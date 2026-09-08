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imago-sport-1082590622.jpgPressefoto Baumann
Alvino Hanafi

Traduzido por

Hoeness detona críticos de Undav! Técnico do Stuttgart defende com veemência o capitão antes da estreia na Liga dos Campeões

Stuttgart x Viking
D. Undav
Stuttgart
Viking
Liga dos Campeões
S. Hoeness

O técnico do VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, defendeu com veemência o capitão Deniz Undav após críticas recentes da imprensa sobre sua fase irregular. Hoeness insistiu que Undav continua sendo peça central no retorno do Stuttgart à Liga dos Campeões, enquanto a equipe recebe o Viking Stavanger.

  • Hoeness defende com veemência o capitão Undav

    O técnico do VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness, fez uma defesa enfática do capitão Deniz Undav antes da estreia da equipe na Champions League contra o Viking Stavanger. Undav foi alvo de escrutínio da imprensa após atuações discretas nas primeiras partidas do Stuttgart na Bundesliga, contra Bayern de Munique e 1. FC Koln.

    Hoeness tratou rapidamente de descartar a cobertura negativa, enfatizando o papel crucial de Undav para ajudar o clube a chegar à principal competição da Europa.

    "Deniz Undav é uma grande parte da razão pela qual estamos jogando a Champions League", declarou Hoeness. "Todos precisam entender isso."

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  • VfB Stuttgart - Team Presentation 2026/27Getty Images Sport

    Técnico detona cobertura "catastrófica" da mídia

    Ao falar com os repórteres antes do confronto no meio de semana na MHPArena, Hoeness rejeitou as alegações de que o atacante alemão estaria rendendo abaixo do esperado. Embora tenha reconhecido que Undav talvez ainda não tenha atingido seu auge, o treinador insistiu que sua contribuição geral continua sendo vital.

    Hoeness destacou a liderança de Undav e seu profundo entendimento tático como trunfos importantes para o elenco.

    "O desempenho dele não tem sido tão catastrófico quanto parte da cobertura sugere", disse Hoeness. "Ele é nosso capitão e alguém que entende e lê o jogo de forma inacreditável. Ele é sempre valioso para nós."

  • Undav treina apesar de problema no tendão de Aquiles

    Undav vem lidando recentemente com problemas no tendão de Aquiles, mas Hoeness confirmou que o atacante treinou sem problemas antes da 1ª rodada. O capitão saiu ileso da vitória do Stuttgart por 4 a 1 sobre o 1. FC Koln, assim como o restante do elenco.

    Enquanto Luca Jaquez e Nikolas Nartey estão perto de retornar aos treinamentos completos, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas e Justin Diehl seguem fora.

    O Stuttgart enfrenta um Viking FK totalmente em ritmo de jogo, que já disputou 19 partidas em sua temporada doméstica.

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  • imago-sport-1082581754.jpgPressefoto Baumann

    Ambição alta para a campanha europeia

    Com Undav em forma e liderando a equipe, Hoeness expressou grande expectativa para o retorno do Stuttgart ao cenário continental. O técnico classificou a estreia em casa como uma ocasião fantástica para os torcedores em Cannstatt.

    Hoeness pediu ao seu time que mantivesse o ritmo alto contra os adversários noruegueses para ditar o andamento da partida.

    O Stuttgart busca causar uma forte impressão inicial na fase de liga antes de retomar seus compromissos domésticos.

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