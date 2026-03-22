Acompanhando a reclamação, há algumas fotos que registram um momento específico da partida entre Cagliari e Napoli, por volta dos 78 minutos, quando o severo zagueiro dos sardos se torna protagonista de um comportamento decididamente repreensível. Enquanto tentava se livrar da marcação, o ex-jogador da Atalanta e do Manchester United foi interrompido por uma beliscada nos mamilos, um episódio que já havia ocorrido no passado – sempre com Mina – e que passou despercebido pelo árbitro e pelo VAR. Hojlund tentou imediatamente fazer valer seus direitos e até levantou a camisa para mostrar ao árbitro Mariani o que havia sofrido, mas este lhe disse para continuar.





Como mencionado, o jogador de 31 anos, natural de Cagliari, já foi acusado várias vezes de tais comportamentos. Ele foi protagonista de uma ampla gama de gestos desleais e contatos proibidos: de empurrões a cotoveladas, de pisões a provocações pesadas contra vários atacantes da Série A. Depois de Osimhen, Morata e Durosinmi, agora a lista se alongou e inclui também Hojlund.