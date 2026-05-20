Hoeneß havia criticado Nagelsmann várias vezes nas últimas semanas — entre outras coisas, por causa de suas supostas rotações excessivas e da falta de clareza na distribuição de funções. Além disso, o presidente do FC Bayern insinuiu que o ex-técnico do clube (de 2021 a 2023) seria “facilmente ofendido” e egocêntrico.

“Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, apesar de o técnico não ter conseguido jogar duas vezes seguidas com o mesmo time – então temos uma chance. Nosso técnico da seleção acredita que vai ganhar o jogo. Não, a equipe é que vai ganhar o jogo”, disse Hoeneß ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Pouco depois, ele reforçou a ideia em uma entrevista à DAZN: “Quem é o nosso centroavante? Quem vai ser o goleiro? Quem vai ser o lateral-direito, quem o lateral-esquerdo? Se continuar assim, vai acontecer de mandarmos para o campo, na primeira partida da Copa do Mundo, uma equipe que nunca jogou junta dessa forma. E isso não dá certo.”