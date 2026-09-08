O técnico do VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, fez uma defesa enfática do capitão Deniz Undav antes da estreia da equipe na Champions League contra o Viking Stavanger. Undav foi alvo de escrutínio da imprensa após atuações discretas nas primeiras partidas do Stuttgart na Bundesliga, contra Bayern de Munique e 1. FC Koln.

Hoeness tratou rapidamente de descartar a cobertura negativa, enfatizando o papel crucial de Undav para ajudar o clube a chegar à principal competição da Europa.

"Deniz Undav é uma grande parte da razão pela qual estamos jogando a Champions League", declarou Hoeness. "Todos precisam entender isso."