"Uli Hoeneß não precisa da permissão de Andreas Rettig para expressar sua opinião", declarou Hainer em entrevista à Sport Bild. "No fundo, nós, como torcedores, todos desejamos que a seleção alemã tenha um bom desempenho."
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"Hoeneß não precisa da autorização de Rettig": nova rodada na troca de farpas entre o FC Bayern e a DFB
Hoeneß havia criticado Nagelsmann várias vezes nas últimas semanas — entre outras coisas, por causa de suas supostas rotações excessivas e da falta de clareza na distribuição de funções. Além disso, o presidente do FC Bayern insinuiu que o ex-técnico do clube (de 2021 a 2023) seria “facilmente ofendido” e egocêntrico.
“Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, apesar de o técnico não ter conseguido jogar duas vezes seguidas com o mesmo time – então temos uma chance. Nosso técnico da seleção acredita que vai ganhar o jogo. Não, a equipe é que vai ganhar o jogo”, disse Hoeneß ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Pouco depois, ele reforçou a ideia em uma entrevista à DAZN: “Quem é o nosso centroavante? Quem vai ser o goleiro? Quem vai ser o lateral-direito, quem o lateral-esquerdo? Se continuar assim, vai acontecer de mandarmos para o campo, na primeira partida da Copa do Mundo, uma equipe que nunca jogou junta dessa forma. E isso não dá certo.”
Andreas Rettig: “Não sei o que o está levando a agir assim agora”
Em resposta, o diretor-geral da DFB, Andreas Rettig, rebateu durante um evento do clube local “Düsseldorfer Jonges”: “Não me lembro de ninguém da DFB ter pedido ao Sr. Hoeneß que emitisse um atestado provisório sobre o Sr. Nagelsmann. Também não sei qual é a motivação por trás disso.”
Atualmente, o mundo do futebol alemão está de olhos voltados para a convocação de Nagelsmann para a próxima Copa do Mundo na América do Norte. Nos últimos dias, vários nomes já vazaram; a lista final deve ser anunciada na quinta-feira, às 13h. A Alemanha enfrenta Curaçao na estreia, em 14 de junho, e depois enfrenta a Costa do Marfim e o Equador na fase de grupos.