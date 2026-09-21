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Muhammad Zaki
Traduzido por

'Hoje foi um passo à frente' - Andoni Iraola elogia contratação de verão Jeremy Jacquet enquanto o Liverpool arranca vitória vital sobre o Bournemouth

J. Jacquet
Liverpool
Bournemouth
A. Iraola
Bournemouth x Liverpool
Premier League

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou a rápida evolução de Jeremy Jacquet depois de o jovem zagueiro desempenhar um papel fundamental na apertada vitória por 1 a 0 do Liverpool sobre o Bournemouth. A atuação dominante do jogador de 21 anos coroou uma semana dos sonhos, que também o viu receber sua primeira convocação para a seleção principal da França.

  • Isak faz a diferença em vitória fora de casa marcada pela raça

    O Liverpool subiu para a sexta posição da tabela da Premier League após uma sofrida vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, no Vitality Stadium, no domingo. Alexander Isak foi o diferencial no segundo tempo, marcando seu quarto gol na liga na temporada para superar toda a sua marca da última temporada.

    Embora os visitantes tenham passado longe de sua melhor fluidez no litoral sul, a solidez defensiva acabou garantindo os pontos. No centro dessa atuação defensiva esteve Jacquet. O zagueiro de 21 anos comandou a linha de defesa para ajudar o Liverpool a conquistar seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols na liga, feito que não alcançava desde o início da campanha 2024-25.


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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola destaca a rápida progressão de Jacquet

    Iraola foi rápido ao destacar Jacquet durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, ressaltando a crescente resistência do jovem e sua adaptação sem dificuldades ao futebol inglês após sua primeira convocação para a seleção da França.

    "Estou feliz por ele porque ele também recebeu sua primeira convocação internacional", disse o técnico do Liverpool. "Ele vai com a França, e essa é uma grande seleção, e eu sei que ele está feliz. Ele ainda é muito jovem, está se adaptando muito bem à Premier League."

    Ao abordar os obstáculos físicos iniciais de Jacquet, Iraola observou uma evolução clara no condicionamento do defensor. "Acho que, nos primeiros jogos, fisicamente ele estava sentindo a mudança de ritmo, terminava com cãibras, terminava realmente muito cansado e nós tínhamos que substituí-lo", disse. "Hoje foi um passo à frente. Ele pareceu sólido até o fim e acho que também terminou fisicamente em uma boa condição. Espero que ele possa continuar essa evolução."


  • A resiliência é fundamental para manter o início invicto

    A vitória apertada mantém o início invicto de temporada do Liverpool. Apesar de reconhecer que sua equipe enfrentou um teste duro contra um Bournemouth combativo, Iraola demonstrou satisfação com a trajetória geral do time e com sua solidez defensiva.

    "Acho que, no geral, melhoramos, com certeza desde os primeiros jogos", afirmou Iraola. "Fico feliz que este seja o terceiro jogo seguido sem sofrer gols na liga. Hoje foi um tipo de jogo difícil, eu sabia que você nunca joga confortavelmente aqui. O Bournemouth normalmente não deixa você jogar confortavelmente, coloca pressão sobre você, e você precisa se adaptar e vencer esse tipo de jogo."

    Ele também defendeu a contribuição geral de Isak para além do gol da vitória, acrescentando: "O trabalho do atacante é assim. Acho que ele tem de nos ajudar a ficar mais perto da área, a jogar no campo do adversário, a ter posse de bola com propósito e, então, se o time estiver jogando ali, ele será recompensado em termos de gols."


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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Calendário complicado aguarda após a pausa para a data Fifa

    Após a próxima pausa internacional, o Liverpool terá uma sequência de jogos duríssima em várias competições. O Liverpool precisará lidar com um calendário apertado, que inclui confrontos contra rivais do G4, compromissos pela Liga dos Campeões e um duelo da Copa da Liga contra o Chelsea, tudo isso em curto intervalo de tempo.

    Iraola fez um alerta contundente sobre os testes que estão por vir. "Ainda temos que nos preparar porque a tabela que temos agora é muito difícil", ressaltou. "Então temos que nos preparar porque este próximo mês, depois desta pausa, vai ser muito exigente para nós."

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