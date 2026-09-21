Iraola foi rápido ao destacar Jacquet durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, ressaltando a crescente resistência do jovem e sua adaptação sem dificuldades ao futebol inglês após sua primeira convocação para a seleção da França.

"Estou feliz por ele porque ele também recebeu sua primeira convocação internacional", disse o técnico do Liverpool. "Ele vai com a França, e essa é uma grande seleção, e eu sei que ele está feliz. Ele ainda é muito jovem, está se adaptando muito bem à Premier League."

Ao abordar os obstáculos físicos iniciais de Jacquet, Iraola observou uma evolução clara no condicionamento do defensor. "Acho que, nos primeiros jogos, fisicamente ele estava sentindo a mudança de ritmo, terminava com cãibras, terminava realmente muito cansado e nós tínhamos que substituí-lo", disse. "Hoje foi um passo à frente. Ele pareceu sólido até o fim e acho que também terminou fisicamente em uma boa condição. Espero que ele possa continuar essa evolução."



