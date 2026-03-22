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Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Hojlund contra Yerry Mina: “Ele não joga futebol, os árbitros deixam ele fazer tudo”. Da beliscada no mamilo aos incidentes anteriores, o que aconteceu

Discussão nas redes sociais entre o atacante do Napoli e o zagueiro do Cagliari: o motivo.

Chegou, pelas redes sociais, um ataque de Rasmus Hojlund contra Yerry Mina. O atacante do Napoli acusou o zagueiro do Cagliari de antidesportividade após o último confronto entre as duas equipes, vencido pelos napolitanos fora de casa. Não é a primeira vez que surgem polêmicas desse tipo em relação ao colombiano, que já tem histórico de atitudes no limite da regularidade em campo.


“Yerry Mina não joga futebol. Os árbitros continuam deixando ele fazer tudo. Não é a primeira vez que algo assim acontece.” Essas são as acusações do dinamarquês, contidas em uma resposta a uma postagem publicada no Instagram.

  • Acompanhando a reclamação, há algumas fotos que registram um momento específico da partida entre Cagliari e Napoli, por volta dos 78 minutos, quando o severo zagueiro dos sardos se torna protagonista de um comportamento decididamente repreensível. Enquanto tentava se livrar da marcação, o ex-jogador da Atalanta e do Manchester United foi interrompido por uma beliscada nos mamilos, um episódio que já havia ocorrido no passado – sempre com Mina – e que passou despercebido pelo árbitro e pelo VAR. Hojlund tentou imediatamente fazer valer seus direitos e até levantou a camisa para mostrar ao árbitro Mariani o que havia sofrido, mas este lhe disse para continuar.


    Como mencionado, o jogador de 31 anos, natural de Cagliari, já foi acusado várias vezes de tais comportamentos. Ele foi protagonista de uma ampla gama de gestos desleais e contatos proibidos: de empurrões a cotoveladas, de pisões a provocações pesadas contra vários atacantes da Série A. Depois de Osimhen, Morata e Durosinmi, agora a lista se alongou e inclui também Hojlund.

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