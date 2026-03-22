Chegou, pelas redes sociais, um ataque de Rasmus Hojlund contra Yerry Mina. O atacante do Napoli acusou o zagueiro do Cagliari de antidesportividade após o último confronto entre as duas equipes, vencido pelos napolitanos fora de casa. Não é a primeira vez que surgem polêmicas desse tipo em relação ao colombiano, que já tem histórico de atitudes no limite da regularidade em campo.
“Yerry Mina não joga futebol. Os árbitros continuam deixando ele fazer tudo. Não é a primeira vez que algo assim acontece.” Essas são as acusações do dinamarquês, contidas em uma resposta a uma postagem publicada no Instagram.