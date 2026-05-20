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Uli HoeneßGetty Images
Nino Duit

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"Hoeneß não precisa da autorização de Rettig": nova rodada na troca de farpas entre o FC Bayern e a DFB

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O presidente do FC Bayern, Herbert Hainer, saiu em defesa de Uli Hoeneß na troca de acusações pública com a DFB sobre a avaliação do trabalho do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na véspera da Copa do Mundo.

"Uli Hoeneß não precisa da permissão de Andreas Rettig para expressar sua opinião", declarou Hainer em entrevista à Sport Bild. "No fundo, nós, como torcedores, todos desejamos que a seleção alemã tenha um bom desempenho."

  • Hoeneß havia criticado Nagelsmann várias vezes nas últimas semanas — entre outras coisas, por causa de suas supostas rotações excessivas e da falta de clareza na distribuição de funções. Além disso, o presidente do FC Bayern insinuiu que o ex-técnico do clube (de 2021 a 2023) seria “facilmente ofendido” e egocêntrico. 

    “Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, apesar de o técnico não ter conseguido jogar duas vezes seguidas com o mesmo time – então temos uma chance. Nosso técnico da seleção acredita que vai ganhar o jogo. Não, a equipe é que vai ganhar o jogo”, disse Hoeneß ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

    Pouco depois, ele reforçou a ideia em uma entrevista à DAZN: “Quem é o nosso centroavante? Quem vai ser o goleiro? Quem vai ser o lateral-direito, quem o lateral-esquerdo? Se continuar assim, vai acontecer de mandarmos para o campo, na primeira partida da Copa do Mundo, uma equipe que nunca jogou junta dessa forma. E isso não dá certo.”

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  • Andreas Rettig: “Não sei o que o está levando a agir assim agora”

    Em resposta, o diretor-geral da DFB, Andreas Rettig, rebateu durante um evento do clube local “Düsseldorfer Jonges”: “Não me lembro de ninguém da DFB ter pedido ao Sr. Hoeneß que emitisse um atestado provisório sobre o Sr. Nagelsmann. Também não sei qual é a motivação por trás disso.” 

    Atualmente, o mundo do futebol alemão está de olhos voltados para a convocação de Nagelsmann para a próxima Copa do Mundo na América do Norte. Nos últimos dias, vários nomes já vazaram; a lista final deve ser anunciada na quinta-feira, às 13h. A Alemanha enfrenta Curaçao na estreia, em 14 de junho, e depois enfrenta a Costa do Marfim e o Equador na fase de grupos.

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