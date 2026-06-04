A Holanda dominou longos períodos do confronto de preparação contra a Argélia no De Kuip, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols. A Oranje criou várias oportunidades claras, mas não conseguiu abrir o placar antes de sofrer o gol da vitória no final da partida. A derrota por 1 a 0 deixou Koeman visivelmente frustrado antes da partida da equipe para Nova York, onde enfrentará o Uzbequistão em seu último jogo de preparação antes da Copa do Mundo.

Grande parte da atenção se concentrou em Malen, que passou por uma noite difícil diante do gol. O atacante acertou a trave e desperdiçou mais duas chances que poderiam ter colocado a Holanda no controle da partida.