigiosa. O melhor da equipe lá na frente. (a partir dos 70' Depay 5,5: entra nervoso e leva cartão amarelo, sofre por não ter sido titular)


Gakpo 6: no primeiro tempo, é frequentemente marcado por dois adversários, nunca tem espaço para se virar e precisa recuar a bola ou abrir para os lados em busca de espaço. No segundo tempo, ganha vida e chega perto de marcar duas vezes. (a partir dos 84' Brobbey – sem nota)


Técnico Koeman 5,5: ampla posse de bola, mas poucas jogadas de perigo criadas; aproveita duas jogadas individuais para tentar garantir a vitória, mas no final é surpreendido. Em geral, parece propor um futebol pouco “holandês”, com a ideia de não arriscar e defender em vez de atacar: não exatamente o que ensina a escola Oranje.




  • JAPÃO

    Suzuki 6,5: logo no início, fez uma grande defesa em um chute forte de Malen, salvando sua equipe; repetiu a dose contra o atacante da Roma no final do primeiro tempo, com uma defesa espetacular em uma cabeçada após cobrança de escanteio. Ele “se vingou” do gol sofrido de pênalti há um mês no Tardini, nos acréscimos, mas depois falhou na defesa de um chute de fora de Summerville.


    Watanabe 5: criou a melhor chance do primeiro tempo, com um belo cruzamento para o chute de Nakamura, a um passo da vantagem. Depois, cometeu o erro decisivo na área no gol de van Dijk, perdendo o capitão da Holanda na cabeçada. (a partir dos 75' Tomiyasu 6: entrou bem no ataque ofensivo do final)


    Taniguchi 5,5: com dificuldades para lidar com a velocidade de Malen, é quem parece sofrer mais com os ataques holandeses.


    Ito 6: mantém a posição mesmo quando Summerville tenta tirá-lo da zona de conforto.


    Doan 5,5: um espinho no lado da defesa da Oranje, esgota suas energias cedo e no segundo tempo não aparece na fase ofensiva. (a partir dos 76' Sugawara sv)


    Kamada 6,5: o cérebro do Japão, todas as jogadas passam por seus pés. Dá passe para Ueda, que chuta para fora, depois, no final, tem sorte de desviar de cabeça a bola que vale o 2 a 2.


    Sano


    Nakamura 7: jogador ágil e habilidoso na marcação, deixa Dumfries louco. Quase marca com um belo chute após cruzamento de Watanabe, antes de empatar com um grande chute de fora que surpreende Verbruggen. O melhor e o último a desistir da equipe, continua sendo perigoso até o final.


    Kubo 6: dá a bola para Nakamura, que transforma em gol de empate, depois quase marca o 2 a 2 com um grande chute de fora. (a partir dos 75' Ogawa 6,5: providencial com a cabeçada no final que, após escanteio, permite o gol de empate de Kamada)


    Maeda 5,5: pressiona bastante pela esquerda, obrigando Dumfries a ficar recuado. No segundo tempo, perde o fôlego e sai. (a partir dos 66' Ito 6,5: muda o ritmo em relação ao companheiro, se destaca e confere agilidade ao ataque)


    Ueda 5: no primeiro tempo, vê pouca bola, mas no final, com uma ótima jogada, recebe de Kamada e chuta para fora. Depois, desaparece até ser substituído (a partir dos 85' Shiogai sv)


    Técnico Moriyasu 6,5: seu Japão tenta atacar no contra-ataque, defendendo-se e buscando recuperar a bola para as arrancadas dos velozes alas. Mostra-se muito pragmático ao enfrentar uma seleção tecnicamente mais forte, mas no final é recompensado com o gol de empate porque, ao contrário de Koeman, decide atacar, colocando em campo todos os seus jogadores ofensivos.

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