O técnico da Holanda, Ronald Koeman, divulgou a lista de convocados para a próxima concentração da Oranje, que, durante a pausa dos campeonatos, disputará dois amistosos: na sexta-feira, 27 de março, às 20h45, receberá a Noruega na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã; na terça-feira seguinte, 31 de março, enfrentará o Equador no Philippe Stadion, em Eindhoven, no mesmo horário. Serão os últimos testes antes da Copa do Mundo, que será disputada no verão nos Estados Unidos, Canadá e México. O técnico convocou 26 jogadores, entre os quais alguns da Série A.
Holanda: Koopmeiners e Dumfries convocados para os amistosos contra a Noruega e o Equador: a lista completa do técnico Koeman
A SELEÇÃO DA HOLANDA
GOLEIROS: Justin Bijlow (Gênova), Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
ZAGUEIROS: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter), Jorrel Hato (Chelsea).
MEIO-CAMPISTAS: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Kees Smit (AZ), Quinten Timber (Olympique de Marselha), Luciano Valente (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Juventus).
ATACANTES: Atacantes: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Xavi Simons (Tottenham), Wout Weghorst (Ajax), Noa Lang (Galatasaray).