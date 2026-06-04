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Holanda é criticada por ser "muito gentil" na surpreendente derrota para a Argélia em jogo preparatório para a Copa do Mundo; Donyell Malen é criticado por desperdiçar chances importantes
Koeman fica frustrado com o desempenho ineficaz da Oranje
A Holanda dominou longos períodos do confronto de preparação contra a Argélia no De Kuip, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. A Oranje criou várias oportunidades claras, mas não conseguiu abrir o placar antes de sofrer o gol da vitória no final da partida. A derrota por 1 a 0 deixou Koeman visivelmente frustrado antes da partida da equipe para Nova York, onde enfrentará o Uzbequistão em seu último jogo de preparação antes da Copa do Mundo.
Grande parte da atenção se concentrou em Malen, que passou por uma noite difícil diante do gol. O atacante acertou a trave e desperdiçou mais duas chances que poderiam ter colocado a Holanda no controle da partida.
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Koeman questiona a agressividade e a finalização
Koeman não escondeu sua decepção após o apito final, criticando tanto a finalização de sua equipe quanto a abordagem geral do time.
“Eu detesto perder. Você tem que vencer quando tem quatro ou cinco grandes chances”, disse Koeman àNOS. “Se você converter essas chances, um jogo como este fica muito mais fácil. Não deveria ser um problema, mas no segundo tempo jogamos um futebol pior. Faltou agressividade e fomos muito brandos.”
O técnico holandês também destacou as chances perdidas por Malen, dizendo: “Ele definitivamente precisa marcar pelo menos um gol. Normalmente ele marca.”
Malen ficou desapontado com seu desempenho
Malen reconheceu sua própria decepção depois do jogo, admitindo que não acertou a bola direito na sua melhor chance.
“É claro que, como atacante, você quer marcar”, admitiu Malen. “Criamos chances suficientes, mas hoje elas simplesmente não queriam entrar. Isso faz parte da vida de um atacante. Não saí bem e não acertei a bola direito. Também não vi os jogadores ao meu lado, senão teria passado a bola para eles.”
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Oportunidade de reagir antes do teste contra o Japão
A Holanda ainda tem uma última oportunidade de ganhar impulso quando enfrentar o Uzbequistão em Nova York. Após uma derrota decepcionante e um crescente escrutínio por parte dos torcedores e comentaristas, uma resposta convincente ajudaria a restaurar a confiança antes do torneio. A Oranje estreia no Grupo F contra o Japão no dia 14 de junho, ciente de que precisa melhorar.